Τραγωδία στην Κρήτη | 44χρονος έχασε τη ζωή του από πνιγμό την ώρα του φαγητού

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, δεν τα κατάφερε

Θλίψη έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία η είδηση του ξαφνικού θανάτου ενός 44χρονου άνδρα το απόγευμα της Κυριακής (7/9) στις Γούρνες Τεμένους στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στο σπίτι του και απολάμβανε το γεύμα του, όταν ξαφνικά πνίγηκε από ένα κομμάτι φαγητό. Οι οικείοι του κινητοποιήθηκαν άμεσα καλώντας το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να σπεύδει στο σημείο και να τον μεταφέρει εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες τόσο των διασωστών όσο και των γιατρών στο νοσοκομείο, ο 44χρονος δυστυχώς κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους φίλους του.https://www.kriti360.gr/

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
