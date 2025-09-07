Η Κρήτη αγαπημένος φθινοπωρινός προορισμός για τους Αμερικανούς τουρίστες

Αύξηση στις φθινοπωρινές αναζητήσεις διαμονής.
Οι Αμερικανοί που σχεδιάζουν διεθνή ταξίδια δίνουν προτεραιότητα σε νησιωτικούς προορισμούς στην Ευρώπη και την Ασία, όπως αποκαλύπτει η Έκθεση Ταξιδιών Φθινοπώρου 2025 της HomeToGo.
Στο 27% ανέρχεται η αύξηση σε ετήσια βάση στις αναζητήσεις διαμονής το φθινόπωρο και η σεζόν εξελίσσεται γρήγορα ως η καλύτερη εποχή για διακοπές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Η Κρήτη στην Ελλάδα (+560%), η Φουντσάλ στην Πορτογαλία (+518%), το Κο Τσανγκ της Ταϊλάνδης (+446%), το Τορρεμολίνος σε Ισπανία (+433%) και το Αλγκέρο στην Ιταλία εμφανίζονται στη λίστα με τους κορυφαίους προορισμούς.
Επίσης, γραφικά μέρη για αποδράσεις city break, όπως το Εδιμβούργο στη Σκωτία, η Βερόνα στην Ιταλία και η Μάλαγα στην Ισπανία, τραβούν την προσοχή των Αμερικανών τουριστών.
Χαμηλότερες τιμές αναζητούν οι Αμερικανοί
Όπως υπογραμμίζει ο Eleanor Moody, ειδικός ταξιδιών σε HomeToGo “το φθινόπωρο αποδεικνύεται μια ολοένα και πιο δημοφιλής ταξιδιωτική περίοδος για τους Αμερικανούς.
Οι τουρίστες από τις ΗΠΑ κοιτάζουν πέρα από την παραδοσιακή υψηλή περίοδο αναζητώντας νέες εμπειρίες, λιγότερο πλήθος και χαμηλότερες τιμές. Ειδικά το χαμηλό κόστος, αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα τους (36%) στον σχεδιασμό για ταξίδια.”
Οι φθινοπωρινοί ταξιδιώτες από την Αμερική διανύουν κατά μέσο όρο 1.404 μίλια για να φτάσουν σε προορισμούς και η διαμονή τους έχει μέση διάρκεια 12 ημέρες.
Οι διακοπές με την οικογένεια και τους φίλους είναι δημοφιλείς, με το μέσο μέγεθος της ταξιδιωτικής ομάδας τους τέσσερις επισκέπτες, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 9% σε ετήσια βάση.