Η UEFA ευχήθηκε στην Ελλάδα με φόντο το Euro 2004 και το Conference League του Ολυμπιακού

Η UEFA τίμησε την 25η Μαρτίου, θυμίζοντας τον άθλο του 2004 και την ευρωπαϊκή επιτυχία του Ολυμπιακού.

Με έναν ξεχωριστό τρόπο επέλεξε η UEFA να ευχηθεί στην Ελλάδα για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, τιμώντας τα 205 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία δημοσίευσε στα social media ένα αφιέρωμα με τέσσερις χαρακτηριστικές εικόνες που συνδέουν το ελληνικό ποδόσφαιρο με σημαντικές στιγμές και σύμβολα.

Ξεχωρίζει η εικόνα του Γιώργου Καραγκούνη να σηκώνει το τρόπαιο του Euro 2004, μια από τις κορυφαίες στιγμές στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.

Παράλληλα, στην ανάρτηση περιλαμβάνονται στιγμιότυπα από την Εθνική Ελλάδας Γυναικών, καθώς και από τον ιστορικό Γαλανόλευκο Φάρο, που αποτελεί διαχρονικό σύμβολο στήριξης της «γαλανόλευκης».

Την τετράδα συμπληρώνει ο Κώστας Φορτούνης, ως αρχηγός του Ολυμπιακού στην κατάκτηση του Conference League 2024, σε μια ακόμη ιστορική στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

«Χρόνια πολλά για την Ημέρα Ανεξαρτησίας, Ελλάδα! Από τον αξέχαστο θρίαμβο του UEFA EURO 2004 μέχρι τη διοργάνωση του τελικού UEFA Europa Conference League του 2024 στην Αθήνα, όπου ο Ολυμπιακός στέφθηκε επάξια πρωταθλητής, το πάθος σας για το ποδόσφαιρο συνεχίζει να σας εμπνέει», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανάρτηση.