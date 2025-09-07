Ηράκλειο:Στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Η μνήμη πρέπει να μένει ζωντανή και να μας οδηγεί. Το μικρασιατικό στοιχείο στο Ηράκλειο είναι δυναμικό»

Στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τα θύματα της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας συμμετείχε, την Κυριακή 7/9, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου παρακολούθησε την επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου και την ομιλία της Αντιπροέδρου του Συλλόγου Αλατσατιανών Ευαγγελία Δανδάλη, μαζί με εκπροσώπους αρχών και φορέων της πόλης. Καθώς και την επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε σε κλίμα συγκίνησης από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού Μεθόδιο στο μνημείο του Μικρασιατικού και Ποντιακού Ελληνισμού, όπου και κατέθεσε στεφάνι.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός σε δήλωσή του ανέφερε ότι η μνήμη πρέπει να παραμένει ζωντανή και να μας οδηγεί και πως το μικρασιατικό στοιχείο στην Κρήτη και στο Ηράκλειο είναι δυναμικό και εξακολουθεί να προσφέρει ώθηση στον τόπο: «Ημέρα μνήμης για το Μικρασιατικό Ελληνισμό περισσότερο από ένα αιώνα μετά την καταστροφή. μνήμη ζωντανή από το σύνολο της κοινότητας μας μέσα στην οποία είναι ενταγμένη οργανικά η μικρασιατική κοινότητα, οι απόγονοι πια των ανθρώπων που ξεριζώθηκαν από τη Μικρά Ασία, από τον Πόντο, από τη Θράκη και από την ίδια την Κωνσταντινούπολη βέβαια.

Και όλοι αυτοί ερχόμενοι εδώ συνέβαλαν δραστικά στο μετασχηματισμό της κοινωνίας, της οικονομίας, του τόπου μας και όλοι μαζί πορευόμαστε πια. Όμως η μνήμη πρέπει να μένει ζωντανή, πρέπει να μας οδηγεί, πρέπει να θυμόμαστε τις θυσίες, πρέπει να θυμόμαστε και τα λάθη τα οποία έγιναν και τα αποτελέσματα των οποίων ήταν τόσο δραματικά.

Σήμερα ιδιαίτερα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και στο τί σημαίνει ξεριζωμός γιατί αυτό είναι κάτι που συμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία, συμβαίνει στην σύγχρονη και στην τωρινή ιστορία, και αυτός είναι ένα λόγος να είμαστε ανοιχτοί, να έχουμε και την καρδιά μας ανοιχτή και να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε συνθήκες οι οποίες είναι συνεχώς μεταβαλλόμενες. Θεωρώ ότι το μικρασιατικό στοιχείο στην Κρήτη και στο Ηράκλειο είναι τόσο δυναμικό που εξακολουθεί να μας δίνει μια ώθηση την οποία πάντα χρειαζόμαστε».