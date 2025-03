Τραμπ: Απέλασε 10χρονη με καρκίνο στον εγκέφαλο – «Οι αρχές κρατούν στα χέρια τους τη ζωή της»

Το παιδί γεννήθηκε στις ΗΠΑ και θεωρείται πολίτης της Αμερικής – Οι γονείς της όμως κατάγονται από το Μεξικό.

Οι γονείς του, ωστόσο, κατάγονται από το Μεξικό και έτσι έπρεπε να φύγουν από τη χώρα καθώς δεν είχαν άδειες παραμονής.

Στις 4 Φεβρουαρίου η οικογένεια ξεκίνησε από το Ρίο Γκράντε του Τέξας για το Χιούστον, όπου οι γιατροί παρακολουθούν την 10χρονη.

Κατά τη διαδρομή, σταμάτησε σε σημείο ελέγχου μεταναστών, όπως είχε συμβεί και στις προηγούμενες πέντε φορές.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο Danny Woodward, οι γονείς στις προηγούμενες περιπτώσεις έδειχναν επιστολές από τους γιατρούς και τους δικηγόρους τους στους υπαλλήλους του σημείου ελέγχου και περνούσαν.

Όχι όμως αυτή τη φορά… Οι επιστολές τώρα δεν ήταν αρκετές για να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Οι γονείς συνελήφθησαν λόγω έλλειψης εγγράφων. Η μητέρα, η οποία μίλησε στο NBC, δήλωσε ότι προσπάθησε να εξηγήσει στους αστυνομικούς την κατάσταση της υγείας του παιδιού, αλλά «δεν τους ενδιέφερε να το ακούσουν».

Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ ανέφερε ότι «για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής, δεν σχολιάζουμε μεμονωμένες υποθέσεις».

Ωστόσο, το οίδημα στον εγκέφαλο του κοριτσιού δεν έχει ακόμη υποχωρήσει πλήρως, προκαλώντας δυσκολίες στην ομιλία και την κίνηση στη δεξιά πλευρά του σώματός της.

Πριν η οικογένεια απελαθεί από τις ΗΠΑ, η 10χρονη επισκεπτόταν τακτικά τους γιατρούς της, έκανε θεραπείες αποκατάστασης και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή για την πρόληψη των σπασμών.

«Είναι πολύ δύσκολο. Δεν εύχομαι σε κανέναν να περάσει αυτή την κατάσταση», δήλωσε η μητέρα της.

Εκτός από τους γονείς και την 10χρονη κόρη τους, τέσσερα ακόμη παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 15, 13, 8 και 6 ετών, βρίσκονταν στο αυτοκίνητο. Τα τέσσερα από τα πέντε παιδιά έχουν γεννηθεί στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το NBC.

