Τραγωδία στους Παξούς: “Είμαι έτοιμη να πεθάνω” – Συγκλονίζει η γιαγιά της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα

Ανείπωτη τραγωδία στους Παξούς όταν ένα 4χρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε νεκρό σε πισίνα βίλας, κοντά στο σπίτι της οικογένειας που ζούσε το παιδί.
Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Παρασκευής (22/8) όταν το κοριτσάκι που βρισκόταν στον κήπο του σπιτιού του και έπαιζε διέφυγε από την προσοχή των γονιών και εξαφανίστηκε. Όταν η μητέρα αντιλήφθηκε ότι το παιδί δεν είναι στον κήπο, άρχισε να το ψάχνει στο σπίτι, χωρίς αποτέλεσμα.
Λίγο αργότερα εντοπίστηκε σε πισίνα βίλας, από τον μάγειρα, ο οποίος πήγε εκεί για να εργαστεί. Την επίμαχη ώρα, οι τουρίστες που διαμένουν στο σπίτι είχαν φύγει. Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία και η 4χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν στην ζωή.
«Είμαι πολύ χάλια. Τον άντρα μου και το παιδί μου και τον γαμπρό μου τους πήρε η αστυνομία, για να πάνε στον εισαγγελέα. Έχω πάθει σοκ, είμαι μοναχή μου, είμαι έτοιμη να πεθάνω», ανέφερε η γιαγιά της 4χρονης, σύμφωνα με το Star.
Ποινική δίωξη στους γονείς και τον παππού
Προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου, ζήτησαν και πήραν η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του 4χρονου κοριτσιού που εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής νεκρό σε πισίνα βίλας στους Παξούς, κοντά στο σπίτι της οικογένειας που ζούσε το παιδί.
Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο στη μητέρα, τον πατέρα και τον παππού που βρίσκονταν στο σπίτι όταν η 4χρονη εξαφανίστηκε.
Συγγενείς του άτυχου παιδιού δήλωσαν πως η 4χρονη έπαιζε στο χωλ του σπιτιού και πως η εξαφάνισή της ήταν κάτι που δεν περίμεναν και έγινε μέσα σε λίγα λεπτά.
Σημειώνεται πως μόλις οι συγγενείς αντιλήφθηκαν την εξαφάνιση του κοριτσιού, ειδοποίησαν την αστυνομία και άρχισαν να το αναζητούν με γείτονες και αστυνομικούς, χωρίς αποτέλεσμα. Η 4χρονη εντοπίστηκε λίγο αργότερα χωρίς τις αισθήσεις της σε πισίνα βίλας λίγα μέτρα από το σπίτι της οικογένειας, από τον μάγειρα ο οποίος πήγε εκεί για να εργαστεί. Άμεσα έγιναν προσπάθειες ανάνηψης από γιατρό του Κέντρου Υγείας Παξών, οι οποίες όμως δεν απέδωσαν.
Πώς έχασε τη ζωή του το 4χρονο κοριτσάκι σε πισίνα βίλας
Συγκλονίζει η τραγωδία που σημειώθηκε στους Παξούς με τον θάνατο ενός 4χρονου κοριτσιού, το οποίο βρέθηκε πνιγμένο σε πισίνα.
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο δήμαρχος του νησιού Σπύρος Βλαχόπουλος έκανε λόγο για ένα «τραγικό περιστατικό», επισημαίνοντας πως το παιδί «διέφυγε της προσοχής των γονιών του, βγήκε έξω από το σπίτι και κατευθύνθηκε σε μια βίλα με πισίνα που βρισκόταν σε απόσταση περίπου 300 μέτρων, προφανώς για να παίξει». Όπως εξήγησε, «έπεσε στο νερό, δεν το αντιλήφθηκε κάποιος και παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από τους αστυνομικούς, ήταν ήδη πολλή ώρα μέσα στην πισίνα».
Πώς έγινε το δυστύχημα
Όλα συνέβησαν γύρω στις 15:00 της Παρασκευής, όταν το κοριτσάκι, που έπαιζε στον κήπο του σπιτιού του, χάθηκε από την προσοχή της μητέρας του. Όταν εκείνη αντιλήφθηκε την απουσία του, άρχισε μαζί με γείτονες να το αναζητά χωρίς αποτέλεσμα. Η κινητοποίηση ήταν άμεση και τελικά, περίπου στις 16:50, το παιδί εντοπίστηκε στην πισίνα της βίλας από τον μάγειρα που πήγε να εργαστεί εκεί. Εκείνη την ώρα, οι τουρίστες που διέμεναν στη βίλα απουσίαζαν.
Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία και το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να το επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Ο δήμαρχος ανέφερε πως «η μεγάλη ατυχία είναι ότι στη βίλα υπήρχε κόσμος, δεν ήταν ακατοίκητη, ωστόσο κανείς δεν βρέθηκε σε σημείο που να καταλάβει ότι το παιδί έπεσε στο νερό».
Την ίδια ώρα, η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του άτυχου κοριτσιού οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου. Η μητέρα, που συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής, φέρεται να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.
Πηγή: ethnos.gr