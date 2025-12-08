(ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ) Τραγωδία στο φαράγγι του Αμπά: Στα χέρια των διασωστών της ΕΜΑΚ ξεψύχησε ο 40χρονος

Οι διασώστες της ΕΜΑΚ ήταν για ώρες μαζί του.
Στα χέρια των διασωστών της 3ης ΕΜΑΚ Κρήτης ξεψύχησε ο 40χρονος περιπατητής που είχε τραυματιστεί στο φαράγγι του Αμπά στον Δήμο Αχαρνών Αστερουσίων.
Μια ανθρώπινη ζωή χάθηκε, ενώ θα μπορούσε σήμερα το παλικάρι να ήταν ζωντανό, μας είπαν άνθρωποι που βρέθηκαν μαζί του τα τελευταία λεπτά της ζωής του. Οι διασώστες της ΕΜΑΚ ήταν για ώρες μαζί του.
Ο 40χρονος μιλούσε, πονούσε και ανέφερε ότι οι πόνοι του είναι στα πλευρά, στα νεφρά, στα πόδια, ενώ κρύωνε. Το σωστικό συνεργείο άναψε φωτιά για να τον ζεστάνει, τον σκέπασαν με κουβέρτες και προσπαθούσαν να τον κρατήσουν στη ζωή καταβάλλοντες και οι ίδιοι υπεράνθρωπες προσπάθειες. Του έκαναν ΚΑΡΠΑ, προσπαθούσαν να τον εμψυχώσουν, όμως, δυστυχώς ο 40χρονος έλεγε διαρκώς ότι κρυώνει και πως πονάει. Η προσέγγισή του έγινε με δυσκολίες. Άλλωστε από την πρώτη στιγμή η ενημέρωση προς της Αρχές ήταν προβληματική.
Αρχικά, ειπώθηκε ότι ο 40χρονος σκοτώθηκε, στη συνέχεια ότι είναι καλά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκαν και λάθος στοιχεία που καθυστέρησαν την προσέγγισή του. Άτομα που βρίσκονταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του άτυχου 40χρονου, ο οποίος κατά πληροφορίες ήταν σχολικός νοσηλευτής, μας είπαν ότι ίσως ο άνθρωπος αυτός να ζούσε σήμερα. Εάν είχε έρθει το ελικόπτερο από την πρώτη στιγμή, τότε ίσως ο άνθρωπος να ήταν ζωντανός. Σήμερα πλησίασε το ελικόπτερο, αλλά δεν κατάφερε να προσεγγίσει.
