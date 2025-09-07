ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης από την Περιφέρεια Κρήτης Π.Ε. Ηρακλείου για την ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μ. Ασίας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Τιμήθηκε σήμερα στο Ηράκλειο, με δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων, ομιλία, η ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μ. Ασίας από το Τουρκικό κράτος. Με την συμμετοχή Κλήρου, και παρουσία Πολιτικών, Στρατιωτικών Αρχών, Περιφέρειας, Δήμου, Μικρασιατικών συλλόγων, τελέστηκε επίσημη Δοξολογία στο Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου όπου χοροστάτησε ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος Βογιατζόγλου ενώ για το ιστορικό των δραματικών εκείνων ημερών ομιλία έκανε η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αλατσατιανών Ν. Ηρακλείου Ευαγγελία Δανδάλη.

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του Μικρασιατικού Ελληνισμού (στη συμβολή Λ. Κνωσσού και Ιωνίας), που τέλεσε, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κ. Μεθόδιος.

Στεφάνια κατέθεσαν, οι βουλευτές Ηρακλείου της Ν.Δ. Ελευθέριος Αυγενάκης, Μάξιμος Σενετάκης, από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ελένη Βατσινά, Φραγκίσκος Παρασύρης, από τον ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός,

εκπρόσωποι του Στρατού, των Σωμάτων Ασφαλείας, των κομμάτων, των Αποστράτων, των Εφέδρων Αξιωματικών, των προσφυγικών σωματείων, Μικρασιατικών συλλόγων, Θρακιωτών, Ποντίων, Μακεδόνων, κ.α.

Στην επιμνημόσυνη δέηση το παρόν έδωσαν ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Ευάγγελος Ζάχαρης, οι Αντιπεριφερειάρχες Κρήτης Νίκος Ξυλούρης, Νίκος Σκουλάς, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, φορέων όπως επίσης πολίτες.

Σε μήνυμα του ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, για την σημερινή ημέρα τονίζει, ότι διατηρούμε άσβεστη στην συλλογική μας μνήμη την συμβολή του Μικρασιατικού Ελληνισμού στην διατήρηση της εθνικής και πολιτισμικής μας συνείδησης.
Αναλυτικά επισημαίνει: «Σήμερα είναι ημέρα μνήμης των Ελλήνων που εξοντώθηκαν και ξεριζώθηκαν βάναυσα από τις πατρογονικές εστίες τους στη Μικρά Ασία. Έναν αιώνα μετά οφείλουμε να διατηρούμε άσβεστη στην συλλογική μας μνήμη την συμβολή του Μικρασιατικού Ελληνισμού στην διατήρηση της εθνικής και πολιτισμικής συνείδησης.

Ως Περιφέρεια Κρήτης τιμούμε τη μνήμη των χιλιάδων θυμάτων, αλλά και των προσφύγων, που βασανισμένοι κατόρθωσαν να επιβιώσουν αρχικά, και να προκόψουν έπειτα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρόοδο του τόπου μας, και τη διαμόρφωση της εθνικής μας ταυτότητας.
Το οφείλουμε στην ίδια την ιστορία μας και στις χιλιάδες των σημερινών Κρητών με προσφυγική καταγωγή».

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025
