Τρία χρόνια χωρίς τον «Βασιλιά» Πελέ

Στις 29 Δεκεμβρίου 2022 έφυγε από τη ζωή ο κορυφαίος κατά γενική ομολογία ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα χωρίς τον «Βασιλιά» Πελέ. Ο Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο (Edson Arantes do Nascimento) ή απλά Πελέ, μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει κατακτήσει τρία Παγκόσμια Κύπελλα (1958, 1962, 1970), πέθανε στις 29/12/22 στα 82 του χρόνια (γεννημένος 23/10/1940), αφού πάλεψε για περισσότερο από έναν χρόνο με τον καρκίνο του παχέoς εντέρου.
«Υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος στην ιστορία του ποδοσφαίρου που έχει καταφέρει να σηκώσει το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA σε τρεις ξεχωριστές περιπτώσεις και θα παραμείνει έτσι τουλάχιστον μέχρι το 2030. Και ποιος θα μπορούσε να είναι άλλος από τον ίδιο τον «O Rei» (“Ο Βασιλιάς”);
Κέρδισε το τουρνουά το 1958, το 1962 και το 1970, βοηθώντας την Βραζιλία να καθιερωθεί στην καρδιά του όμορφου αθλήματος και να οδηγήσει τη χώρα του στην κορυφή της κατάταξης για τους περισσότερους τίτλους Παγκοσμίου Κυπέλλου, μια θέση που κατέχει μέχρι σήμερα», αναφέρει-μεταξύ άλλων- σήμερα (29/12) η FIFA σε σχετικό της αφιέρωμα.
Βρίσκεται θαμμένος στον πρώτο όροφο του μαυσωλείου, του κατακόρυφου Μνημείου Οικουμενικής Νεκρόπολης («Ecumenical Memorial Necropolis»), στο Σάντος. Στην παραθαλάσσια πόλη της Βραζιλίας-430.000 κατοίκων-, την οποία ο Πελέ μετέτρεψε σε σύνθημα κατά τη διάρκεια μιας λαμπερής καριέρας σε σύλλογο. «Αντικρίζοντας» τη «Vila Belmiro», τη σκηνή που τον έκανε αιώνιο. Η ίδια σκηνή του πιο δυσάρεστου επεισοδίου στην ιστορία της Σάντος φέτος, αφού στις 6 Δεκεμβρίου, η ομάδα υποβιβάστηκε για πρώτη φορά στη Série B.
Το «Ecumenical Memorial Necropolis» επέλεξε ο ίδιος όσο ζούσε. Τον Ιούλιο του 2003, σε ηλικία 62 ετών, ο Πελέ αγόρασε σχετικό χώρο για την οικογένειά του στον ένατο όροφο, σε σχέση με τον αριθμό της φανέλας που φορούσε ο πατέρας του όταν ήταν παίκτης. Ο Πελέ, ωστόσο, θάφτηκε σε ειδικό χώρο, στον πρώτο όροφο του κτιρίου, για να διευκολυνθεί η πρόσβαση για επίσκεψη.
Σε αυτά τα χρόνια , ο Πελέ «δεχόταν» συνεχείς επισκέψεις . Οι αριθμοί προσκυνήματος μπορούν να θεωρηθούν χαμηλοί σε σχέση με μια βιογραφία γεμάτη υπερθετικό βαθμό. Ή ακόμα και μπροστά στα πλήθη που τον έχουν δει να κάνει μαγικά από κοντά στο γήπεδο. Στις 21 Ιουνίου 1970, για παράδειγμα, στον τελικό αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, 107.000 άνθρωποι παρακολούθησαν τη Βραζιλία του Πελέ να νικάει την Ιταλία στο στάδιο «Azteca», στην Πόλη του Μεξικού, και να κατακτά τον τρίτο του τίτλο.
Ο Πελέ έφυγε μία ημέρα σαν σήμερα πριν ένα χρόνο, έχοτας ζήσει μία ζωή σαν να ήταν χίλιες. Φτάνοντας στο στόμα ως όνομα και στα μάτια ως εικόνα, σε κάθε ποδοσφαιρική-και όχι μόνο- γειτονιά του πλανήτη.
«ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΠΕΛΕ »
Το «μαύρο μαργαριτάρι» (Perola negra) του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, γεννήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 1940, στην πόλη Τρες Κορασόες (σ.σ: στα ελληνικά σημαίνει τρεις καρδιές) της πολιτείας Μίνας Ζεράις της Βραζιλίας. Ήταν το πρώτο παιδί από τα τρία της οικογένειας και βαφτίστηκε Έντισον προν τιμή του εφευρέτη Τόμας Έντισον (πήγε στη γενέθλια πόλη του λίγο καιρό πριν από τη γέννηση του Πελέ) και στη συνέχεια αφαιρέθηκε το «ι» από το όνομα.
Η 19η Νοεμβρίου δεν είναι πλέον μια ασήμαντη ημερομηνία στη Βραζιλία: είναι η «Ημέρα του Βασιλιά Πελέ», που καθιερώθηκε ως φόρο τιμής στον «Βασιλιά». Έτσι κι αλλιώς ο Πελέ ήταν ένας από τους 20 πιο σημαντικούς ανθρώπους του 20ου αιώνα σύμφωνα με το περιοδικό Time.
Αντί να επιλέξουν την ημερομηνία γέννησής του, 23 Οκτωβρίου 1940, ή τον θάνατό του, 29 Δεκεμβρίου 2022, αποφασίστηκε να γιορταστεί η μνήμη του τρεις φορές παγκόσμιου πρωταθλητή την ημέρα που σημείωσε το χιλιοστό του γκολ.Ήταν 19 Νοεμβρίου 1969, στο θρυλικό στάδιο «Μαρακανά» στο Ρίο ντε Τζανέιρο.
Ο Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο, γνωστός ως Πελέ, σκόραρε σε ηλικία 29 ετών με πέναλτι το χιλιοστό από τα 1.283 γκολ της καριέρας του, κατά τη νίκη με 2-1 της ομάδας του στη Σάντος εναντίον μιας άλλης βραζιλιάνικης ομάδας, της Βάσκο ντα Γκάμα.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ
Τα παιδικά χρόνια ήταν φτωχικά. Αναγκαζόταν να παίζει μπάλα γεμίζοντας τις κάλτσες του με χαρτιά, αφού η οικογένειά του δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να του αγοράσει παπούτσια.
Ο πατέρας του Ζοάο Ράμος ντο Νασιμέντο, ελπιδοφόρος διεθνής ποδοσφαιριστής αγωνιζόμενος ως κεντρικός επιθετικός, που ένας σοβαρός τραυματισμός στα 25 του τον υποχρέωσε να σταματήσει, ήθελε ο γιος του να ακολουθήσει τον δρόμο του, σε αντίθεση με την μητέρα του Δόνα Σελέστε. Θέλοντας να βοηθηθεί οικονομικά και να μπορέσει να αγοράσει δική του μπάλα δούλευε σε καταστήματα τσαγιού ως υπάλληλος και γυάλιζε παπούτσια έξω από τους κινηματογράφους.
Ο Πελέ σχολείο κατάφερε να πάει μόνο μέχρι την τέταρτη τάξη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο δρόμος που θα έπρεπε να περπατήσει ήταν διαφορετικός.
«Έζησα μια ευτυχισμένη παιδική ηλικία. Ο μπαμπάς μου, μού έλεγε ότι για να είσαι ποδοσφαιριστής χρειάζεσαι συκώτι. Είναι ένα θεμελιώδες όργανο του ανθρώπου, αν δεν λειτουργεί καλά τότε δεν είσαι καλά. Είναι σαν την καρδιά. Ο μπαμπάς μου ήταν ποδοσφαιριστής, ήταν Νο 9, είχε σημειώσει πολλά γκολ με κεφαλιές. Το μόνο πράγμα που ήθελα, να μου δώσει ο Θεός ήταν να παίξω όπως και ο πατέρας μου. Μία από τις καλύτερες συμβουλές του: «Μην νομίζεις ότι είσαι καλύτερος ή πιο σημαντικός από τους άλλους, είσαι ίδιος, οπότε να τους σέβεσαι όλους», είπε ο διάσημος Βραζιλιάνος, μιλώντας στην εκπομπή της ιταλικής τηλεόρασης «Che Tempo che fa» (Πως είναι ο καιρός).
ΟΤΑΝ ΕΓΙΝΕ…ΠΕΛΕ ΚΑΙ «ΒΑΣΙΛΙΑΣ»
Κι αν το όνομα Πελέ είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο, εκείνος είχε δηλώσει πως δεν γνωρίζει πως προέκυψε το προσωνύμιο και επίσης ότι δεν του άρεσε, σημειώνοντας ότι δεν υποδηλώνει κάτι στην πορτογαλική γλώσσα («Το όνομά μου είναι Εντσον, μετά άρχισαν να με αποκαλούν Πελέ. Δεν μου άρεσε. Θαύμαζα τον Τόμας Εντισον, είναι σημαντικός! »). Όταν πολύ αργότερα ένας θεολόγος του είπε ότι η λέξη αυτή υπάρχει στην Βίβλο και στα εβραϊκά σημαίνει θαύμα, άλλαξε την άποψή του.
Του το «κόλλησε» ένας συμμαθητής του στο σχολείο. Μέχρι σήμερα υπάρχουν δύο εκδοχές για το πώς προέυψε. Η πρώτη αναφέρει πως μία ημέρα που έπαιζε ποδόσφαιρο, στα χωράφια του Τρες Κορασόες με τους φίλους του, με μία αυτοσχέδια μπάλα φτιαγμένη με πανιά και χαρτιά κάποια στιγμή βρήκε πεταμένη, κοντά σε σταθμό του τρένου μία παλιά, ξεφούσκωτη, χαλασμένη, αλλά δερμάτινη μπάλα. Έτσι και το pele που σημαίνει δέρμα σε πολλές λατινογενείς γλώσσες. Η έτερη εκδοχή, είναι πως το όνομα προήλθε όταν ο ίδιος φώναζε λανθασμένα τον αγαπημένο παίκτη του «Μπιλέ», τερματοφύλακα της Βάσκο ντα Γκάμα.
Όσο για το «βασιλιάς», είναι ένας τίτλος που του δόθηκε από τον θεατρικό συγγραφέα Νέλσον Ροντρίγκες όταν ήταν μόλις 17 ετών.
Η ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Κι αν το βασικό επιχείρημα όσων αμφιβάλουν για την πρωτοκαθεδρία του είναι ότι δεν έπαιξε ποτέ σε ευρωπαϊκή ομάδα, όπου ο συντελεστής δυσκολίας είναι υψηλότερος σε σχέση με το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα, η απάντηση έρχεται από την ίδια την Ιστορία. Παρά τις πιέσεις που ασκούσαν οι μεγάλοι σύλλογοι της Ευρώπης για να τον αποκτήσουν, ο Πελέ παρέμεινε στη Σάντος 19 χρόνια λόγω της μεγάλης του αγάπης για την ομάδα, αλλά και λόγω της απαγόρευσης που ασκούσε η κυβέρνηση της χώρας, μιας και ο πρόεδρός της Ζάνιο Κουάδρος το 1961 τον κήρυξε «εθνικό θησαυρό», για να τον εμποδίσει να φύγει.
Η ΠΟΡΕΙΑ, ΤΟ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΑ ΡΕΚΟΡ ΤΟΥ
Αγωνίστηκε ως δεύτερος επιθετικός. Η τεχνική κατάρτιση και η αθλητικότητά του επαινέθηκαν παγκοσμίως, και κατά τη διάρκεια της καριέρας του ήταν γνωστός για την άριστη ντρίμπλα και πάσα του, την εξαιρετική του ικανότητα στο ψηλό παιχνίδι, την δημιουργικότητά του, αλλά και την μεγάλη του έφεση στο σκοράρισμα.
Έπαιξε για 19 χρόνια στη Σάντος (1956-1974) με τον εντυπωσιακό απολογισμό των 658 τερμάτων σε 639 αναμετρήσεις! Στην συνέχεια πήγε στις ΗΠΑ για να παίξει επί τρία χρόνια στον Κόσμο της Νέας Υόρκης (37 γκολ σε 64 συμμετοχές), του οποίου ανακηρύχθηκε επίτιμος πρόεδρος το 2010.
Ο Πελέ τελείωσε την πολυετή καριέρα του με τον Κόσμο της Νέας Υόρκης.
Επίσημα, ο «Βασιλιάς του Ποδοσφαίρου» πέτυχε 753 γκολ σε 813 παιχνίδια. Από αυτά, τα 77 (σε 91 αγώνες) με την εθνική Βραζιλίας, αριθμός που τον κρατάει ακόμα στην κορυφή των σκόρερ της selesao. Εκείνος και όχι μόνο, συνηθίζει να αναφέρει τον αριθμό 1283 μιλώντας για τα γκολ, υπολογίζοντας εκείνα σε ανεπίσημα παιχνίδια (1281 σε 1363 παιχνίδια σύμφωνα με την FIFA).
Μεταξύ άλλων, κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ επίτευξης χατ-τρικ (92!!!), έχει θέση στο βιβλίο «Guinness World Records» για τα ρεκόρ-γκολ και το ρεκόρ για τον μικρότερο σε ηλικία ποδοσφαιριστή που έπαιξε σε τελικό Μουντιάλ και κατέκτησε το τρόπαιο, καθώς το 1958 στον αγώνα με την Σουηδία, ήταν 17 ετών και 249 ημερών!
Κατέκτησε τρία Μουντιάλ (1958, 1962, 1970) με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, με πρώτο, εκείνο στην Σουηδία, σε ηλικία 17 ετών και 9 μηνών.
«Το Παγκόσμιο Κύπελλο στη Σουηδία το ’58; Δεν φαντάστηκα να κληθώ σε εκείνη την ηλικία. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι διαφορετικοί από τους Βραζιλιάνους (σ.σ: η πρώτη φορά που ο Πέλε έφυγε από τη Βραζιλία), όταν φτάσαμε στο αεροδρόμιο, δεν υπήρχαν μαύροι. Δεν μπορώ να ξεχάσω το γκολ στον τελικό. Και σήμερα σκέφτομαι πόσο καλός ήταν ο Θεός προς εμένα», έχει πει.
Ο Πελέ, θεωρείται ως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του 20ού αιώνα από την FIFA και την Διεθνή Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής Ποδοσφαίρου (IFFHS). Κατά την διάρκεια της καριέρας του, ήταν για μεγάλη περίοδο ο καλύτερα αμειβόμενος αθλητής στον κόσμο. Κατέχει τους τίτλους “Ποδοσφαιριστής του Αιώνα” από τη FIFA, “Αθλητής του Αιώνα” από την Ολυμπιακή Επιτροπή και είναι μέλος του ποδοσφαιρικού Hall of Fame. To 1999 εξελέγη Ποδοσφαιριστής του Aιώνα μετά από ψηφοφορία των νικητών (1956-1999) της Χρυσής Μπάλας του περιοδικού France Football. Το 2000, σε παγκόσμια δημοσκόπηση της FIFA στο Διαδίκτυο με το ερώτημα ποιος είναι καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, ήρθε δεύτερος με 18%, πρώτος με 53,60% ήρθε ο Μαραντόνα, ενώ αντίθετα, στην ψηφοφορία της FIFA “Football family” και των αναγνωστών του περιοδικού FIFA Magazine ο Πελέ ήρθε πρώτος με 72% των ψήφων. Στην ψηφοφορία των ειδικών αθλητικογράφων, ο Πελέ ήρθε πρώτος με 1.705 βαθμούς και δεύτερος ήρθε ο Γιόχαν Κρόιφ με 1.303. Σε ψηφοφορία στην Βραζιλία για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή του αιώνα ήρθε πρώτος, με δεύτερο τον Γκαρίντσα.
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΓΑΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΤΟΥ
Ο Πελέ, παντρεύτηκε την Ροσιμέρι Τσίμπι, με την οποία απέκτησε τρία παιδιά (Εντίνιο, Τζένιφερ, Κέλι), καθώς και με την τραγουδίστρια Ασίρια Νασιμέντο, μητέρα των διδύμων Ζόσουα και Σελέστε, ενώ είχε επίσης μια κόρη από την πρώην οικονόμο του Ανίζια Μασάντο, τη Σάντρα Αράντες, η οποία πέθανε το 2006. Λίγο πριν συμπληρώσει 76 χρόνια ζωής νυμφεύθηκε στην Γκαραούχα, στην ακτή του Σάο Πάολο, την 50χρονη επιχειρηματία ιαπωνικής καταγωγής Μάρσια Σιμπέλε Αόκι, με την οποία διατηρούσε σχέση από το 2010 και είχε γνωρίσει στο ασανσέρ πολυκατοικίας του Σάο Πάολο, όπου και ζούσαν.
ΑΠΕ-ΜΠΕ