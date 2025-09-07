Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025

Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής και Τακτική Συνεδρίαση για θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου Ιουνίου 2025.

Στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής.

Εδώ τα θέματα που υποβλήθηκαν από τους Δημοτικούς Συμβούλους:

1. Γιαουρτάς Δημήτριος. Έλλειψη ενημέρωσης για τη μεταστέγαση των Ρομά και σοβαρά ερωτήματα για την κοινωνική πολιτική του Δήμου.

2. Παττακός Μαρίνος. Προβλήματα λειτουργίας Δημοτικών Τουαλετών στην πόλη του Ηράκλειου.

3. Δουλουφάκης Δημήτρης. Προβλήματα με το άνοιγμα των σχολείων».

4. Ανδρουλάκη Κρυσταλένια. Πρόβλημα της φοιτητικής στέγης και του κόστους σπουδών στο Δήμο Ηρακλείου.

Εδώ τα θέματα που υποβλήθηκαν από τους Προέδρους των Κοινοτήτων:

1. Βρούχου Δωροθέα, Πρόεδρος της 4ης Δημοτικής Κοινότητας – Εξέταση του με αρ. πρωτ. 96.283/29-08-2025 εγγράφου με θέμα : «Συντήρηση παιδικής χαράς Φορτέτσας και επι της οδού Παρασκευοπούλου».

2. Κογκάκης Ιωάννης, Πρόεδρος Κερασίων – Εξέταση του με αρ. πρωτ. 98.157/02-09-

2025 εγγράφου με θέμα : «Αρδευτικό δίκτυο Κερασίων».

3. Αγγελιδάκη Θεοδοσία, Πρόεδρος 1ης Δημοτικής Κοινότητας Ηρακλείου – Εξέταση

του με αρ. πρωτ. 99.164/03-09-2025 εγγράφου με θέμα : «Υπενθύμιση του θέματος

για WC στο κέντρο της πόλης».

4. Μπινιχάκης Μιχαήλ, Πρόεδρος 2ης Δημοτικής Κοινότητας Ηρακλείου – Εξέταση

του με αρ. πρωτ. 99747/04-09-2025 εγγράφου με θέμα: «Αναφορά προβλημάτων

στο 13ο Σχολικό Συγκρότημα της 2ης Δημοτικής Κοινότητας Ηρακλείου».

Στις 19:00 θα ξεκινήσει η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Απόφαση για την αναδοχή οφειλής της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ από τον Δήμο Ηρακλείου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 115 του Ν. 5225/2025. Εισήγηση κ. Δημάρχου.

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2025 για την κάλυψη της δαπάνης σχετικά με

υπηρεσίες απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων και συλλογής

ανακυκλώσιμων αποβλήτων στον Δήμο Ηρακλείου » (απόφαση 754/2025 Δημοτικής

Επιτροπής).

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού δαπανών έτους 2025 σύμφωνα με τα αιτήματα των

Τμημάτων Συντήρησης Δημοτικών & Σχολικών Κτιρίων, Οδοποιίας, Ανθρώπινου

Δυναμικού, Ταμείου και Πληροφορικής». (απόφαση 755/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2025 σύμφωνα με τα αιτήματα του Τμήματος

Πληροφορικής και του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων» (απόφαση 756/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

5. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Λεωφόρου Σοφοκλή Βενιζέλου για την υλοποίηση του έργου «Προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας στην

ΕΕΛ Ηρακλείου και αξιοποίηση της εκροής για άρδευση» της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου. (απόφαση 757/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

6. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οδούς Ευαρέστου και Παναγίας Μαλεβή για την υλοποίηση των έργων «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης στη πόλη του Ηρακλείου- 2019 (Δίκτυα ύδρευσης – υδρόμετρα – τηλεμετρία – τηλεέλεγχος)» και «Προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας στην ΕΕΛ Ηρακλείου και αξιοποίηση της εκροής για άρδευση» της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου (απόφαση 758/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

7. Έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης απότμησης πεζοδρομίου για την έκδοση άδειας λειτουργίας σε συνεργείο συνήθων οχημάτων επί της οδού Ούλαφ Πάλμε 133, στο Ο.Τ. 2001 του Γ.Π.Σ. Ηρακλείου, ιδιοκτησίας κ. Τζωρτζάκη Ανδρέα» (απόφαση 759/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού δαπανών έτους 2025 για τη μεταφορά λυόμενων οικίσκων από το σχολικό συγκρότημα της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας στο ΕΝΕΕΓΥΛ στη Νέα Αλικαρνασσό». (απόφαση 781/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

9. Ορισμός εκπροσώπων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

10. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ.

11. Έγκριση του εκπονηθέντος Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής

Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) του Δήμου Ηρακλείου.

12. Έγκριση υποβολής αίτησης συμμετοχής για την υλοποίηση του Πιλοτικού Προγράμματος Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ενδυνάμωσης των Ηλικιωμένων, στο

πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0.» με την χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

13. Ορισμός επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της Υπηρεσίας με τίτλο

«Ενοικίαση επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Κινητής Μονάδας του Κέντρου Κοινότητας και των παραρτημάτων αυτού»

14. Ορισμός επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της παροχής υπηρεσιών για τη διαμόρφωση χώρου με την τοποθέτηση γυψοσανίδας για τη μεταστέγαση παραρτήματος ΡΟΜΑ Κέντρου Κοινότητας

15. Παραχώρηση χρήσης του δημοτικού ακινήτου πρώην Καρτ στις 22-23/11/2025 στο Σύλλογο Μοτοσικλετιστών Σκαλανίου.

16. Σύναψη συμβολαίου εκποίησης δημοτικής έκτασης κατεχόμενης από τους κληρονόμους Δημητρίου Γουλιέλμι.

17. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Π/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης»