ΚΡΗΤΗΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η Κρήτη αγαπημένος φθινοπωρινός προορισμός για τους Αμερικανούς τουρίστες

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Αύξηση στις φθινοπωρινές αναζητήσεις διαμονής.

Οι Αμερικανοί που σχεδιάζουν διεθνή ταξίδια δίνουν προτεραιότητα σε νησιωτικούς προορισμούς στην Ευρώπη και την Ασία, όπως αποκαλύπτει η Έκθεση Ταξιδιών Φθινοπώρου 2025 της HomeToGo.

Στο 27% ανέρχεται η αύξηση σε ετήσια βάση στις αναζητήσεις διαμονής το φθινόπωρο και η σεζόν εξελίσσεται γρήγορα ως η καλύτερη εποχή για διακοπές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

  • Η Κρήτη στην Ελλάδα (+560%), η Φουντσάλ στην Πορτογαλία (+518%), το Κο Τσανγκ της Ταϊλάνδης (+446%), το Τορρεμολίνος σε Ισπανία (+433%) και το Αλγκέρο στην Ιταλία εμφανίζονται στη λίστα με τους κορυφαίους προορισμούς.

  • Επίσης, γραφικά μέρη για αποδράσεις city break, όπως το Εδιμβούργο στη Σκωτία, η Βερόνα στην Ιταλία και η Μάλαγα στην Ισπανία, τραβούν την προσοχή των Αμερικανών τουριστών.

Χαμηλότερες τιμές αναζητούν οι Αμερικανοί

Όπως υπογραμμίζει ο Eleanor Moody, ειδικός ταξιδιών σε HomeToGo “το φθινόπωρο αποδεικνύεται μια ολοένα και πιο δημοφιλής ταξιδιωτική περίοδος για τους Αμερικανούς.

Οι τουρίστες από τις ΗΠΑ κοιτάζουν πέρα ​​από την παραδοσιακή υψηλή περίοδο αναζητώντας νέες εμπειρίες, λιγότερο πλήθος και χαμηλότερες τιμές. Ειδικά το χαμηλό κόστος, αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα τους (36%) στον σχεδιασμό για ταξίδια.”

  • Οι φθινοπωρινοί ταξιδιώτες από την Αμερική διανύουν κατά μέσο όρο 1.404 μίλια για να φτάσουν σε προορισμούς και η διαμονή τους έχει μέση διάρκεια 12 ημέρες.

  • Οι διακοπές με την οικογένεια και τους φίλους είναι δημοφιλείς, με το μέσο μέγεθος της ταξιδιωτικής ομάδας τους τέσσερις επισκέπτες, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 9% σε ετήσια βάση.

ΠΗΓΗ: https://www.tourismtoday.gr/

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης από την Περιφέρεια...

0
Τιμήθηκε σήμερα στο Ηράκλειο, με δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση...

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου την...

0
Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής και Τακτική...

Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης από την Περιφέρεια...

0
Τιμήθηκε σήμερα στο Ηράκλειο, με δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση...

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου την...

0
Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής και Τακτική...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης από την Περιφέρεια Κρήτης Π.Ε. Ηρακλείου για την ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μ. Ασίας
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Τι προβλέπουν οι φορολογικές ελαφρύνσεις που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

ΠΚ team ΠΚ team -
«Την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση στην φορολογία εισοδήματος στην ιστορία...

Αυτά είναι τα νησιά στα οποία θα μειωθεί κατά 30% ο ΦΠΑ – Δείτε πίνακα

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι συντελεστές μειώνονται μετά την εξαγγελία του πρωθυπουργού από...

Κυρ. Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είπα ότι θα πάρουμε πίσω τα κλεμμένα και το κάνουμε»

ΠΚ team ΠΚ team -
Έχουν ανακτηθεί περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ – Τελειώνουμε...

Λευτέρης Αυγενάκης «Ημέρα μνήμης και τιμής για τον Μικρασιατικό Ελληνισμό”

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, το Ηράκλειο τιμά την Ημέρα Εθνικής μνήμης της...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST