Τουρισμός για Όλους 2026: Ανοίγει νωρίτερα η πλατφόρμα – Τι αλλάζει και πώς θα πάρετε το voucher

Οι αλλαγές στο πρόγραμμα και τα βήματα για την αίτηση.
Νωρίτερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές αναμένεται να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026», προσφέροντας σε χιλιάδες πολίτες τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν επιδότηση για διακοπές εντός της χώρας μέσω ψηφιακού voucher.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Τουρισμού, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Ιανουαρίου ή το αργότερο στις αρχές Φεβρουαρίου. Η πρώιμη έναρξη στοχεύει στο να δοθεί περισσότερος χρόνος στους ενδιαφερόμενους για τον προγραμματισμό των ταξιδιών τους.
Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα
Το «Τουρισμός για Όλους» παρέχει οικονομική ενίσχυση μέσω ψηφιακής άυλης κάρτας, η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη εξόδων διαμονής σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα σε όλη την Ελλάδα. Το μέτρο αποσκοπεί τόσο στη διευκόλυνση των νοικοκυριών όσο και στην τόνωση της εγχώριας τουριστικής κίνησης, κυρίως εκτός της περιόδου αιχμής.
Διαδικασία υποβολής αίτησης
Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν σε διαδικασία επιλογής – συνήθως με κλήρωση – και όσοι επιλεγούν λαμβάνουν αναλυτικές οδηγίες για την ενεργοποίηση και χρήση της ψηφιακής κάρτας.
Δικαιούχοι και ποσά
Το ύψος της επιδότησης διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου. Προβλέπονται υψηλότερα ποσά για οικογένειες, άτομα με αναπηρία και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Οι τελικές προϋποθέσεις συμμετοχής και τα ακριβή ποσά θα καθοριστούν με την επίσημη ανακοίνωση του προγράμματος.
Η σημασία της έγκαιρης προετοιμασίας
Το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα παραμένει ιδιαίτερα αυξημένο κάθε χρόνο, γεγονός που καθιστά την έγκαιρη προετοιμασία σημαντικό πλεονέκτημα. Η επιδότηση μπορεί να μειώσει αισθητά το κόστος διαμονής, καθιστώντας τις διακοπές πιο προσιτές για περισσότερους πολίτες.
Η σωστή ενημέρωση και η έγκαιρη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές για όσους επιθυμούν να αξιοποιήσουν το «Τουρισμός για Όλους 2026» και να οργανώσουν οικονομικές αποδράσεις στην Ελλάδα.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ