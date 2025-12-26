ΔΙΑΤΡΟΦΗΔιεθνήΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό το καλύτερο τυρί στον κόσμο για το 2025!

Το Taste Atlas ανέδειξε τη γραβιέρα Νάξου ως το καλύτερο τυρί παγκοσμίως για το 2025/26.

Στην κορυφή της παγκόσμιας γαστρονομίας βρέθηκε η γραβιέρα Νάξου, καθώς αναδείχθηκε καλύτερο τυρί στον κόσμο για το 2025/26, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη του Taste Atlas. Η διεθνής πλατφόρμα γεύσεων και παραδοσιακών προϊόντων ανακοίνωσε τη διάκριση μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Instagram, προκαλώντας κύμα θετικών αντιδράσεων για την ελληνική παραγωγή.

Στην ανάρτησή του, το Taste Atlas περιγράφει τη γραβιέρα Νάξου ως ένα διαχρονικό τυρί των Κυκλάδων, που παράγεται κυρίως από αγελαδινό γάλα, με μικρή προσθήκη πρόβειου ή κατσικίσιου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για προϊόν με σταθερή ποιότητα και ξεκάθαρη ταυτότητα. Η συγκεκριμένη αναγνώριση την κατατάσσει στην πρώτη θέση παγκοσμίως, ανάμεσα σε δεκάδες εμβληματικά τυριά από χώρες με μακρά τυροκομική παράδοση.

Η κατάταξη βασίστηκε σε επαληθευμένες αξιολογήσεις χρηστών που έχουν δοκιμάσει τα προϊόντα, με τη χρήση ειδικών αλγορίθμων οι οποίοι φιλτράρουν ψεύτικους λογαριασμούς, αυτοματοποιημένες ψήφους και συντονισμένες παρεμβάσεις. Με τον τρόπο αυτό, το Taste Atlas διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα προκύπτουν από αυθεντική εμπειρία καταναλωτών και αντικειμενική επεξεργασία δεδομένων.

Η γραβιέρα Νάξου παράγεται στο νησί της Νάξος από τις αρχές του 20ού αιώνα, αποτελώντας βασικό πυλώνα της τοπικής αγροτικής οικονομίας. Η χρήση τοπικού αγελαδινού γάλακτος, σε συνδυασμό με τη μακρόχρονη παραδοσιακή παλαίωση, δίνει στο τυρί τη χαρακτηριστική συμπαγή υφή και τη ήπια, ισορροπημένη γεύση που το έχει καταστήσει σημείο αναφοράς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη TasteAtlas (@tasteatlas)

