Αιματηρό επεισόδιο στα Χανιά: Επιτέθηκαν και μαχαίρωσαν δύο άτομα – Αναζητούνται οι δράστες

Τα θύματα της επίθεσης φέρουν τραύματα – Η επίθεση έγινε εντός του σπιτιού τους

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, σε πολυκατοικία στη συμβολή των οδών Ζυμβρακάκηδων και Γρηγορίου Ε΄στο κέντρο της πόλης.

Συγκεκριμένα, άγνωστοι δράστες επιτέθηκαν σε δύο άτομα, μέσα στο σπίτι τους, και τους τραυμάτισαν με μαχαίρι. Τα θύματα, είναι αλλοδαπής καταγωγής και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, φέροντας εκτεταμμένα τραύματα, όπως αναφέρεται στο zarpanews.gr.

Οι δράστες, μετά το περιστατικό αποχώρησαν από το σημείο του εγκλήματος και αναζητούνται.