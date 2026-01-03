Η Βενεζουέλα στο στόχαστρο των ΗΠΑ – Επιθέσεις με νεκρούς αμάχους – Ο Μαδούρο και η σύζυγός του στα χέρια των ΗΠΑ – Δείτε live τις εξελίξεις στο in.
Liveblog Φύλλια Πολίτη, Αλεξάνδρα Τάνκα Upd: 3.01.2026, 17:53
Ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε τις απειλές του και επιτέθηκε στο Καράκας και σε άλλες πόλεις στη Βενεζουέλα. Με μήνυμά του υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν συλλάβει και έχουν απομακρύνει από τη χώρα τον Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του.
Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κάλεσε τον λαό να βγει στους δρόμους και να προετοιμαστεί για ένοπλο αγώνα ενάντια στην αμερικανική επιθετικότητα.
Οι διαδοχικές εκρήξεις στο Καράκας και οι αναφορές για αεροπορικά πλήγματα φαίνεται πως είχαν ως στόχο στρατιωτικές βάσεις και κυβερνητικά κτίρια. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν θύματα.
Κατηγορητήριο κατά Μαδούρο – πλήρες έγγραφο
Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα εμπλακούν έντονα στη βενεζουελάνικη πετρελαϊκή βιομηχανία
Αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας: Δώστε μας στοιχεία ότι ο Μαδούρο είναι ζωντανός – Νεκροί άμαχοι από τις αμερικανικές επιθέσεις
«Λαμπρή επιχείρηση» λέει ο Τραμπ – Αμερικανοί κομάντος έπιασαν τον Μαδούρο
Τραμπ: Συλλάβαμε τον Μαδούρο – Πραγματοποιήσαμε μεγάλη επιχείρηση στη Βενεζουέλα
Βενεζουέλα: Πώς ενορχηστρώθηκε και εκτελέστηκε η απαγωγή του Μαδούρο – Οι ΗΠΑ δημοσίευσαν το κατηγορητήριο