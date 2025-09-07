ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΑΙΡΟΣΚΡΗΤΗ

Ισχυροί άνεμοι την Δευτέρα στο Ηράκλειο – Η ανακοίνωση του Λιμεναρχείου

Αύριο Δευτέρα, θα επικρατήσουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με δελτίο πρόγνωσης καιρού της ΕΜΥ, αύριο Δευτέρα (8/9), θα επικρατήσουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Καλούνται συνεπώς όλοι οι ιδιοκτήτες ελλιμενιζόμενων στην περιοχή, πλοίων και μικρών σκαφών να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης των σκαφών τους.

Η ανακοίνωση αναφέρει ακόμα:

* Ορμούντα επαγγελματικά αλιευτικά – πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη να αποφύγουν δραστηριοποίησή τους κατά τον χρόνο ισχύος δελτίου καιρικών φαινομένων.

* Ρυμουλκά, ναυαγοσωστικά, αλιευτικά και εθελοντικές ομάδες, καλούνται να βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα για παροχή συνδρομής σε περίπτωση που απαιτηθεί.

* Τέλος το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει θέσει σε ετοιμότητα όλο το προσωπικό και τα διατιθέμενα πλωτά και χερσαία μέσα προς αντιμετώπιση περιστατικών παροχής βοήθειας σε τυχόν κινδυνεύοντα πλοία, μικρά σκάφη και πρόσωπα.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

ΠΚ team
ΠΚ team
