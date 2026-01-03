Βενεζουέλα: Συνελήφθη ο Μαδούρο – Με εντολή Τραμπ η επίθεση

Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ – Άγνωστο το μέρος που έχουν μεταφερθεί ο Μαδούρο και η σύζυγός του – Έκτακτη συνέντευξη Τύπου στο Mar-a-Lago

Ραγδαίες οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο συνελήφθη και μεταφέρθηκε αεροπορικώς εκτός της χώρας μαζί με τη σύζυγό του. «Συλλάβαμε τον Μαδούρο και τον βγάλαμε εκτός Βενεζουέλας» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ανέφερε:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πραγματοποίησαν με επιτυχία μια μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, Προέδρου Νικολάου Μαδούρο, ο οποίος, μαζί με τη σύζυγό του, συνελήφθη και μεταφέρθηκε αεροπορικώς εκτός της χώρας. Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν. Σήμερα στις 11 π.μ. θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου στο Mar-a-Lago. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

Εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας, ενώ ήχησαν και σειρήνες αεροπορικού συναγερμού, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Αμερικανός αξιωματούχος, υπό τον όρο της ανωνυμίας, επιβεβαίωσε το χτύπημα στο Reuters. Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS News ανέφερε ότι ο Τραμπ έδωσε εντολή για επιθέσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας, σε στρατιωτικές εγκαταστάσειςστο Καράκας και αλλού.

Άμεσα ήρθε η πρώτη αντίδραση του προέδρου Νικολά Μαδούρο, που κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Καταγγέλλουμε την επίθεση των ΗΠΑ. Ο λαός να βγει στους δρόμος, προετοιμασία για ένοπλο αγώνα» είπε ο Μαδούρο, ο οποίος παραμένει άγνωστο πού βρίσκεται.

Μια από τις εγκαταστάσεις που φαίνεται ότι έχει χτυπηθεί είναι το Φρούριο Τιούνα στη νότια πλευρά της πόλης, το κύριο στρατιωτικό συγκρότημα της Βενεζουέλας, που στεγάζει, μεταξύ άλλων, το Υπουργείο Άμυνας και τη Στρατιωτική Ακαδημία.

Η ανακοίνωση της κυβέρνησης

Σε δήλωση που εξέδωσε η κυβέρνηση της Βενεζουέλας αναφέρεται ότι «αποκηρύσσει και καταγγέλλει στη διεθνή κοινότητα την πολύ σοβαρή στρατιωτική επιθετικότητα» της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Η Βενεζουέλα ανέφερε ότι οι επιθέσεις στόχευσαν πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους στην πόλη του Καράκας και στις πολιτείες Μιράντα, Αραγουά και Λα Γκουάιρα.

Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να αμυνθεί ενάντια στις επιθέσεις και κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος. «Ολόκληρη η χώρα πρέπει να κινητοποιηθεί για να νικήσει αυτή την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα», ανέφερε η δήλωση της κυβέρνησης, αιτούμενη για άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Τα σημεία που χτυπήθηκαν

Fuerte Tiuna – η κύρια στρατιωτική βάση στο Καράκας

La Carlota – η κύρια αεροπορική βάση στο Καράκας

El Volcán κεραία σημάτων

Λιμάνι La Guaira – ένα λιμάνι στην ακτή της Καραϊβικής

«Αναχωρήστε αμέσως»

Η αμερικανική πρεσβεία στη Βενεζουέλα εξέδωσε ανακοίνωση στον ιστότοπό της ότι γνωρίζει για τις εκρήξεις στο Καράκας και τα περίχωρά του. Καλεί τους Αμερικανούς να μην ταξιδέψουν στη Βενεζουέλα και συνιστά «έντονα» σε όσους βρίσκονται εκεί να «αναχωρήσουν αμέσως».

Η αμερικανική πρεσβεία στη Μπογκοτά της Κολομβίας επίσης προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες να μην ταξιδέψουν στη Βενεζουέλα.

Οι απειλές Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφηνε τον προηγούμενο καιρό ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης κατά του Καράκας για τα ναρκωτικά. Ο αμερικανός πρόδρος, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα στολίσκο πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, έχει αναφέρει την πιθανότητα χερσαίων πληγμάτων εναντίον της Βενεζουέλας και έχει δηλώσει πως οι μέρες του βενεζουελανού προέδρου Νικολάς Μαδούρο είναι «μετρημένες».

Από την πλευρά του ο Νικολάς Μαδούρο απέρριπτε τους ισχυρισμούς του σχετικά με υπόθαλψη του παγκόσμιου εμπορίου ναρκωτικών. Σε συνέντευξή του αυτή την εβδομάδα μάλιστα κατηγόρησε τον Λευκό Οίκο ότι προσπαθεί να βρει έναν λόγο για να επιτεθεί στη Βενεζουέλα.

Βίντεο με στρατιωτικά ελικόπτερα

Βίντεο στα social media δείχνουν στρατιωτικά ελικόπτερα να πετούν πάνω από το Καράκας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση είτε από την πλευρά των ΗΠΑ, είτε από την πλευρά της Βενεζουέλας.

Ζημιές στο λιμάνι Λα Γκουάιρα

Ο βομβαρδισμός του αεροδρομίου στην πολιτεία Μιράντα

Οι μαρτυρίες

«Από εδώ ακούμε εκρήξεις κοντά στο Φουέρτε Τιούνα, εγώ μένω στη γειτονική συνοικία Βάγιε. Αυτή τη στιγμή ακούμε κάτι που μοιάζει με πολυβόλο, σαν άμυνα εναντίον των βομβαρδιστικών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 29χρονος Εμανουέλ Παραμπάβις, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι σίγουρος ότι πρόκειται για βομβαρδιστικά. «Ακούμε πολλές εκρήξεις και πυροβολισμούς», πρόσθεσε.

«Κομόμουν όταν η φίλη μου με ξύπνησε και λένε πως βομβαρδίζουν. Δεν βλέπω τις εκρήξεις, όμως ακούω τα αεροπλάνα (…) Αρχίζουμε να ετοιμαζόμαστε στο σπίτι, μια τσάντα με τα πιο σημαντικά: διαβατήριο, κάρτες, μετρητά, κερί, ρούχα για να αλλάξουμε, κονσέρβες. Φορτίζουμε ό,τι μπορεί να φορτιστεί και έχουμε ντυθεί για κάθε ενδεχόμενο», είπε ο 29χρονος Φράνσις Πένια.