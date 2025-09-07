ΤUI: Άνοιξαν οι κρατήσεις από Σουηδία για Κρήτη και Ρόδο για το καλοκαίρι 2026 | Δύο ελληνικά ξενοδοχεία στις κορυφαίες επιλογές των Σουηδών

Η TUI εγκαινίασε τις κρατήσεις από το αεροδρόμιο του Σμόλαντ -Växjö Småland- για το επόμενο καλοκαίρι, προσφέροντας στους Σουηδούς πελάτες της, όπως και τη φετινή, θερινή τουριστική περίοδο, πτήσεις charter προς τους αγαπημένους τους ελληνικούς προορισμούς, την Κρήτη και τη Ρόδο, ενώ νέα προσθήκη αποτελεί η Κύπρος.

Εν τω μεταξύ, ο tour operator προσφέρει στους Σουηδούς πελάτες του τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν κρατήσεις σε ξενοδοχεία για το καλοκαίρι του 2026 από τώρα, με δύο ελληνικά να ξεχωρίζουν, ήδη, σύμφωνα με τις προκρατήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη πτήση charter προς την Κρήτη για το καλοκαίρι του 2026 θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο του Σμόλαντ της Σουηδίας στις 6 Αυγούστου και η τελευταία αναχώρηση θα πραγματοποιηθεί στις 8 Οκτωβρίου.

Προς τη Ρόδος η πρώτη αναχώρηση θα γίνει στις 9 Αυγούστου και η τελευταία στις 11 Οκτωβρίου.

Όσον αφορά τον νεοεισερχόμενο προορισμό της Κύπρου, πτήσεις charter θα εκτελούνται από το Växjö Småland το διάστημα από τις 24 Απριλίου έως και τις 19 Ιουνίου 2026.

“Γνωρίζουμε ότι πολλοί προτιμούν να ξεκινήσουν το ταξίδι τους κοντά στο σπίτι τους και γι’ αυτό επενδύουμε σε περισσότερες αναχωρήσεις και έναν νέο προορισμό από το αεροδρόμιο Växjö Småland Airport το επόμενο καλοκαίρι. Ελπίζουμε ότι αυτό θα κάνει τα ταξίδια πιο εύκολα και πιο χαλαρά” είπε ο Tommy Serban, εμπορικός διευθυντής της TUI.

“Είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι η TUI θέλει να επενδύσει στο Växjö. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία εδώ και πολύ καιρό και το γεγονός ότι συνεχίζουν να επενδύουν στην περιοχή μας αποτελεί μια ισχυρή απόδειξη ότι υπάρχει ζήτηση”, πρόσθεσε η Malin Miléus, διευθύντρια επιχειρήσεων και μάρκετινγκ του αεροδρομίου Växjö Småland.

Παράλληλα, ο τουριστικός πράκτορας προσφέρει στους Σουηδούς ταξιδιώτες την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν κρατήσεις από τώρα για το επόμενο καλοκαίρι, παρουσιάζοντας τα πιο δημοφιλή ξενοδοχεία με βάση τις προκρατήσεις που έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής για τη θερινή περίοδο του 2026.

Σε αυτά περιλαμβάνονται και δύο ελληνικά, το Blue Star Caldera Village, στην Αγία Μαρίνα Χανίων, ένα μοντέρνο συγκρότημα με 5 πισίνες -συμπεριλαμβανομένης μιας μεγάλης πισίνας γλυκού νερού 290 m² και μιας μεγάλης παιδικής πισίνας 234 m²- δύο εστιατόρια, ένα pool bar και πληθώρα εγκαταστάσεων, που προσφέρει τη δυνατότητα των all in διακοπών. Αλλά και το TUI Blue Village Atlantica Aegean Park στη Ρόδο, ένα οικογενειακό θέρετρο δίπλα στην παραλία Κολύμπια, το οποίο διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια με θέα στη θάλασσα, την πισίνα ή τον κήπο, που περιλαμβάνουν δυνατότητες πισίνας και τζακούζι.

Στην Κύπρο, ο tour operator προτείνει το TUI Blue Village Nausicaa Beach, στην παραλία Fig Tree Bay, την πιο γνωστή παραλία του Πρωταρά, το οποίο το 2025 ανακηρύχθηκε από το Tripadvisor ως ένα από τα 25 καλύτερα οικογενειακά ξενοδοχεία στον κόσμο.https://money-tourism.gr/