ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο γυναικοκτόνος στο Βόλο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το μεσημέρι του Σαββάτου κατάφεραν οι αστυνομικοί να συλλάβουν τον 40χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του το πρωί της Παρασκευής.
Χειροπέδες στον 40χρονο που σκότωσε με μαχαίρι την 36χρονη σύζυγό του, μπροστά στα μάτια των παιδιών τους στο Βόλο, πέρασαν το μεσημέρι του Σαββάτου οι αστυνομικοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γυναικοκτόνος συνελήφθη στο κέντρο του Βόλου, όπου κρυβόταν σε έναν εγκαταλελειμμένο χώρο.

Οι αστυνομικοί αναζητούσαν τον 40χρονο από το μεσημέρι της Παρασκευής, καθώς τράπηκε σε φυγή αμέσως μετά τη δολοφονία της συζύγου του.

Υπενθυμίζεται ότι συγγενείς του 40χρονου, ο οποίος έχει βεβαρημένο ποινικό μητρώο -καθώς έχει συλληφθεί και έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης για ναρκωτικά- του είχαν ζητήσει να παραδοθεί στις Αρχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 166 και την Άμεση Δράση είχε τηλεφωνήσει η μεγάλη κόρη του ζευγαριού, μπροστά στα μάτια της οποίας ο πατέρας της μαχαίρωσε δύο φορές την άτυχη 36χρονη, ενώ την πέταξε και πάνω στη τζαμαρία της εισόδου της πολυκατοικίας που διέμεναν στο Βόλο.

«Έφυγες μαμάκα μου, θα μου λείψεις πάρα πολύ»
Μια συγκλονιστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε η μία κόρη της 36χρονης που έπεσε θύμα γυναικοτονίας στον Βόλο, την ώρα που ο 44χρονος σύζυγος και πατέρας των τεσσάρων παιδιών εξακολουθεί να είναι άφαντος.

«Έφυγες μαμάκα μου, θα μου λείψεις πάρα πολύ. Το ξέρω ότι μας βλέπεις εκεί ψηλά αλλά σ’ αγαπάμε πάρα πολύ, εγώ, ο Ντίνος η Μέλισσα και η Ασημίνα. Είσαι πάντα στη ζωή μας», έγραψε το κορίτσι, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφίες των παιδιών με την αδικοχαμένη μητέρα τους.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Πριμ 200.000 ευρώ του Βαγγέλη Μαρινάκη στις...

0
Δείπνο παρέθεσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος...

Δημογραφικό: Γερνάμε και λιγοστεύουμε – Τι δείχνουν...

0
Τεράστια απειλή για την Ελλάδα το δημογραφικό - Αρνητικό...

Πριμ 200.000 ευρώ του Βαγγέλη Μαρινάκη στις...

0
Δείπνο παρέθεσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος...

Δημογραφικό: Γερνάμε και λιγοστεύουμε – Τι δείχνουν...

0
Τεράστια απειλή για την Ελλάδα το δημογραφικό - Αρνητικό...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Πριμ 200.000 ευρώ του Βαγγέλη Μαρινάκη στις Εθνικές Ομάδες πόλο ανακοίνωσε ο Ισίδωρος Κούβελος στο δείπνο της ΕΟΕ στην ΚΟΕ
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST