Σταδιακή αποκατάσταση του black out στο FIR Αθηνών που προκάλεσε χάος στα ελληνικά αεροδρόμια

Δόθηκε άδεια να φύγουν αεροπλάνα βόρεια, ανατολικά και νότια, ανά τέσσερα λεπτά ανεξαρτήτως τύπου αεροσκάφους.
Ξεκινά η σταδιακή αποκατάσταση του black out στο FIR Αθηνών που προκάλεσε χάος στα ελληνικά αεροδρόμια, με την ακύρωση δεκάδων πτήσεων από και προς την Ελλάδα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στις 12:50, εξυπηρετούνταν 35 αεροσκάφη την ώρα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Παράλληλα, δόθηκε άδεια να φύγουν αεροπλάνα βόρεια, ανατολικά και νότια, ανά τέσσερα λεπτά ανεξαρτήτως τύπου αεροσκάφους.

Επηρεάστηκαν περίπου 90 πτήσεις στο Ελ. Βενιζέλος
Συνολικά, από το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο FIR Αθηνών, μέχρι τις 12:50, οκτώ αναχωρήσεις στο σημείο κράτησης της Αθήνας γύρισαν σε θέσεις στάθμευσης, τρεις αφίξεις για το Ελευθέριος Βενιζελος πήγαν σε άλλα αεροδρόμια (divert), τέσσερις αναχωρήσεις ακυρώθηκαν και συνολικά 75 πτήσεις καθυστέρησαν, προκαλώντας ταλαιπωρία σε χιλιάδες επιβάτες.

Στο αεροδρόμιο Μακεδονία, σύμφωνα με τον πίνακα ανακοινώσεων, μετά τις 09:00 έως τις 12:00 καταγράφηκαν πέντε καθυστερήσεις σε αναχωρήσεις πτήσεων, προς Αθήνα και Σύρο, ενώ ακυρώθηκε μια πτήση προς Στουτγάρδη. Στις αφίξεις επτά πτήσεις έχουν καθυστέρηση και προέρχονται από Αθήνα, Σάμο, Λάρνακα, Στοκχόλμη.

Τεχνικό πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες στο FIR Αθηνών – Αδύνατες προσγειώσεις και απογειώσεις
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
