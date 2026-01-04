Η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα του Τραμπ: Η σύλληψη Μαδούρο, ο έλεγχος της Βενεζουέλας και οι επόμενοι στόχοι

Μετά τη στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας και τις δηλώσεις Τραμπ περί ανάληψης ελέγχου έως τη μετάβαση εξουσίας, διεθνείς αντιδράσεις και έντονη διπλωματική ένταση διαμορφώνουν τη μετα-Μαδούρο εποχή

Σε μια νέα εποχή μπαίνει η Βενεζουέλα, αλλά και ο πλανήτης μετά από την επιχείρηση των ΗΠΑ και την «σύλληψη» του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του Σίλια Φλόρες, καθώς με βάση τα όσα είπε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο της χώρας μέχρι να υπάρξει μια μετάβαση εξουσίας.

Η επιχείρηση των ΗΠΑ και οι δηλώσεις Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ στην ενημέρωση σχετικά με την αμερικανική επιχείρηση υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν, κατόπιν δικής του εντολής, «έκτακτη στρατιωτική επιχείρηση» στο Καράκας, υποστηρίζοντας πως «αποκαταστάθηκε η δικαιοσύνη» και ότι η επιχείρηση –την οποία φέρεται να αποκάλεσε «Operation Midnight Hammer»– «πήγε άψογα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Νικολάς Μαδούρο «συνελήφθη τα ξημερώματα» μαζί με τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, και «θα αντιμετωπίσουν την αμερικανική δικαιοσύνη» στις ΗΠΑ. Στην προσπάθεια του να δικαιολογήσει την απόφαση συνέδεσε την επιχείρηση με τη μάχη κατά της διακίνησης ναρκωτικών, υποστηρίζοντας ότι ο Μαδούρο είχε κεντρικό ρόλο σε εγκληματικές δραστηριότητες που, συνδέονται με χιλιάδες θανάτους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο έλεγχος της Βενεζουέλας και η επόμενη ημέρα

Από τα όσα υποστήριξε ο Τραμπ αυτά που ξεχωρίζουν και σίγουρα θα απασχολήσουν για καιρό τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αλλά και την διεθνή κοινότητα, είναι πως πλέον οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν τον έλεγχο της Βενεζουέλας, αλλά και ότι θα έχουν έλεγχο και στον πετρελαϊκό τομέα της χώρας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, οι ΗΠΑ θα συστήσουν μια ειδική ομάδα για να πάρει τον έλεγχο της χώρας, αλλά δεν εμφανίστηκε να θεωρεί πως σε αυτό θα έχει κάποια θέση η αρχηγός της αντιπολίτευσης Κορίνας Ματσάδο.

Όπως αποκάλυψε, η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ είναι θετική σε μια συνεργασία με την κυβέρνηση του.

Απειλές και το μήνυμα προς τη Λατινική Αμερική

Περαιτέρω ερωτηματικά αναμένεται να προκαλέσουν και οι απειλές που διατύπωσε ο ίδιος ο Τραμπ, αλλά και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εναντίον και άλλων κρατών της Λατινικής Αμερικής και συγκεκριμένα εναντίον της Κολομβίας, αλλά και της Κούβας.

Ο Ρούμπιο μάλιστα υποστήριξε πως αν ήταν στην κυβέρνηση της Αβάνας θα είχε ήδη αρχίσει να ανησυχεί. Οι απειλές αυτές, αλλά και η ίδια η επιχείρηση κατά του Μαδούρο, όσο και η στάση των ΗΠΑ όσον αφορά στον ρόλο της κυβέρνησης Τραμπ στην μετα-Μαδούρο εποχή καταδεικνύουν ότι όντως μια νέα εκδοχή του δόγματος Μονρόε έχει πλέον υιοθετηθεί και υλοποιείται από την αμερικανική κυβέρνηση.

Οι δηλώσεις του Τραμπ, αλλά και των υπουργών του (δηλώσεις έκανε και ο υπουργός Πολέμου Πίτ Χέγκσεθ), ήρθαν λίγο μετά από την κυκλοφορία δύο φωτογραφιών του Μαδούρο μετά την «σύλληψη» του και από την πορεία του προς την Νέα Υόρκη (πιθανότατα με μια στάση στο Γκουαντάναμο), όπου θα οδηγηθεί για να δικαστεί με βάση το κατηγορητήριο που συντάχθηκε εναντίον του ίδιου και της συζύγου του και τους θεωρεί ύποπτους για κατηγορίες που σχετίζονται με αυτό που ο Τραμπ περιέγραψε ως «ναρκοτρομοκρατία» κατά των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες και δίκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, με βάση κατηγορητήριο που είχε εκδοθεί στη Νέα Υόρκη το 2020. Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόνισε ότι «σύντομα θα αντιμετωπίσουν όλη τη σφοδρότητα της αμερικανικής δικαιοσύνης, σε αμερικανικό έδαφος, στα αμερικανικά δικαστήρια».

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του βρέθηκαν στα χέρια των ανδρών των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ και συγκεκριμένα της Delta Force μέλη της οποίας εισέβαλαν στο δωμάτιο του ζεύγους όπου κοιμούνταν. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά κατά την επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε με βάση στοιχεία από τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της δεν υπήρξε κάποια απώλεια για τις ΗΠΑ, παρά μόνο τραυματισμοί μελών της Delta Force.

Η νυχτερινή επιδρομή πραγματοποιήθηκε ενώ παράλληλα στο Καράκας σημειώνονταν εκρήξεις και ήχησαν σειρήνες αεροπορικού συναγερμού, όσο σημειώνονταν πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πρωτεύουσα και σε άλλα σημεία της χώρας.

Διεθνείς αντιδράσεις και διπλωματικές εντάσεις

Οι αντιδράσεις στο εξωτερικό ήταν άμεσες και έντονες. Στη Λατινική Αμερική, κυβερνήσεις και πολιτικές δυνάμεις εμφανίστηκαν βαθιά διχασμένες: ορισμένες κατήγγειλαν απροκάλυπτη παραβίαση της κυριαρχίας της Βενεζουέλας και επικίνδυνη κλιμάκωση, ενώ άλλες αντιμετώπισαν την εξέλιξη ως πιθανή αφετηρία για πολιτική αλλαγή στο Καράκας.

Στην Ευρώπη, η Γαλλία καταδίκασε ανοιχτά την αμερικανική επιχείρηση, με τον υπουργό Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό να υπογραμμίζει ότι, παρότι ο Μαδούρο «παραβίασε σοβαρά» τα δικαιώματα των Βενεζουελάνων,

η στρατιωτική ενέργεια που οδήγησε στη σύλληψή του «αντιβαίνει στην αρχή της μη χρήσης βίας» που αποτελεί θεμέλιο του διεθνούς δικαίου. «Καμία βιώσιμη πολιτική λύση δεν μπορεί να επιβληθεί από το εξωτερικό», προειδοποίησε, σημειώνοντας ότι η συχνότερη παραβίαση αυτής της αρχής από μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας μπορεί να έχει ευρύτερες συνέπειες για τη διεθνή ασφάλεια.

Από την πλευρά της, η Κίνα δήλωσε «βαθιά σοκαρισμένη» και καταδίκασε τόσο τα αμερικανικά πλήγματα όσο και τη σύλληψη του Μαδούρο, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση παραβίαση του διεθνούς δικαίου και «ηγεμονική συμπεριφορά» που πλήττει την κυριαρχία της Βενεζουέλας και απειλεί την ειρήνη στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Κάλεσε, επίσης, τις ΗΠΑ να σεβαστούν τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Η Ρωσία κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος καταγγέλλοντας την αμερικανική χρήση βίας και κάνοντας λόγο για επικίνδυνο προηγούμενο, ενώ στον ΟΗΕ η υπόθεση αναμένεται να προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς, με κράτη-μέλη να θέτουν στο επίκεντρο τη νομιμότητα μιας επιχείρησης που καταλήγει στη σύλληψη εν ενεργεία ηγέτη κυρίαρχου κράτους.

Η στάση της Ελλάδας και των πολιτικών κομμάτων

Στην Αθήνα, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών με σχετική ανάρτηση στο X υποστήριξε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, σε στενή συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους και την Πρεσβεία στο Καράκας, η οποία βρίσκεται σε επαφή με την ελληνική κοινότητα στη χώρα και είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια. Αντίστοιχα ανακοινώσεις αλλά και δηλώσεις έκαναν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Πιο συγκεκριμένα το ΠαΣοΚ, τόνισε τον σεβασμό στην κυριαρχία των κρατών και στον Χάρτη του ΟΗΕ, ζήτησε αλληλεγγύη προς τον λαό της Βενεζουέλας, προειδοποίησε για την επικράτηση του «δικαίου του ισχυρού» και υπογράμμισε ότι λύση είναι η δημοκρατία και η ελεύθερη έκφραση, όχι η βία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του καταδίκασε την αμερικανική επίθεση και τη «σύλληψη» Μαδούρο ως κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, κάλεσε την ΕΕ και την ελληνική κυβέρνηση να καταδικάσουν άμεσα, και υποστήριξε ότι ο πραγματικός στόχος είναι η αλλαγή ηγεσίας και η εκμετάλλευση του πλούτου της χώρας.

Αντίστοιχα το ΚΚΕ, καταδίκασε κατηγορηματικά την «ιμπεριαλιστική επέμβαση», υποστήριξε ότι στόχος είναι η αρπαγή του ενεργειακού πλούτου και η γεωπολιτική ευθυγράμμιση της περιοχής απέναντι σε Ρωσία και Κίνα, απέρριψε τα προσχήματα περί καταπολέμησης ναρκωτικών και κάλεσε σε αλληλεγγύη και καταδίκη από τον ελληνικό λαό. Σχόλιο έκανε και η Νέα Αριστερά, ζητώντας την ξεκάθαρη καταδίκη της λογικής της στρατιωτικής επιβολής.

Επιπλέον χαρακτήρισε την επέμβαση ωμό ιμπεριαλισμό με κίνητρο τον έλεγχο πόρων και γεωπολιτικών ζωνών, επέκρινε την ΕΕ ως παθητικό θεατή και ζήτησε να υπάρξει ενημέρωση για τη στάση της κυβέρνησης και για την ασφάλεια της ελληνικής κοινότητας.

Από την πλευρά του το ΜέΡΑ25, κατήγγειλε την αμερικανική ενέργεια ως απρόκλητη και παράνομη επέμβαση/πραξικόπημα που κουρελιάζει το διεθνές δίκαιο, τόνισε ως βασικό στόχο τον έλεγχο των πόρων και ειδικά του πετρελαίου, κατήγγειλε τη σιωπή και την ανοχή της ΕΕ και κάλεσε σε πλατύ αντιπολεμικό μέτωπο και αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας.