Travellers’ Choice Awards 2025: Το Ελαφονήσι κορυφαία παραλία του κόσμου με τη διάκριση Best of the Best

Μια ονειρική λίστα με εξωτικούς προορισμούς, καταγάλανες θάλασσες και χρυσές αμμουδιές συνθέτουν οι φετινές παραλίες που τιμήθηκαν με το βραβείο Travellers’ Choice Best of the Best του Tripadvisor, προσφέροντας έμπνευση για την επόμενη καλοκαιρινή απόδραση – είτε αυτή περιλαμβάνει χαλάρωση στην ακτή είτε περιπετειώδεις εξερευνήσεις.

Η κορυφαία αυτή διάκριση αποτελεί το ανώτερο επίπεδο αναγνώρισης που απονέμει η διεθνής ταξιδιωτική πλατφόρμα, και αφορά λιγότερο από το 1% των συνολικών καταχωρίσεων – αριθμός εντυπωσιακός, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο κατάλογος του Tripadvisor περιλαμβάνει πάνω από 8 εκατομμύρια προορισμούς και επιχειρήσεις παγκοσμίως.

Το βραβείο Travellers’ Choice Best of the Best βασίζεται σε ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια, καθώς λαμβάνεται υπόψη ο μεγάλος αριθμός εξαιρετικά θετικών αξιολογήσεων και σχολίων που συγκεντρώθηκαν από ταξιδιώτες μέσα σε διάστημα 12 μηνών.

Οι βραβευμένες παραλίες διακρίνονται όχι μόνο για τη φυσική τους ομορφιά, αλλά και για την εμπειρία που προσφέρουν στους επισκέπτες, καθιστώντας τες κορυφαία παραδείγματα αριστείας στον παγκόσμιο τουρισμό.

Η παραλία Ελαφονήσι στην Κρήτη ανακηρύχθηκε η καλύτερη παραλία στον κόσμο για το 2025 από το Tripadvisor, κατακτώντας την κορυφή στη λίστα των βραβείων Travellers’ Choice Best of the Best. Η διάκριση αυτή βασίζεται σε εκατομμύρια κριτικές και αξιολογήσεις ταξιδιωτών, με λιγότερο από το 1% των καταχωρίσεων να πετυχαίνει αυτό το ορόσημο .​

Το Ελαφονήσι, γνωστό για την εξωτική του ομορφιά, συνδυάζει ροζ άμμο, τιρκουάζ νερά και ρηχές λιμνοθάλασσες, καθιστώντας το ιδανικό τόσο για οικογένειες όσο και για λάτρεις της φύσης. Η περιοχή προστατεύεται από το δίκτυο Natura 2000 λόγω της οικολογικής της σημασίας .​aera.gr+1Travelgo+1elizabethestateagency.com

Σύμφωνα με το Tripadvisor, η καλύτερη περίοδος για επίσκεψη είναι οι μήνες Μάιος και Σεπτέμβριος, όταν ο καιρός είναι ζεστός και η κίνηση μειωμένη, προσφέροντας μια πιο ήρεμη εμπειρία .​

Η παραλία Ελαφονήσι ξεπέρασε άλλους δημοφιλείς προορισμούς, όπως η Banana Beach στην Ταϊλάνδη και η Eagle Beach στην Αρούμπα, κατακτώντας την πρώτη θέση στη φετινή παγκόσμια κατάταξη .​The Greek Herald

Αναλυτικότερα οι βραβευμένες παραλίες:

Η λίστα με τις 7 κορυφαίες παραλίες στον κόσμο για το 2025:

Ελαφονήσι, Χανιά, Ελλάδα 🇬🇷 Banana Beach, Πουκέτ, Ταϊλάνδη 🇹🇭 Eagle Beach, Αρούμπα 🇦🇼 Siesta Beach, Σιέστα Κι, Φλόριντα, ΗΠΑ 🇺🇸 Praia da Falésia, Όλιος ντε Άγκουα, Πορτογαλία 🇵🇹 Playa Varadero, Βαραδέρο, Κούβα 🇨🇺 Bavaro Beach, Πούντα Κάνα, Δομινικανή Δημοκρατία 🇩🇴

​