(ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ) Το Ηράκλειο φόρεσε τα γιορτινά του – Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων ξεκίνησε και επίσημα.
Δόθηκε και επίσημα το εναρκτήριο λάκτισμα της περιόδου των Χριστουγέννων στο Ηράκλειο, το βράδυ της Παρασκευής (28/11).
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Ελευθερίας φωταγωγήθηκε από τον δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, με τη συνοδεία των αθόρυβων πυροτεχνημάτων.
Η βραδιά κορυφώνεται με την συναυλία του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη Νίκου Πορτοκάλογλου.
Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί από νωρίς στην πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσει τις εκδηλώσεις πριν την φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ