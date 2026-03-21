Τρομερός Καραλής, πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου με 6,05μ. – Χρυσός ο Ντουπλάντις

Μανόλο πέρασε με την πρώτη τα 6.05μ.
Ο Εμμανουήλ Καραλής εξασφάλισε ακόμα ένα μετάλλιο, αυτή τη φορά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν της Πολωνίας.
Ο σπουδαίος πρωταθλητής του επί κοντώ, αγωνίζεται στον τελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου στο Τόρουν της Πολωνίας, με την ελπίδα να… κάνει την έκπληξη ή τουλάχιστον να ασκήσει πίεση για το χρυσό μετάλλιο στον Αρμάντ Ντουπλάντις.
Ο Μανόλο αγωνίζεται με υψηλές προσδοκίες και πέρασε με την πρώτη τα 6.05μ. και εξασφάλισε το ασημένιο.
Οι αντίπαλοί του:
ΠΗΓΗ: protothema.gr, iefimerida.gr