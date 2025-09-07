ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης αύριο Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

Οι περιοχές και οι ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος στην Κρήτη σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν αύριο Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου σε περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων, καθώς ο ΔΕΔΔΗΕ υλοποιεί έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων.
Στο Ηράκλειο
Από 6:00 π.μ. έως 7:30 π.μ. στον Δήμο Χερσονήσου, τμηματικά στις περιοχές, Πρασσάς και Καρτερό στις περιοχές των αποθηκών Αεροπορίας, των κτιριακών εγαταστάσεων του TAGAN, και του εργοστασίου Φίλικα. Στο Κοκκίνη χάνι στις περιοχές του οικισμού Δασκάλων, και των επιχειρήσεων Ριτσόπουλου και Ασφαλτικής στις Γούρνες Πεδιάδος. Στα χωριά Ελιά, Κάτω Βάθεια, Ανώπολη. Στο βιοτεχνικό πάρκο Ανώπολης καθώς και σε όλες τις επιχειρήσεις και αντλιοστάσια των παραπάνω χωριών και περιοχών.
Από 8:00 π.μ. έως 9:30 π.μ. στον Δήμο Μινώα Πεδιάδος, γενικά στο Αρκαλοχώρι και στο Γάσι. Στις περιοχές, του κέντρου του χωριού, του Ιατρικού κέντρου της εκκλησίας του Αγ. Ανδρέα, του κολυμβητηρίου, των επιχειρήσεων Κεγκέρογλου, του Εκθεσιακού κέντρου, του ξυλουργείου Τετράς, του Δημοτικού Σταδίου και των σφαγείων Αρκαλοχωρίου, του ελαιουργείου Πασουμά καθώς και σε όλες τις επιχειρήσεις και αντλιοστάσια, κεραίες κιν. Τηλεφωνίας, των παραπάνω περιοχών.
Από 8:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ. στον Δήμο Ηρακλείου, στις Πατέλες, στην οδό Κόδρου.
Από 8:00 π.μ. έως 3:00 μ.μ. στον Δήμο Μινώα Πεδιάδος, στο Αρκαλοχώρι, στην περιοχή της επιχείρησης έτοιμου σκυροδέματος Παναγιωτάκη και στα χωριά Αγ. Σεμνή, Πάρτηρα, Μπαδιάς, Μηλιαρίσι, Μικρή Επισκοπή καθώς και σε όλες τις επιχειρήσεις και αντλιοστάσια και φωτοβολταϊκά πάρκα των παραπάνω χωριών.
Από 8:00 π.μ. έως 3:00 μ.μ. στον Δήμο Μινώα Πεδιάδος, στην περιοχή των εγκαταστάσεων του φωτοβολταϊκού πάρκου Ενεργειακής Κοινότητας.
Από 2:00 μ.μ. έως 3:00 μ.μ. στον Δήμο Μινώα Πεδιάδος, γενικά στο Αρκαλοχώρι και στο Γάσι. Στις περιοχές, του κέντρου του χωριού, του Ιατρικού κέντρου της εκκλησίας του Αγ. Ανδρέα, του κολυμβητηρίου, των επιχειρήσεων Κεγκέρογλου, του Εκθεσιακού κέντρου, του ξυλουργείου Τετράς, του Δημοτικού Σταδίου και των σφαγείων Αρκαλοχωρίου, του ελαιουργείου Πασουμά καθώς και σε όλες τις επιχειρήσεις και αντλιοστάσια, κεραίες κιν. τηλεφωνίας; των παραπάνω περιοχών.
Στο Ρέθυμνο
Από 8:00 π.μ. έως 4:00 μ.μ. στον Δήμο Αμαρίου, από ταβέρνα Φραγκογιώργη, μέχρι Κοτσίφη, Φράγμα Ποταμών στους Ποταμούς Αμαρίου.
Στα Χανιά
Από 9:00 π.μ. έως 1:00 μ.μ. στον Δήμο Κισσάμου, στις περιοχές Κακόπετρος, Μεσαυλιά, Φλώρια, Σάσαλος.
