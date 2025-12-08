ΚΡΗΤΗ

(ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ) Τραγωδία στο φαράγγι του Αμπά: Στα χέρια των διασωστών της ΕΜΑΚ ξεψύχησε ο 40χρονος

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Οι διασώστες της ΕΜΑΚ ήταν για ώρες μαζί του.

Στα χέρια των διασωστών της 3ης ΕΜΑΚ Κρήτης ξεψύχησε ο 40χρονος περιπατητής που είχε τραυματιστεί στο φαράγγι του Αμπά στον Δήμο Αχαρνών Αστερουσίων.

Μια ανθρώπινη ζωή χάθηκε, ενώ θα μπορούσε σήμερα το παλικάρι να ήταν ζωντανό, μας είπαν άνθρωποι που βρέθηκαν μαζί του τα τελευταία λεπτά της ζωής του. Οι διασώστες της ΕΜΑΚ ήταν για ώρες μαζί του.

Ο 40χρονος μιλούσε, πονούσε και ανέφερε ότι οι πόνοι του είναι στα πλευρά, στα νεφρά, στα πόδια, ενώ κρύωνε. Το σωστικό συνεργείο άναψε φωτιά για να τον ζεστάνει, τον σκέπασαν με κουβέρτες και προσπαθούσαν να τον κρατήσουν στη ζωή καταβάλλοντες και οι ίδιοι υπεράνθρωπες προσπάθειες. Του έκαναν ΚΑΡΠΑ, προσπαθούσαν να τον εμψυχώσουν, όμως, δυστυχώς ο 40χρονος έλεγε διαρκώς ότι κρυώνει και πως πονάει. Η προσέγγισή του έγινε με δυσκολίες. Άλλωστε από την πρώτη στιγμή η ενημέρωση προς της Αρχές ήταν προβληματική.

Αρχικά, ειπώθηκε ότι ο 40χρονος σκοτώθηκε, στη συνέχεια ότι είναι καλά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκαν και λάθος στοιχεία που καθυστέρησαν την προσέγγισή του. Άτομα που βρίσκονταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του άτυχου 40χρονου, ο οποίος κατά πληροφορίες ήταν σχολικός νοσηλευτής, μας είπαν ότι ίσως ο άνθρωπος αυτός να ζούσε σήμερα. Εάν είχε έρθει το ελικόπτερο από την πρώτη στιγμή, τότε ίσως ο άνθρωπος να ήταν ζωντανός. Σήμερα πλησίασε το ελικόπτερο, αλλά δεν κατάφερε να προσεγγίσει.

 

PATRIS.GR

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Σκοποβολή: Η Εμμανουέλα Κατζουράκη κατέκτησε το χάλκινο...

0
Ιδανικά κλείνει τη χρονιά η Χανιώτισσα πρωταθλήτρια. Ιδανικά κλείνει το...

Ναυάγιο με 17 νεκρούς: Πηδούσαν στη θάλασσα...

0
Από το Τομπρούκ της Λιβύης ξεκίνησαν το ταξίδι τους...

Σκοποβολή: Η Εμμανουέλα Κατζουράκη κατέκτησε το χάλκινο...

0
Ιδανικά κλείνει τη χρονιά η Χανιώτισσα πρωταθλήτρια. Ιδανικά κλείνει το...

Ναυάγιο με 17 νεκρούς: Πηδούσαν στη θάλασσα...

0
Από το Τομπρούκ της Λιβύης ξεκίνησαν το ταξίδι τους...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Σκοποβολή: Η Εμμανουέλα Κατζουράκη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο της Ντόχα
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Μυτιλήνη: Έκλεισαν το λιμάνι οι αγρότες – Χωρίς επιβάτες αναχώρησε το πλοίο της γραμμής

ΠΚ team ΠΚ team -
Εκτός πλοίου έμειναν 160 επιβάτες. Χωρίς επιβάτες και οχήματα αναχώρησε...

Νέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος με 61,29%

ΠΚ team ΠΚ team -
Στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών φέτος συνολικά στον β΄ γύρο...

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί κατεψυγμένο μπιφτέκι λόγω σαλμονέλας

ΠΚ team ΠΚ team -
Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το...

Έρχονται νέοι οργανισμοί στα νοσοκομεία

ΠΚ team ΠΚ team -
Κινητικότητα στον υγειονομικό κλάδο. Εντός του επομένου χρονικού διαστήματος (εκτιμάται...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST