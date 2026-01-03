Βενεζουέλα: «Ο Μαδούρο και η σύζυγός του σύρθηκαν από την κρεβατοκάμαρά τους» – Σκοτώθηκαν άμαχοι, λέει η Βενεζουέλα

Η Βενεζουέλα στο στόχαστρο των ΗΠΑ – Επιθέσεις με νεκρούς αμάχους – Ο Μαδούρο και η σύζυγός του στα χέρια των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε τις απειλές του και επιτέθηκε στο Καράκας και σε άλλες πόλεις στη Βενεζουέλα.

Με μήνυμά του υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν συλλάβει και έχουν απομακρύνει από τη χώρα τον Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κάλεσε τον λαό να βγει στους δρόμους και να προετοιμαστεί για ένοπλο αγώνα ενάντια στην αμερικανική επιθετικότητα.

Οι διαδοχικές εκρήξεις στο Καράκας και οι αναφορές για αεροπορικά πλήγματα φαίνεται πως είχαν ως στόχο στρατιωτικές βάσεις και κυβερνητικά κτίρια. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν θύματα.

Αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας: Δώστε μας στοιχεία ότι ο Μαδούρο είναι ζωντανός – Νεκροί άμαχοι από τις αμερικανικές επιθέσεις

«Λαμπρή επιχείρηση» λέει ο Τραμπ – Αμερικανοί κομάντος έπιασαν τον Μαδούρο

Τραμπ: Συλλάβαμε τον Μαδούρο – Πραγματοποιήσαμε μεγάλη επιχείρηση στη Βενεζουέλα

Το δόγμα Μονρόε, το δόγμα Τραμπ και η Βενεζουέλα στο «στόχαστρο»

Η κλιμάκωση της επίθεσης στη Βενεζουέλα τους τελευταίους μήνες

Η αμερικανική Γερουσία δεν ενημερώθηκε για τις επιθέσεις

Ανακοίνωση της κυβέρνησης της Βενεζουέλας: Καταγγέλλουμε την αμερικανική επιθετικότητα – Ο λαός να βγει στους δρόμους – Ετοιμαζόμαστε για ένοπλο αγώνα

Βίντεο με τις εκρήξεις στο Καράκας

Στο Καράκας ο Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης

Ο Χόρχε Ροντρίγκες, ο Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας, βρίσκεται στο Καράκας, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν πού βρίσκεται

CNN: Ο Μαδούρο και η γυναίκα του σύρθηκαν από την κρεβατοκάμαρά τους

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες σύρθηκαν έξω από την κρεβατοκάμαρά τους από τις αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της επιδρομής που οδήγησε στη σύλληψή τους, ανέφεραν δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα στο CNN.

Το ζευγάρι συνελήφθη στη μέση της νύχτας ενώ κοιμόταν, ανέφεραν οι πηγές.

Η επιδρομή, που πραγματοποιήθηκε από την επίλεκτη Δύναμη Δέλτα του αμερικανικού στρατού, δεν οδήγησε σε απώλειες μεταξύ των ΗΠΑ, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

KKE, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά καταδικάζουν την επίθεση στη Βενεζουέλα

«Το ΚΚΕ καταδικάζει κατηγορηματικά την στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσαν το ξημέρωμα οι ΗΠΑ ενάντια στη Βενεζουέλα και τον λαό της. Η ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ έχει ως πραγματικό στόχο να υφαρπάξει τον ενεργειακό πλούτο της χώρας και να ευθυγραμμίσει την περιοχή με τα οικονομικά και γεωπολιτικά τους συμφέροντα, απέναντι στους ανταγωνιστές τους, Ρωσία και Κίνα, ανατρέποντας την κυβέρνηση Μαδούρο».

«Η Ελλάδα οφείλει να καταδικάσει ξεκάθαρα τη λογική της στρατιωτικής επιβολής», επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, σε δήλωση για τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

«Η χώρα μας οφείλει να υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο. Συνολικά, σταθερά και αταλάντευτα. Όχι α λα καρτ ούτε κρυπτόμενη πίσω από την ανύπαρκτη γεωπολιτικά ΕΕ, μια ΕΕ που από τη μία θέλει να εμφανίζεται ως ‘παράγοντας σταθερότητας’ και από την άλλη παρακολουθεί ως αμήχανος θεατής νομιμοποιώντας ουσιαστικά μια διαρκή κατάσταση πολέμου».

«Η στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, σε ένα κυρίαρχο κράτος, παραβιάζει κάθε αρχή του διεθνούς δικαίου και αποτελεί ωμή επίδειξη ισχύος και επεκτατική ενέργεια. Έξω από κάθε αντίληψη διεθνούς δικαίου είναι και η ‘σύλληψη’ του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο. Το διεθνές δίκαιο δεν συνάδει με καουμπόικες λογικές», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Τζέι ντι Βανς: Είναι ώρα να σταματήσει η διακίνηση ναρκωτικών και να επιστραφεί το κλεμμένο πετρέλαιο στις ΗΠΑ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι ντι Βανς έγραψε στο Χ:

«Ο πρόεδρος προσέφερε πολλαπλές ράμπες αποβίβασης (σ.σ. οδούς διαφυγής), αλλά ήταν πολύ σαφής σε όλη αυτή τη διαδικασία: η διακίνηση ναρκωτικών πρέπει να σταματήσει και το κλεμμένο πετρέλαιο πρέπει να επιστραφεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μαδούρο είναι ο τελευταίος που ανακαλύπτει ότι ο Πρόεδρος Τραμπ εννοεί αυτά που λέει.

Συγχαρητήρια στους γενναίους ειδικούς μας πράκτορες που ολοκλήρωσαν μια πραγματικά εντυπωσιακή επιχείρηση».

Ως κλεμμένο πετρέλαιο το Βανς αναφέρεται στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας που ο Τσάβες εθνικοποίησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Η πτώση της τιμής του πετρελαίου που ακολούθησε τα επόμενα χρόνια έφερε σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση τη Βενεζουέλα. Ο Νικολάς Μαδούρο είχε προχωρήσει σε συνεργασίες με ιδιωτικές εταιρείες πετρελαίου παρά το ότι η παραγωγή ήταν τυπικά εθνικοποιημένη. Η αμερικανική πολυεθνική Chevron συνεχίζει όλο αυτό το διάστημα που οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό να εξάγει βενεζουελάνικο πετρέλαιο από τη χώρα προς τις ΗΠΑ.

Χρονολόγιο των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας από τότε που ο Τσάβες ανέλαβε την εξουσία

Το Al Jazeera παρουσιάζει κωδικοποιημένα ένα χρονολόγιο των τεταμένων σχέσεων της Βενεζουέλας με τις ΗΠΑ από τη στιγμή που ο Ούγκο Τσάβες αναλαμβάνει την προεδρία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά από την πρώτη αμερικανική κατάληψη τάνκερ που μετέφερε πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα ο Τραμπ δήλωσε «ήταν δικό μας και μας το έκλεψαν» αναφερόμενος στην εθνικοποίηση της πετρελαϊκής παραγωγής που είχε κάνει ο Τσάβες στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

1999 – Ο Ούγκο Τσάβες εκλέγεται πρόεδρος με αντιιμπεριαλιστική πλατφόρμα και ξεκινά την λεγόμενη Μπολιβαριανή Επανάσταση. Οι συνταγματικές μεταρρυθμίσεις και η εθνικοποίηση του πετρελαϊκού τομέα επιδεινώνουν γρήγορα τις σχέσεις με την Ουάσινγκτον.

Δεκαετία του 2000 – Κλιμάκωση και εχθρότητα: Οι δεσμοί επιδεινώνονται καθώς ο Τσάβες ενισχύει τις σχέσεις με τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν. Η Βενεζουέλα απελαύνει ΜΚΟ και διπλωμάτες που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ, ενώ οι ΗΠΑ κατηγορούν το Καράκας για αυταρχισμό και περιορισμούς στα μέσα ενημέρωσης.

2002 – Απόπειρα πραξικοπήματος: Ένα βραχύβιο πραξικόπημα απομακρύνει τον Τσάβες για 48 ώρες. Η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι υποστηρίζουν την πλεκτάνη, έναν ισχυρισμό που η Ουάσινγκτον αρνείται, ενισχύοντας τη μακροχρόνια δυσπιστία.

2013 – Ο Μαδούρο ανέρχεται στην εξουσία: Μετά τον θάνατο του Τσάβες, ο Νικολάς Μαδούρο κερδίζει οριακά την προεδρία. Η θητεία του ξεκινά εν μέσω οικονομικής παρακμής και επιδείνωσης των σχέσεων με τις ΗΠΑ.

2014–15 – Πρώτες σημαντικές κυρώσεις των ΗΠΑ: Οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις και περιορισμούς βίζας σε αξιωματούχους της Βενεζουέλας λόγω ανησυχιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επιδεινώνοντας την οικονομική πίεση.

2017–19 – Η οικονομική κρίση εντείνεται: Η Ουάσινγκτον εμποδίζει την πρόσβαση της Βενεζουέλας στις χρηματοπιστωτικές αγορές και αυστηροποιεί τις κυρώσεις για το πετρέλαιο καθώς ο υπερπληθωρισμός αυξάνεται.

2018 – Αμφισβητούμενη επανεκλογή: Η επανεκλογή του Μαδούρο αμφισβητείται ευρέως. Ο Χουάν Γκουαϊδό αυτοανακηρύσσεται προσωρινός πρόεδρος, κερδίζοντας την υποστήριξη των ΗΠΑ.

2024 – Αμφισβητούμενη ψηφοφορία: Ο Μαδούρο κερδίζει τις αμφισβητούμενες εκλογές εναντίον του Εντμούντο Γκονζάλες. Ο ΟΗΕ και αρκετές κυβερνήσεις αμφισβητούν τα αποτελέσματα.

2025 – Νέα κλιμάκωση: Μετά την επιστροφή του στο αξίωμα, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει την πίεση στη Βενεζουέλα, αντιστρέφοντας προηγούμενες προσπάθειες εμπλοκής των ΗΠΑ υπό τον Τζο Μπάιντεν.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας προτρέπει τους πολίτες να «παραμείνουν ψύχραιμοι», να «εμπιστευτούν την ηγεσία».

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Ντιοσντάδο Καμπέλο, κάλεσε τους πολίτες της χώρας να «παραμείνουν ψύχραιμοι» μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ.

«Να έχουν εμπιστοσύνη στην ηγεσία μας, να εμπιστεύονται την πολιτική και στρατιωτική ανώτατη διοίκηση για να χειριστούν την κατάσταση», δήλωσε ο Καμπέλο σε διάγγελμα. «Να παραμένουν ψύχραιμοι, να μην απελπίζονται. Μην κάνετε τα πράγματα ευκολότερα για τον εισβολέα εχθρό, τον τρομοκρατικό εχθρό που μας επιτέθηκε δειλά».

Η κυβέρνηση του Μεξικού καταδικάζει τις επιθέσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού δήλωσε ότι «καταδικάζει έντονα και απορρίπτει τις στρατιωτικές ενέργειες που πραγματοποίησαν μονομερώς τις τελευταίες ώρες οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εναντίον στόχων στο έδαφος της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας».

Το υπουργείο δήλωσε ότι η επίθεση «θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την περιφερειακή σταθερότητα».

Λούλα: Η επίθεση στη Βενεζουέλα και η σύλληψη Μαδούρου ξεπέρασαν το όριο – Θυμίζει τις χειρότερες στιγμές παρέμβασης στη Λατινική Αμερική

Οι βομβιστικές επιθέσεις σε έδαφος της Βενεζουέλας και η σύλληψη του προέδρου της ξεπερνούν ένα απαράδεκτο όριο. Αυτές οι πράξεις αποτελούν μια πολύ σοβαρή προσβολή της κυριαρχίας της Βενεζουέλας και ένα ακόμη εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα.

Η επίθεση σε χώρες, κατά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, είναι το πρώτο βήμα προς έναν κόσμο βίας, χάους και αστάθειας, όπου το δίκαιο του ισχυρότερου υπερισχύει.

Η καταδίκη της χρήσης βίας είναι σύμφωνη με τη θέση που η Βραζιλία έχει πάντα υιοθετήσει σε πρόσφατες καταστάσεις σε άλλες χώρες και περιοχές.

Η ενέργεια αυτή υπενθυμίζει τις χειρότερες στιγμές παρέμβασης στην πολιτική της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής και απειλεί τη διατήρηση της περιοχής ως ζώνης ειρήνης.

Η διεθνής κοινότητα, μέσω των Ηνωμένων Εθνών, πρέπει να αντιδράσει δυναμικά σε αυτό το επεισόδιο. Η Βραζιλία καταδικάζει αυτές τις ενέργειες και παραμένει διατεθειμένη για να προωθήσει την οδό του διαλόγου και της συνεργασίας.

Η μακρά ιστορία παρέμβασης των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική

Τα αμερικανικά χτυπήματα στη Βενεζουέλα υπό τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αντικατοπτρίζουν μια μακρά ιστορία παρέμβασης των ΗΠΑ σε όλη τη Λατινική Αμερική, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Η τελευταία τέτοια επέμβαση έγινε το 1989 στον Παναμά. Έκτοτε η παρέμβαση των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική δεν έχει λάβει διαστάσεις στρατιωτικής επιβολής, μέχρι σήμερα.

Γουατεμάλα – 1954: Η CIA υποστήριξε ένα πραξικόπημα που ανέτρεψε τον εκλεγμένο Πρόεδρο Χάκομπο Άρμπενθ Γκουσμάν, αφού αυτός επιδίωξε μεταρρυθμίσεις στην γη που επηρέασαν τα εταιρικά συμφέροντα των ΗΠΑ, εγκαινιάζοντας δεκαετίες αστάθειας και στρατιωτικής διακυβέρνησης.

Κούβα – 1959–1961: Αφού ο Φιντέλ Κάστρο ανέτρεψε τον δικτάτορα Μπατίστα το 1959, οι ΗΠΑ προσπάθησαν να τον απομακρύνουν, με αποκορύφωμα την αποτυχημένη εισβολή στον Κόλπο των Χοίρων, η οποία υποστηρίχθηκε από τη CIA, το 1961.

Βραζιλία – 1964: Οι ΗΠΑ υποστήριξαν αντικομμουνιστικές δυνάμεις και φιλοαμερικανούς πολιτικούς, βοηθώντας να ανοίξει ο δρόμος για ένα στρατιωτικό πραξικόπημα που απομάκρυνε τον Πρόεδρο Ζοάο Γκουλάρ και εγκαθίδρυσε μια δικτατορία που διήρκεσε μέχρι το 1985.

Δομινικανή Δημοκρατία – 1965: Αμερικανικά στρατεύματα εισέβαλαν για να αποτρέψουν την επιστροφή του αριστερού προέδρου Χουάν Μπος, επικαλούμενοι φόβους για μια «δεύτερη Κούβα», και βοήθησαν στην εγκαθίδρυση μιας κυβέρνησης που ήταν σύμφωνη με τις ΗΠΑ.

Ισημερινός – 1961–1963: Οι αντικομμουνιστικές προσπάθειες που υποστηρίχθηκαν από τις ΗΠΑ συνέπεσαν με πολιτικές αναταραχές που κατέληξαν σε στρατιωτικό πραξικόπημα, διακόπτοντας τους δεσμούς με την Κούβα και ευθυγραμμίζοντας τη χώρα πιο στενά με την Ουάσινγκτον.

Βολιβία – 1964–1970: Η CIA υποστήριξε πραξικοπήματα εναντίον εκλεγμένων ηγετών, συμπεριλαμβανομένου του Βίκτορ Παζ Εστενσόρο, και αργότερα εργάστηκε για να υπονομεύσει τον Πρόεδρο Χουάν Χοσέ Τόρες, αφού αυτός εθνικοποίησε αμερικανικές εταιρείες.

Ουρουγουάη – 1960–1973: Η βοήθεια ασφαλείας και η συνεργασία των ΗΠΑ στις μυστικές υπηρεσίες υποστήριξαν την καταστολή αριστερών ομάδων πριν από μια στρατιωτική δικτατορία.

Χιλή – 1970–1973: Η CIA χρηματοδότησε τις προσπάθειες της αντιπολίτευσης εναντίον του Προέδρου Σαλβαδόρ Αλιέντε, οδηγώντας στο στρατιωτικό πραξικόπημα του Αουγκούστο Πινοσέτ το 1973 και σε μια 17χρονη δικτατορία που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ.

Αργεντινή – 1976: Οι ΗΠΑ υποστήριξαν τη στρατιωτική χούντα που κατέλαβε την εξουσία, υποστηρίζοντας ένα καθεστώς υπεύθυνο για εκτεταμένα βασανιστήρια και εξαφανίσεις κατά τη διάρκεια του «Βρώμικου Πολέμου».

Ελ Σαλβαδόρ – 1980: Οι ΗΠΑ αύξησαν μαζικά τη στρατιωτική βοήθεια κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, υποστηρίζοντας δυνάμεις υπεύθυνες για φρικαλεότητες όπως η σφαγή του Ελ Μοζότε το 1981.

Νικαράγουα – Δεκαετία του 1980: Οι ΗΠΑ υποστήριξαν τους αντάρτες Κόντρας που πολεμούσαν την κυβέρνηση των Σαντινίστας, μεταξύ άλλων μέσω της μυστικής επιχείρησης Ιράν-Κόντρα.

Γρενάδα – 1983: Οι ΗΠΑ εισέβαλαν μετά από εσωτερικές αναταραχές, επικαλούμενες ανησυχίες για τη μαρξιστική διακυβέρνηση και την κουβανική επιρροή, και αντικατέστησαν την κυβέρνηση με μια κυβέρνηση που ήταν σύμφωνη με τις ΗΠΑ.

Παναμάς – 1989: Οι αμερικανικές δυνάμεις εισέβαλαν στον Παναμά για να απομακρύνουν τον στρατιωτικό ηγέτη Μανουέλ Νοριέγκα, τερματίζοντας τη δικτατορία του και επιβεβαιώνοντας την αμερικανική επιρροή στη ζώνη της Διώρυγας του Παναμά.

Δημοκρατικός γερουσιαστής: Είπαν ψέματα στο Κογκρέσο

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής του Νιου Τζέρσεϊ, Άντι Κιμ, δημοσίευσε στο X ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγσεθ, «κοίταξαν κάθε γερουσιαστή στα μάτια πριν από λίγες εβδομάδες και είπαν ότι δεν επρόκειτο για αλλαγή καθεστώτος. Δεν τους εμπιστευόμουν τότε και βλέπουμε τώρα ότι είπαν κατάφωρα ψέματα στο Κογκρέσο».

Ο γερουσιαστής Κιμ κατηγόρησε τον Τραμπ ότι απέρριψε μια «συνταγματικά απαιτούμενη διαδικασία έγκρισης για ένοπλη σύγκρουση, επειδή η κυβέρνηση γνωρίζει ότι ο αμερικανικός λαός απορρίπτει συντριπτικά τους κινδύνους να σύρει το έθνος μας σε έναν ακόμη πόλεμο».

Ο Κιμ, πρώην υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών υπό την κυβέρνηση Ομπάμα, δήλωσε ότι οι νυχτερινές επιθέσεις στη Βενεζουέλα «δεν δείχνουν ισχύ. Δεν είναι ορθή εξωτερική πολιτική. Θέτουν τους Αμερικανούς σε κίνδυνο στη Βενεζουέλα και την περιοχή και στέλνουν ένα φρικτό και ανησυχητικό μήνυμα σε άλλους ισχυρούς ηγέτες σε όλο τον κόσμο ότι η στοχοποίηση ενός αρχηγού κράτους είναι μια αποδεκτή πολιτική για την κυβέρνηση των ΗΠΑ».

Προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις «θα βλάψουν περαιτέρω τη φήμη μας – η οποία έχει ήδη πληγεί από τις πολιτικές του Τραμπ σε όλο τον κόσμο – και θα μας απομονώσουν σε μια εποχή που χρειαζόμαστε τους φίλους και τους συμμάχους μας περισσότερο από ποτέ».

Η Ρωσία ζητά «άμεσες διευκρινίσεις» σχετικά με τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι έχουν συλλάβει τον Μαδούρο

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε «άμεσες διευκρινίσεις» σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα το Σάββατο, αφού οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι «συνέλαβαν» και οδήγησαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του έξω από τη χώρα.

«Είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι από τις αναφορές ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Μαδούρο και η σύζυγός του απομακρύνθηκαν βίαια από τη χώρα κατά τη διάρκεια των σημερινών επιθετικών ενεργειών των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

«Ζητούμε άμεση διευκρίνιση αυτής της κατάστασης», πρόσθεσε.

Η Ρωσία δήλωσε ότι τέτοιες ενέργειες, εάν αληθεύουν, συνιστούν «απαράδεκτη παραβίαση της κυριαρχίας ενός ανεξάρτητου κράτους, ο σεβασμός της οποίας αποτελεί βασική αρχή του διεθνούς δικαίου», πρόσθεσε η δήλωση.

Το υπουργείο καταδίκασε νωρίτερα αυτό που χαρακτήρισε «πράξη ένοπλης επιθετικότητας κατά της Βενεζουέλας» από τις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας «αβάσιμη» οποιαδήποτε «δικαιολογία» δίνεται για τέτοιες ενέργειες.

Οι ΗΠΑ δεν ενημέρωσαν την Κολομβία για την επιχείρηση στη Βενεζουέλα, αλλά η Μπογκοτά γνώριζε τα πιθανά σχέδια για «σύλληψη» του Μαδούρο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προειδοποίησαν την Κολομβία πριν από την έναρξη της επιχείρησής τους στη Βενεζουέλα, αλλά γνώριζαν πιθανά σχέδια για τη «σύλληψη» Νικολάς Μαδούρο σύμφωνα με μια κολομβιανή πηγή.

Η Κολομβία δεν γνώριζε πότε ή πώς σχεδίαζαν οι ΗΠΑ να πραγματοποιήσουν τη σύλληψη, δήλωσε η πηγή στο CNN.

Η πηγή πρόσθεσε ότι η Κολομβία στέλνει δυνάμεις στα σύνορά της με τη Βενεζουέλα «για ανθρωπιστικούς λόγους αλλά και για να περιορίσει τους αντάρτες του ELN που έχουν καταγγείλει την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα».

Η Κολομβία είναι από καιρό ο πιο αξιόπιστος σύμμαχος της Ουάσιγκτον στη Νότια Αμερική σε θέματα ασφάλειας και άμυνας. Τον Νοέμβριο, η υπουργός Εξωτερικών της Κολομβίας, Ρόζα Γιολάντα Βιγιαβισένσιο Μάπι, πρότεινε ότι η ομαλή αποχώρηση του Μαδούρο από την προεδρία θα ήταν η «υγιέστερη» διαθέσιμη επιλογή.

Λίγο αργότερα, η κυβέρνηση της Κολομβίας διευκρίνισε ότι το σχόλιο της υπουργού δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως έγκριση της παραίτησης του Μαδούρο από την εξουσία, τονίζοντας ότι η Κολομβία δεν έχει κανένα συμφέρον να παρεμβαίνει «στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών».

Η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ λέει ότι ο Μαδούρο θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για ναρκο-τρομοκρατία

Η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, είπε ότι ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, θα αντιμετωπίσουν ποινικές κατηγορίες μετά την απαγγελία κατηγοριών στη Νέα Υόρκη.

Η Μπόντι «ορκίστηκε» σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το ζευγάρι «σύντομα θα αντιμετωπίσει την πλήρη οργή της αμερικανικής δικαιοσύνης σε αμερικανικό έδαφος σε αμερικανικά δικαστήρια».

Η Μπόντι επικαλέστηκε το κατηγορητήριο εναντίον του Μαδούρο που τον κατηγορεί για «Συνωμοσία Ναρκοτρομοκρατίας, Συνωμοσία Εισαγωγής Κοκαΐνης, Κατοχή Πολυβόλων και Καταστροφικών Μηχανισμών και Συνωμοσία για Κατοχή Πολυβόλων και Καταστροφικών Μηχανισμών εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο Μαδούρο κατηγορήθηκε από τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης το 2020, αλλά δεν είχε αναφερθεί ότι η σύζυγός του είχε επίσης κατηγορηθεί από τις αμερικανικές αρχές.

Ο Στάρμερ λέει η Βρετανία δεν εμπλέκεται στην επίθεση και πιστεύει ότι «πρέπει όλοι να τηρούμε το διεθνές δίκαιο»

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, αντέδρασε στη στρατιωτική δράση του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα, λέγοντας: «Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετείχε με κανέναν τρόπο σε αυτήν την επιχείρηση».

«Θέλω πρώτα να διαπιστωθούν τα γεγονότα. Θέλω να μιλήσω με τον Πρόεδρο Τραμπ. Θέλω να μιλήσω με συμμάχους. Μπορώ να είμαι απολύτως σαφής ότι δεν συμμετείχαμε… και πάντα λέω και πιστεύω ότι πρέπει όλοι να τηρούμε το διεθνές δίκαιο».

Ανάλυση Guardian για την επίθεση στη Βενεζουέλα

Όσο περνά η ώρα και καταλαγιάζει ο καπνός από τις επιθέσεις, όλο και περισσότεροι αναλυτές εγείρουν ερωτήματα για το πού αποσκοπεί η επιχείρηση των ΗΠΑ και εάν τώρα μπορούν να απεμπλακούν ακόμα κι αν το θελήσουν.

Ο Christopher Sabatini, ανώτερος συνεργάτης της εφημερίδα για τη Λατινική Αμερική αναφέρει:

«Αυτό (σ.σ η επίθεση) δεν αποτελεί έκπληξη. Αν και η αφήγηση γύρω από τη λογική των ΗΠΑ για την κλιμάκωση και τις επιθέσεις στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου (κατά των ναρκωτικών, απομάκρυνση του Μαδούρο, αλλαγή καθεστώτος), αυτό το βήμα ήταν σχεδόν αναπόφευκτο αφού η εξάμηνη κλιμάκωση δεν κατάφερε να δημιουργήσει εσωτερική διαφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην απομάκρυνση του Μαδούρο ή στην αλλαγή καθεστώτος.

Προς το παρόν, φαίνεται ότι οι ΗΠΑ επικεντρώθηκαν σε βασικές στρατιωτικές υποδομές: το οχυρό Tiuna, έναν άδειο στρατιωτικό στρατώνα, πολλά αεροδρόμια και βάσεις. Θα είναι αυτό αρκετό για να προκαλέσει αλλαγή καθεστώτος από μόνο του; Ή θα πρέπει να συνεχιστεί. Ενώ ορισμένες δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποβιβαστούν στη Βενεζουέλα για να υποστηρίξουν στοχευμένες επιθέσεις, μια πλήρης στρατιωτική εισβολή είναι απίθανη. Μπορούν αυτές οι επιθέσεις να συνεχιστούν επ’ αόριστον;

Σύμφωνα με έρευνες, οι πολίτες των ΗΠΑ αντιτίθενται στον πόλεμο στη Βενεζουέλα. Και τυχόν επιθέσεις εντός της Βενεζουέλας τώρα πιθανότατα θα οδηγήσουν σε ψηφοφορία στο Κογκρέσο βάσει του Νόμου περί Πολεμικών Εξουσιών.

Αλλά ακόμη και αν υπάρξει αλλαγή καθεστώτος – κάποιου είδους, και δεν είναι καθόλου σαφές ακόμη και αν συμβεί ότι θα είναι δημοκρατική – η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ πιθανότατα θα απαιτήσει κάποιο είδος διαρκούς εμπλοκής των ΗΠΑ. Θα έχει το θάρρος ο Λευκός Οίκος του Τραμπ για κάτι τέτοιο;

Τρινιντάντ και Τομπάγκο δηλώνουν ότι δεν είχαν ανάμειξη στις επιθέσεις στη Βενεζουέλα

Το υπουργείο Εξωτερικών των Τρινιντάντ και Τομπάγκο δηλώνει ότι το έθνος της Καραϊβικής δεν συμμετείχε στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη γειτονική Βενεζουέλα.

«Το Τρινιντάντ και Τομπάγκο συνεχίζει να διατηρεί ειρηνικές σχέσεις με τον λαό της Βενεζουέλας», αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου.

Το νησιωτικό έθνος παρείχε υποστήριξη στον αμερικανικό στρατό κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του κατά της λεγόμενου «εμπορίου ναρκωτικών» στην Καραϊβική.

Τις τελευταίες εβδομάδες, επέτρεψε σε ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο να δέσει στις ακτές του, φιλοξένησε ασκήσεις με αμερικανικά στρατεύματα, έδωσε άδεια σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη να διέρχονται από τα αεροδρόμιά του και επέτρεψε στις αμερικανικές δυνάμεις να εγκαταστήσουν ένα σύστημα ραντάρ στο έδαφός του.

Η χώρα δήλωσε ότι οι κινήσεις αυτές ήταν μέρος των δεσμεύσεών της να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την περιφερειακή ασφάλεια.

CNN: Ο Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για τη σύλληψη του Μαδούρο πριν από αρκετές ημέρες

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως πριν από αρκετές ημέρες για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και η αποστολή πραγματοποιήθηκε από την Δύναμη Δέλτα του Στρατού, σύμφωνα με ένα πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Η τοποθεσία του εντοπίστηκε από τη CIA, στην οποία ο Τραμπ είχε δώσει άδεια για μυστική δραστηριότητα εντός της Βενεζουέλας πριν από μερικούς μήνες.

Ο Μαδούρο συνελήφθη για να δικαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε η πηγή. Δεν ήταν σαφές πού ακριβώς βρισκόταν το Σάββατο το πρωί.

Και μετά τον Μαδούρο τι; – Θολό το τοπίο και το σχέδιο των ΗΠΑ

Υπάρχει ακόμα μεγάλη ασάφεια σε σχέση με το τι επιδιώκουν οι ΗΠΑ από την πρόσφατη επέμβαση στη Βενεζουέλα και την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από την προεδρική καρέκλα και από τη χώρα, όπως ισχυρίστηκε ο Τραμπ.

Εάν η απομάκρυνση του Μαδούρο επιβεβαιωθεί το βασικό ερώτημα είναι τι θα ακολουθήσει. Η κυβέρνηση του Μαδούρο παραμένει στην εξουσία, με κορυφαία στελέχη να εμφανίζονται στους τηλεοπτικούς δέκτες και να καλούν σε αντίσταση.

Ο στρατός δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί δημόσια αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αναφορά ότι τμήμα του στήριξε τις ενέργειες των ΗΠΑ να θέσουν υπό την κράτησή τους τον Μαδούρο.

Το πέρασμα της εξουσίας στην αντιπολίτευση δεν είναι απλή υπόθεση καθώς θα πρέπει να πάρουν με το μέρος του τμήμα του στρατού. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, το να έρθει στην εξουσία μία κυβέρνηση με τις πλάτες της αμερικανικής επέμβασης δεν της εξασφαλίζει σταθερότητα σε μία χώρα που το λεγόμενο ρεύμα του «τσαβισμού» έχει ακόμα μεγάλη δύναμη.

Στην παραπάνω αβεβαιότητα έρχεται να προστεθεί η ασάφεια των προθέσεων του Τραμπ που θα δώσει συνέντευξη Τύπου στις 18:00 (ώρα Ελλάδας). Το αν το χτύπημα στη Βενεζουέλα ήταν ανάλογο με αυτό στο Ιράν και τώρα οι ΗΠΑ θα αποσυρθούν ή όχι δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί.

Σύνοψη των σημαντικότερων εξελίξεων

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Καράκας και άλλες πόλεις της Βενεζουέλας.

Ο Τραμπ έκανε λόγο για μια λαμπρή επιχείρηση και δήλωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις «συνέλαβαν» τον Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του και τους έβγαλαν από τη χώρα.

Ένας αμερικανός γερουσιαστής που επικαλείται επικοινωνία με τον αμερικανό ΥΠΕΞ δήλωσε ότι ο Μαδούρο μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ για να δικαστεί και ότι ο Ρούμπιο πιστεύει ότι δεν θα χρειαστούν περαιτέρω επιθέσεις στη Βενεζουέλα.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν γνωρίζει πού βρίσκονται ο Μαδούρο ή η Πρώτη Κυρία Σίλια Φλόρες, δήλωσε νωρίτερα η αντιπρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκεζ, απαιτώντας αποδείξεις από τις ΗΠΑ ότι βρίσκονται σε ζωή. Η επίθεση έχει σκοτώσει αξιωματούχους, στρατιωτικό προσωπικό και αμάχους σε όλη τη χώρα, είπε.

Ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας δήλωσε ότι η αμερικανική επίθεση έπληξε αστικές περιοχές σε όλη τη Βενεζουέλα με πυραύλους και ρουκέτες, υποσχόμενος να αντισταθεί σε αυτό που χαρακτήρισε ως «εισβολή»

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ζήτησε σύγκληση του ΣΑ του ΟΗΕ και κατήγγειλε την παράνομη επέμβαση των ΗΠΑ. Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε λίγη ώρα μετά τις επιθέσεις απηύθυνε έκκληση στον λαό να βγει στους δρόμους για να υπερασπιστεί την κυριαρχία του ενώ ανέφερε ότι προετοιμάζεται για ένοπλη αντίσταση.

«Ο ουρανός ήταν ήσυχος τις τελευταίες ώρες», δήλωσε η δημοσιογράφος Μαίρη Μένα στο CNN πριν από λίγο. «Ακούσαμε πολλά αεροπλάνα και ελικόπτερα να περνούν, αλλά αυτή τη στιγμή η πόλη παραμένει ήσυχη, τις τελευταίες δύο ώρες», είπε η Μένα.

Η Ρωσία καταδίκασε την «ένοπλη επιθετικότητα των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας και κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση.

Η Κάγια Κάλας εκ μέρους της Ε.Ε. ανέφερε ότι παρακολουθούν στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, ότι η Ένωση τασσόταν υπέρ μιας ειρηνικής μετάβασης της κυβερνητικής εξουσίας στη Βενεζουέλα καθώς ο Μαδούρο «στερείται νομιμοποίησης», και ότι σε κάθε περίπτωση απαιτείται σεβασμός στο διεθνές δίκαιο.

«Οι αμερικανικές ενέργειες θα μπορούσαν να φέρουν χάος στην περιοχή»

Οι ΗΠΑ έχουν προσπαθήσει πολλές φορές να αλλάξουν «καθεστώτα» με τη βία αλλά αυτές οι προσπάθειες δεν έχουν πάει καλά, σημειώνει στο Al Jazeera ο καθηγητής δημόσιας πολιτικής, Μπαρακάτ.

«Έχουμε δει πολλές προσπάθειες από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αλλάξουν καθεστώτα, [όπως] στο Ιράκ… και όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε καταστροφές μετά από τόσα χρόνια. Μέχρι σήμερα», είπε.

«Υπήρξαν κάποιες προσπάθειες [με το Ιράν] και μπορείτε να ακούσετε τι έλεγε ο [Ισραηλινός πρωθυπουργός] Νετανιάχου τις τελευταίες δύο ημέρες, προσπαθώντας να συνδέσει το Ιράν και τη Βενεζουέλα. Φυσικά, υπάρχουν δεσμοί μεταξύ τους, αλλά όχι σε βαθμό που να μπορούν να κατηγορηθούν ότι στέκονται δίπλα-δίπλα με τους Ιρανούς και επομένως να δικαιολογούν την απομάκρυνση του προέδρου τους.

«Συνολικά, είναι εξαιρετικά ανησυχητικό και ελπίζω να έχουν ένα σχέδιο, [διαφορετικά] μας περιμένουν πολλά, πολλά χρόνια χάους σε αυτό το μέρος του κόσμου».

Στις 6μμ (ώρα Ελλάδας) ο Τραμπ θα δώσει συνέντευξη Τύπου για τη Βενεζουέλα

«Ο Ρούμπιο δεν αναμένει περαιτέρω δράση στη Βενεζουέλα»

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δεν αναμένει περαιτέρω δράση κατά της Βενεζουέλας μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, λέει ένας Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής.

«[Ο Ρούμπιο] δεν αναμένει περαιτέρω δράση στη Βενεζουέλα τώρα που ο Μαδούρο βρίσκεται υπό κράτηση στις ΗΠΑ», λέει ο γερουσιαστής Λι μετά από τηλεφωνική επικοινωνιακή με τον Ρούμπιο.

Η αντίδραση της Ευρώπης

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Κάγια Κάλλας, δήλωσε ότι μίλησε με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και τον Πρέσβη της ΕΕ στο Καράκας σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

«Η ΕΕ παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα. Η ΕΕ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο κ. Μαδούρο στερείται νομιμότητας και έχει υπερασπιστεί μια ειρηνική μετάβαση. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, οι αρχές του διεθνούς δικαίου και ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να γίνονται σεβαστές. Ζητάμε αυτοσυγκράτηση. Η ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ στη χώρα είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας».

Η Μαδρίτη ζήτησε αποκλιμάκωση, μετριοπάθεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου στη Βενεζουέλα, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών. Προσφέρθηκε επίσης ως διαπραγματευτής για να βοηθήσει στην εξεύρεση ειρηνικής λύσης στη Βενεζουέλα.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα», με στόχο επίσης «τη συλλογή πληροφοριών για τους συμπολίτες μας» στη χώρα. Η Μελόνι πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι. Περίπου 160.000 Ιταλοί ζουν αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν διπλή υπηκοότητα.