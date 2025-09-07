Δήμος Μαλεβιζίου:Πλημμύρισε με κόσμο η πλατεία Μιχ Κατσαμάνη στη συναυλία των Πυξ Λαξ

Αφιερωμένη στο Μαλεβιζιώτη χορό και την κρητική μουσική το σημερινό πρόγραμμα στο 3ο Malevizi Festival

Με πλήθος κόσμου πλημμύρισε χθες βράδυ η πλατεία Μιχάλη Κατσαμάνη στο Γάζι, στη μεγάλη συναυλία των ΠΥΞ ΛΑΞ, στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας του 3ου Malevizi Festival. Μικροί και μεγάλοι δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα, με τον Φίλιππο Πλιάτσικα και τον Μπάμπη Στόκα να χαρίζουν ανεπανάληπτες στιγμές μέσα από τα τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία στο ελληνικό πεντάγραμμο.

Η βραδιά ξεκίνησε με τον Μαλεβιζιώτη τραγουδοποιό Δημήτρη Παγωμένο, ο οποίος άνοιξε το μουσικό πρόγραμμα της βραδιάς.

Η σημερινή, τρίτη ημέρα του φεστιβάλ, είναι αφιερωμένη στον Μαλεβιζιώτη χορό και την κρητική μουσική. Στις 20:15 θα πραγματοποιηθεί διαδραστική ημερίδα με θέμα την ένταξη του Μαλεβιζιώτη χορού στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού.

Στην ημερίδα θα μιλήσουν ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας, οι Βασιλική Παπαδοπούλου και Μυρεύη Νάσιου, που είχαν την επιστημονική ευθύνη σύνταξης της πρότασης για

την ένταξη του χορού στον κατάλογο, καθώς και ο διδάκτορας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών Στέλιος Φλουρής.

Αμέσως μετά, τη σκηνή του 3ου Malevizi Festival θα κατακλύσουν οι ήχοι της κρητικής λύρας και του λαούτου, με τον Γιώργο Παρασύρη, τον Κώστα Δαφέρμο και τον Νίκο Γωνιανάκη να παρασύρουν το κοινό σε ένα αυθεντικό γλέντι. Η βραδιά θα κορυφωθεί με μια παραδοσιακή καντάδα στους δρόμους του Γαζίου.

Από νωρίς το απόγευμα στον πλατεία Μιχ Κατσαμάνη στο Γάζι πολιτιστικοί σύλλογοι παρουσιάζουν τις δράσεις τους στο κοινό :

– Ο πρωτοεμφανιζόμενος Πολιτιστικός Σύλλογος Κιθαρίδας παρουσιάζει μαστίχα , γλυκά κουταλιού, κουλούρια, σαπούνια, χειροτεχνίες που δημιουργήθηκαν από μέλη του συλλόγου και προσφέρει μικρά κεράσματα.

– Ο πολιτιστικός σύλλογος Κεραμουτσίου, ένας από τους πιο δραστήριους και δημιουργικούς συλλόγους της περιοχής πλάθει Κολοκυθοκεφτέδες με γλυκιά κολοκύθα και προφέρει κολοκυθολιχουδιές…

– Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φόδελε, τα παιδιά του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, «ζωγραφίζουν» με τις πορτοκαλοδημιουργίες τους. Όποιος έχει επισκεφτεί τη γιορτή Πορτοκαλιού γνωρίζει… από «ζωγραφιές», γεύσεις και αρώματα…

– Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κορφών, από το χωριό της μερακλοσύνης και της μαντινάδας, δημιουργεί γλυκό σταφύλι και λικέρ παραγωγής Κορφών.

– Αντίστοιχα, ο Συνεταιρισμός Γυναικών Κορφών, χέρι-χέρι με τον Πολιτιστικό Σύλλογο μας παρουσιάζουν τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά δημιουργήματα των «χρυσών χεριών» των Κορφών

– Η Αποστολή Αγάπης, το φιλανθρωπικό Σωματείο με την έντονη δράση, συστήνεται στο κοινό

– Ο Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης από το κεφαλοχώρι του Κρουσώνα, μια νέα συλλογικότητα που έχει προσφέρει ήδη τόσα πολλά σε συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, τολμά και στην τέχνη του γλυκού. Ο πρόσφατα τιμηθείς σύλλογος με το τρίτο βραβείο στο φεστιβάλ κρητικής κουζίνας, μας παρουσιάζει την παραδοσιακή μηλόπιτα του Κρουσώνα, τα μήλα από το Λιβάδι του Κρουσώνα και προσφέρει κεράσματα που θα σας μείνουν αξέχαστα…

– Ο σπουδαίος Πολιτιστικός Σύλλογος Γωνιών με τη νέα του σύνθεση συνεχίζει και επαυξάνει την παρουσία του στο Φεστιβάλ. Θα μας παρουσιάσει φέτος παραδοσιακούς τηγανίτες και το σήμα κατατεθέν του, το παραδοσιακό τυροκομιό, που τραβάει πάντα όλα τα βλέμματα και το ενδιαφέρον του κοινού.