Βαγγέλης Μαρινάκης: 15 χρόνια στο τιμόνι του Ολυμπιακού

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης σαν σήμερα, στις 18 Ιουνίου του 2010, έγινε ο ηγέτης της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Πριν από ακριβώς 15 χρόνια, 18 Ιουνίου 2010, ο Βαγγέλης Μαρινάκης ανέλαβε τα ηνία της ΠΑΕ Ολυμπιακός, καταφέρνοντας με σκληρή δουλειά να γιναντώσει τον πειραϊκό σύλλογο σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Σ’ αυτά τα 15 χρόνια ο Ολυμπιακός κατέκτησε 11 πρωταθλήματα Ελλάδας, 5 κύπελλα Ελλάδας και τα πρώτα 2 ευρωπαϊκά του τρόπαια με παράλληλη στήριξη στον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό ο οποίος μετράει 215 τίτλους στα κύρια ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα ανδρών και γυναικών σε Ελλάδα και Ευρώπη!

«Φέτος, σε ένα έτος ορόσημο για τον Σύλλογο, ολόκληρη η οικογένεια του Ολυμπιακού γιορτάσαμε με λαμπρότητα στον Πειραιά και σε όλη την Ελλάδα 100 χρόνια ένδοξης ιστορίας μας. Κοιτάμε ψηλά και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε! ΖΗΤΩ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!» αναφέρει σε ανάρτησή του ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά η ανάρτηση

2010-2025: 15 χρόνια θριάμβων και περηφάνειας για τον Ολυμπιακό μας!

15 χρόνια με 11 πρωταθλήματα Ελλάδας, 5 κύπελλα Ελλάδας και τα πρώτα 2 ευρωπαϊκά μας τρόπαια! Συνεχής στήριξη στον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό ο οποίος μετράει 215 τίτλους στα κύρια ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα ανδρών και γυναικών σε Ελλάδα και Ευρώπη!

Φέτος, σε ένα έτος ορόσημο για τον Σύλλογο, ολόκληρη η οικογένεια του Ολυμπιακού γιορτάσαμε με λαμπρότητα στον Πειραιά και σε όλη την Ελλάδα 100 χρόνια ένδοξης ιστορίας μας. Κοιτάμε ψηλά και ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ! ΖΗΤΩ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!

2010–2025: 15 years of triumphs and pride for our Olympiacos!

15 years with 11 Greek Championship Titles, 5 Greek Cups and our first 2 European trophies! With a continuous support to Olympiacos S.F.P., which counts 215 titles across the major men’s and women’s Olympic team sports in Greece and in Europe!

This year, a milestone for the Club, the entire Olympiacos FAMILY came together and celebrated in Piraeus and across Greece, 100 years of our glorious history. We look forward to reaching new heights and WE KEEP ON DREAMING! LONG LIVE OLYMPIACOS!

#WeKeepOnDreaming #Olympiacos #Marinakis #NeverNeverGiveUp #Dream #Love #Create #Fight #Survive #Win #Winners #UECL #UYL #Olympiacos100 #ProudToBeOlympiacos