Όλγα Κεφαλογιάννη: Η αποκάλυψη για την επιστροφή στο πατρικό της

Αυθεντική, ειλικρινής και ανθρώπινη, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη απόλαυσε τις μέρες των γιορτών, με τα δίδυμα παιδιά της να μονοπωλούν το ενδιαφέρον της.
Η Όλγα Κεφαλογιάννη παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Secret και την Σάσα Σταμάτη και αποκάλυψε ότι στην περίοδο των γιορτών μετακόμισε πίσω στο σπίτι που μεγάλωσε μαζί με τα παιδιά της.
Παράλληλα μίλησε για την ευτυχία και γαλήνη που παίρνει από εκείνα, τονίζοντας πως η κόρη και ο γιος της είναι οι άνθρωποι με την πιο θετική ενέργεια στη ζωή της.
Πώς θα περάσετε τις γιορτές και τι έχει μεγαλύτερη αξία για εσάς αυτές τις ημέρες;
Οι φετινές γιορτές έχουν για μένα έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς μετακομίζουμε στο σπίτι όπου μεγάλωσα, ένα μέρος γεμάτο αναμνήσεις, συνδεδεμένο βαθιά με ό,τι με έχει καθορίσει ως άνθρωπο. Είναι μια αλλαγή, με έντονη συναισθηματική φόρτιση, και νιώθω ευγνωμοσύνη απέναντι στη μητέρα μου για τη στήριξή της σε αυτή τη νέα μας αρχή.
Το πιο σημαντικό για μένα και αυτές τις ημέρες είναι η υγεία. Συχνά τη θεωρούμε δεδομένη, αλλά δεν είναι. Γι’ αυτό και η βασική μου ευχή, κάθε μέρα, είναι να είμαστε καλά εμείς και οι άνθρωποι που αγαπάμε. Το νόημα των γιορτών βρίσκεται στις απλές, μικρές, αλλά πολύτιμες στιγμές με τα παιδιά μου. Χαίρομαι να τα βλέπω να μεγαλώνουν. Να γελάμε, να παίζουμε μαζί, να μοιραζόμαστε στιγμές. Γι’ αυτό και το ποδαρικό το κάνουν εκείνα. Άλλωστε, είναι οι άνθρωποι με την πιο θετική ενέργεια στη ζωή μου και τα πιο φωτεινά χαμόγελα. Νομίζω ότι οι γιορτές δεν χρειάζονται πολλά· χρειάζονται αλήθεια, ηρεμία και χρόνο με τους αγαπημένους μας.
Νέα χρονιά, νέοι στόχοι, νέα όνειρα. Ποια είναι τα δικά σας;
Βασικός στόχος για τη νέα χρονιά είναι να συνεχίσουμε με συνέπεια την υλοποίηση του σχεδιασμού μας για τον ελληνικό τουρισμό. Ώστε να πετύχουμε ουσιαστικό αποτέλεσμα για τη χώρα, που ενισχύει ακόμα περισσότερο την οικονομία και στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες.
Σε ό,τι αφορά τα προσωπικά, απόλυτη προτεραιότητά μου είναι τα παιδιά μου. Αυτό που εύχομαι -και προσεύχομαι- είναι να είναι καλά, να μεγαλώνουν με αγάπη και ασφάλεια και να αντιμετωπίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Μαζί τους βρίσκω γαλήνη και παίρνω δύναμη, ακόμα και στις πιο απαιτητικές και δύσκολες στιγμές της καθημερινότητας.
Πώς αξιολογείτε τα αποτελέσματα του 2025 για τον ελληνικό τουρισμό και ποιο είναι το στοίχημα για τη νέα χρονιά;
Το 2025 θα είναι χρονιά-ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, και μάλιστα με βελτίωση στους ποιοτικούς δείκτες. Τα έως σήμερα διαθέσιμα στοιχεία για το 10μηνο του 2025 (Ιανουάριος-Οκτώβριος) αποτυπώνουν μια ισχυρή δυναμική, καθώς οι εισπράξεις άγγιξαν τα 22,4 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά σχεδόν 9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 – της έως σήμερα χρονιάς-ρεκόρ.
Ξεπέρασαν μάλιστα, ήδη από τον Οκτώβριο, τις εισπράξεις που είχαμε πέρυσι για το σύνολο του έτους. Για το ίδιο διάστημα, καταγράφηκε και νέα αύξηση των αφίξεων κατά 4,4%, ενώ τον Νοέμβριο ενισχύθηκε περαιτέρω η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας. Η αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης εκτός της θερινής περιόδου αιχμής, δηλαδή κατά τους λεγόμενους «πλάγιους» και τους χειμερινούς μήνες, είναι ένδειξη ότι η χώρα μας εξελίσσεται σε προορισμό για όλο τον χρόνο. Για το 2026, ήδη τα μηνύματά μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι…
Η Όλγα Κεφαλογιάννη μετά την αρκετά δύσκολη περίοδο που πέρασε το προηγούμενο έτος, αφήνει τα πάντα πίσω της και έχοντας στο πλευρό τα δίδυμα παιδιά της μπαίνει στο 2026 σε νέο σπίτι και γεμάτη όνειρα για ένα ευτυχισμένο μέλλον.
