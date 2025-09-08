ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άγριο ξυλοδαρμό ηλικιωμένου από ανήλικο για ασήμαντη αφορμή

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Όλα ξεκίνησαν όταν ο ηλικιωμένος πλησίασε την παρέα των ανηλίκων για να τους κάνει παρατήρηση – Οι εικόνες από την Κρήτη είναι σοκαριστικές
Ένα αποκλειστικό βίντεο, που αποτυπώνει τη βία των ανηλίκων, έφερε στη δημοσιότητα το MEGA, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που ένας 14χρονος στο Ηράκλειο Κρήτης επιτίθεται σε έναν 60χρονο άνδρα, με αφορμή μια ασήμαντη παρατήρηση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όλα ξεκίνησαν όταν ο ηλικιωμένος πλησίασε την παρέα των ανηλίκων για να τους κάνει παρατήρηση. Αντί να ηρεμήσει την κατάσταση, ο 14χρονος ξεκίνησε να χτυπά τον άνδρα, ρίχνοντάς τον στο οδόστρωμα.

Οι εικόνες που κατέγραψε το βίντεο είναι σοκαριστικές, καθώς ο άνδρας φαίνεται αδύναμος να αντιδράσει μπροστά στην ένταση της επίθεσης.

Μαζί με τον δράστη βρίσκονται δύο κορίτσια, οι οποίες, σύμφωνα με το οπτικό υλικό, δεν αντιδρούν στα όσα διαδραματίζονται μπροστά τους, παραμένοντας θεατές του ξυλοδαρμού.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με πολλούς να ζητούν αυστηρές κυρώσεις και μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας από ανηλίκους.

Το σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από την Κρήτη

Από τις μπαλοθιές στις επιδοτήσεις – Πώς...

0
Πώς ο τοπικός κώδικας τιμής εκφυλίστηκε σε «κώδικα ατιμίας»...

Τραγωδία στην Κρήτη | 44χρονος έχασε τη...

0
Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, δεν...

Από τις μπαλοθιές στις επιδοτήσεις – Πώς...

0
Πώς ο τοπικός κώδικας τιμής εκφυλίστηκε σε «κώδικα ατιμίας»...

Τραγωδία στην Κρήτη | 44χρονος έχασε τη...

0
Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, δεν...
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
