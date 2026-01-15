Ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης είναι ο κυβερνήτης της φρεγάτας «Κίμων»

Προηγούμενο Άρθρο
Το Πολεμικό Ναυτικό υποδέχθηκε τη φρεγάτα «Κίμων»...
Η άφιξη της πρώτης ελληνικής Belharra στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας...
Τη Δευτέρα στο Μαξίμου οι εκπρόσωποι των...
Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς στο Μέγαρο Μαξίμου για...
Το Πολεμικό Ναυτικό υποδέχθηκε τη φρεγάτα «Κίμων» – Μητσοτάκης: Χρέος μου να παραδώσω μία πατρίδα ασφαλέστερη απ’ ό,τι την παρέλαβα
Η άφιξη της πρώτης ελληνικής Belharra στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας...
Συνεχίζεται η έκθεση «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας» στη Βικελαία
Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό ως τις 30...
Airbnb: Η Κρήτη στην τριάδα με τις περισσότερες διανυκτερεύσεις στην Ελλάδα
Ποιοι είναι οι πιο δημοφιλείς προορισμοί στην Ευρώπη. H Aττική...
Ιράν: «Φρένο» σε μια στρατιωτική επέμβαση Τραμπ έβαλαν οι χώρες του Κόλπου
Η παρέμβαση και οι κινήσεις των χωρών του Κόλπου,...