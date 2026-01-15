ΕΛΛΑΔΑΥΓΕΙΑ

Τραγωδία στην Χαλκίδα: Νεκρή 13χρονη μαθήτρια από επιπλοκές της γρίπης, το αντίο του ειδικού σχολείου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η Κάτια « είχε αυτή τη μαγική ουσία που όποιος συναναστρεφόταν μαζί της γέμιζε η καρδιά του αγάπη» γράφει ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του σχολείου.

Την τελευταία της πνοή άφησε μια 13χρονη μαθήτρια στην Εύβοια, βυθίζοντας στη θλίψη τη σχολική κοινότητα του Ειδικού Σχολείου στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 13χρονη εξέπνευσε από επιπλοκές της γρίπης. Στη συλλυπητήρια ανακοίνωση, ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του σχολείου, αναφέρει πως «η Κάτια είχε αυτή τη μαγική ουσία που όποιος συναναστρεφόταν μαζί της γέμιζε η καρδιά του αγάπη».

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη μικρή μας Κάτια, μαθήτρια του σχολείου μας. Μια φωτεινή ψυχή, μια γενναία μαχήτρια, που πάλεψε με δύναμη και αξιοπρέπεια τις μάχες της ζωής», αναφέρει ο σύλλογος γονέων.

«Ήταν τυχερή γιατί είχε δίπλα της μια οικογένεια που την αγαπούσε απεριόριστα, τη φρόντιζε και τη στήριζε σε κάθε της αγώνα. Ας κρατήσουμε στη μνήμη μας το φως της ψυχής της, που αντικατοπτριζόταν στο χαμόγελό της και θα συνεχίσει να φωτίζει τις καρδιές μας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Κάτια θα σε θυμόμαστε πάντα», καταλήγει η ανακοίνωση.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

