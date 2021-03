Βαγγέλης Μαρινάκης : «Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για την αγάπη και τις ευχές σας»

Τις ευχαριστίες του για τις ευχές σχετικά με την ονομαστική του εορτή εκφράζει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης.

Η σημερινή μέρα, εκτός τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση, θεωρείται σπουδαία και για την Ορθοδοξία λόγω του εορτασμού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Μαρινάκης ευχαριστεί «από καρδιάς για την αγάπη και τις ευχές» όλους όσοι του ευχήθηκαν.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για την αγάπη και τις ευχές σας! / A big thank you from the heart for your love and warm wishes!» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του κ. Μαρινάκη: