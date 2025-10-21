ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Τρίκαλα – 18χρονος έπνιξε τη μητέρα του με μία πετσέτα

Στα Τρίκαλα ένας 18χρονος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έπνιξε τη μητέρα του με μία πετσέτα

Στα Τρίκαλα ένας 18χρονος έπνιξε τη μητέρα του με πετσέτα και όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός, μετά τη δολοφονία, κάλεσε την αστυνομία και παραδέχτηκε το φρικτό έγκλημα.

Η δολοφονία στα Τρίκαλα
Η άγρια δολοφονία έγινε ανάμεσα στις συνοικίες της Αγία Μονής και των Αμπελακίων και όπως αναφέρει το trikalaola, είναι παιδί χωρισμένων γονιών, ενώ έχει μία αδερφή.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, αυτή τη στιγμή άντρες της Αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο, όπου συνέλαβαν το νεαρό, ενώ υπάρχουν και διασώστες του ΕΚΑΒ.

Ο ίδιος φέρεται να έμενε με τη μητέρα του, αλλά να είχαν συχνά διενέξεις. Όπως αναφέρει το trikalaola το θύμα ήταν 54 ετών.

