Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, συνεχάρη τον κρητικό σεφ που αναδείχθηκε νικητής του European Young Chef Award 2025.

Μια κορυφαία διάκριση κατέκτησε η Περιφέρεια Κρήτης, καθώς ο σεφ Γιάννης Λιαπάκης αναδείχθηκε νικητής του European Young Chef Award 2025, στον τελικό που πραγματοποιήθηκε χθες στην Καταλονία.

Με αφορμή τη μεγάλη επιτυχία της Κρήτης και του νέου σεφ, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης δήλωσε:

«Η κατάκτηση της πρώτης θέσης στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό νέων σεφ, μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια. Είναι μια επιτυχία που επιβεβαιώνει τη δυναμική της Κρητικής Γαστρονομίας, την ποιότητα των τοπικών μας προϊόντων, αλλά και το υψηλό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού του νησιού μας.

Αξιοποιώντας την παράδοση και συνδέοντάς τη με τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη, ο Γιάννης Λιαπάκης ανέδειξε τις αξίες της κρητικής διατροφής σε διεθνές επίπεδο. Ως Περιφέρεια Κρήτης, στηρίζουμε έμπρακτα τη νέα γενιά των δημιουργών μας. Η διάκριση αυτή αποτελεί τον καλύτερο προάγγελο για το 2026, τη χρονιά που η Κρήτη θα γιορτάσει τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Γαστρονομικής Περιφέρειας, προσκαλώντας όλη την Ευρώπη να γευτεί την αυθεντικότητα και τη φιλοξενία του τόπου μας. Θερμά συγχαρητήρια στον ταλαντούχο νικητή, στη Λέσχη Αρχιμαγείρων και σε όλους τους συντελεστές των δράσεων που αναπτύσσουμε ως Ευρωπαϊκή Γαστρονομική Περιφέρεια για το 2026».

Να σημειωθεί ότι όλοι οι φιναλίστ του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου του νικητή, υπέγραψαν ως Πρεσβευτές Σεφ της Περιφέρειάς τους (IGCAT Regional Chef Ambassadors), δεσμευόμενοι να προωθούν με υπερηφάνεια και βιωσιμότητα την τροφική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους στη μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία.

Η διάκριση αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την Περιφέρεια Κρήτης ενόψει του 2026, ενισχύοντας τη στρατηγική εξωστρέφειας που υλοποιεί, για την προβολή του πρωτογενούς τομέα και του γαστρονομικού τουρισμού.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

(ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ) Το Ηράκλειο φόρεσε τα γιορτινά του – Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο
