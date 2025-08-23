Συνελήφθη ο γυναικοκτόνος στο Βόλο

Το μεσημέρι του Σαββάτου κατάφεραν οι αστυνομικοί να συλλάβουν τον 40χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του το πρωί της Παρασκευής.

Χειροπέδες στον 40χρονο που σκότωσε με μαχαίρι την 36χρονη σύζυγό του, μπροστά στα μάτια των παιδιών τους στο Βόλο, πέρασαν το μεσημέρι του Σαββάτου οι αστυνομικοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γυναικοκτόνος συνελήφθη στο κέντρο του Βόλου, όπου κρυβόταν σε έναν εγκαταλελειμμένο χώρο.

Οι αστυνομικοί αναζητούσαν τον 40χρονο από το μεσημέρι της Παρασκευής, καθώς τράπηκε σε φυγή αμέσως μετά τη δολοφονία της συζύγου του.

Υπενθυμίζεται ότι συγγενείς του 40χρονου, ο οποίος έχει βεβαρημένο ποινικό μητρώο -καθώς έχει συλληφθεί και έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης για ναρκωτικά- του είχαν ζητήσει να παραδοθεί στις Αρχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 166 και την Άμεση Δράση είχε τηλεφωνήσει η μεγάλη κόρη του ζευγαριού, μπροστά στα μάτια της οποίας ο πατέρας της μαχαίρωσε δύο φορές την άτυχη 36χρονη, ενώ την πέταξε και πάνω στη τζαμαρία της εισόδου της πολυκατοικίας που διέμεναν στο Βόλο.

«Έφυγες μαμάκα μου, θα μου λείψεις πάρα πολύ»

Μια συγκλονιστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε η μία κόρη της 36χρονης που έπεσε θύμα γυναικοτονίας στον Βόλο, την ώρα που ο 44χρονος σύζυγος και πατέρας των τεσσάρων παιδιών εξακολουθεί να είναι άφαντος.

«Έφυγες μαμάκα μου, θα μου λείψεις πάρα πολύ. Το ξέρω ότι μας βλέπεις εκεί ψηλά αλλά σ’ αγαπάμε πάρα πολύ, εγώ, ο Ντίνος η Μέλισσα και η Ασημίνα. Είσαι πάντα στη ζωή μας», έγραψε το κορίτσι, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφίες των παιδιών με την αδικοχαμένη μητέρα τους.