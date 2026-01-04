Τεχνικό πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες στο FIR Αθηνών – Αδύνατες προσγειώσεις και απογειώσεις

Εικόνες συνωστισμού στο Ελευθέριος Βενιζέλος – Η ανακοίνωση που εξέδωσε η ΥΠΑ

Σοβαρό τεχνικό πρόβλημα καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στον ελληνικό εναέριο χώρο, προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Η δυσλειτουργία έχει επηρεάσει τόσο το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» όσο και τα περιφερειακά αεροδρόμια, καθιστώντας αδύνατες τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα εντοπίζεται στα κεντρικά συστήματα ραδιοσυχνοτήτων των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, που υπάγονται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή κινητοποίηση για την αποκατάσταση της λειτουργίας των συστημάτων.

Το τεχνικό ζήτημα επηρεάζει όλες τις πτήσεις προς και από την Ελλάδα, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες ενημερώνουν τους επιβάτες για καθυστερήσεις. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο προσωρινού κλεισίματος του FIR Αθηνών έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η επικοινωνία.

Η ανακοίνωση της ΥΠΑ

«Κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς. Προκειμένου για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, και έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια. Προς τούτο έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ. Το θέμα τελεί υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις».

Ο Παναγιώτης Ψαρός, Πρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, μίλησε στα ΝΕΑ και ανέφερε ότι «το πρόβλημα έχει να κάνει με τα κεντρικα συστήματα ραδιοσυχνοτήτων των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, ενώ δεν είναι γνωστό μέχρι πότε θα αποκατασταθεί». Μάλιστα, διευκρίνησε πως οι πτήσεις που είναι στον αέρα θα προσγειωθούν στα ελληνικά αεροδρόμια.

Μέχρι στιγμής εξυπηρετούνται μόνο οι πτήσεις που είναι ήδη στον αέρα.

Η ΥΠΑ σε συνεργασία με την Cosmote επιδιώκουν να βρουν το πρόβλημα και να αποκαταστήσουν το δυνατόν συντομότερα την βλάβη ενώ αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από την ΥΠΑ.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αναμένεται να εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό και να ενημερώσει για τα επόμενα βήματα.

Εικόνες συνωστισμού στο Ελ. Βενιζέλος

Πρωτόγνωρες εικόνες καταγράφονται στα ελληνικά αεροδρόμια, καθώς ο ελληνικός εναέριος χώρος έχει «εκκενωθεί» και δεν πραγματοποιούνται προσγειώσεις και απογειώσεις, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Χαρακτηριστική η κατάσταση στον Διεθνή Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου υπάρχει αναστάτωση, καθώς στους πίνακες αφίξεων και αναχωρήσεων διαρκώς μεταβάλλονται ή ακυρώνονται πτήσεις. Οι χώροι του αεροδρομίου είναι συνωστισμένοι από επιβάτες και συνοδούς, καθώς ουδείς μπορεί να φύγει και ζητούν ενημερώσεις από τους υπευθύνους. Ταυτόχρονα, επικρατεί μια «απόκοσμη» ησυχία στους εξωτερικούς χώρους καθώς δεν υπάρχει ο γνώριμος ήχος των αεροσκαφών.

