ΕΛΛΑΔΑΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Βορίζια: Ποιους βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Μέσα από τη φυλακή δόθηκε η παραγγελία

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Νέα στοιχεία για την βόμβα που εξερράγη στο σπίτι ιδιοκτησίας Φραγκιαδάκη και προκάλεσε την επόμενη ημέρα το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια έχει η Αστυνομία.

Παράλληλα με τις έρευνες για την αιματηρή συμπλοκή με την ανταλλαγή πυροβολισμών και τους δύο νεκρούς στα Βορίζια, η Αστυνομία ερευνά και την υπόθεση με τη βόμβα που εξερράγη το προηγούμενο βράδυ σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Η έκρηξη της βόμβας πυροδότησε την ένταση στο χωριό που κατέληξε στην άγρια συμπλοκή μεταξύ μελών των δύο οικογενειών Φραγκιαδάκη και Καργάκη.

Ποιος έφτιαξε τη βόμβα

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος ζητούμενο για την Αστυνομία είναι ποιος έφτιαξε και έβαλε τη βόμβα.

Όπως είπε η Αστυνομία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο κατασκευαστής της βόμβας ή και συμμετέχων στη διαδικασία της κατασκευής και της διαμεσολάβησης, είναι μέλη μίας άλλης οικογένειας από ένα γειτονικό χωριό. Πρόκειται για οικογένεια που έχει στενούς δεσμούς με την οικογένεια Καργάκη.

Μάλιστα σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν οι Αρχές από την μέχρι τώρα έρευνα, για την κατασκευή και την τοποθέτηση της βόμβας φαίνεται ότι υπήρξε μία σχετική συνεννόηση μέσα σε φυλακές.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το αιματηρό επεισόδιο η Αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασού.

Εκεί κρατούνται τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη. Μάλιστα την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου τις φυλακές επισκέφθηκε ο Φανούρης Καργάκης. Το βράδυ της ίδιας ημέρας σημειώθηκε η έκρηξη της βόμβας και το πρωί του Σαββάτου, 1 Νοεμβρίου, σημειώθηκε το αιματηρό επεισόδιο όπου έχασε τη ζωή του ο 39χρονος.

Ποιος πυροβόλησε

Σχετικά με τους πυροβολισμούς και ποιοι κρατούσαν όπλα ο Βασίλης Λαμπρόπουλος ανέφερε τα εξής:

«Μέχρι στιγμής είχαμε την εικόνα ότι τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη που είχαν εξαφανιστεί και τελικά παραδόθηκαν είχαν πει ότι εμείς δεν είχαμε όπλα, δεν ρίξαμε. Απέμενε τι θα έλεγαν οι δύο τραυματίες. Ο ένας, ο ξάδερφος, που είναι άλλης οικογένειας, είπε ότι ούτε εγώ πυροβόλησα, δεν είχα όπλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τέταρτος αδερφός ανέφερε ότι εγώ δέχθηκα πυρά από το αυτοκίνητο που ήταν ο Φανούρης και όπως λέει εγώ πυροβόλησα πέφτοντας προς τα κάτω. Δέχεται δηλαδή ότι το ένα όπλο, από τα δύο που φαίνεται να υπήρχαν σύμφωνα με τις βαλλιστικές έρευνες, πιθανόν το κρατούσε αυτός. Τον ρώτησαν τι απέγινε αυτό το όπλο και λέει ότι εγώ τραυματίας το άφησα επί τόπου γιατί έπεσα κάτω και δεν ξέρω ποιος το έχει πάρει».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ευρωπαίος επίτροπος Γεωργίας σε Μητσοτάκη: Οι Έλληνες...

0
«Λάβαμε μια πολύ δύσκολη, αλλά πιστεύω απαραίτητη, απόφαση να...

Πιερρακάκης: Έρχονται νέες ρυθμίσεις στα τεκμήρια και...

0
Πρόσθετες νομοθετικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των ακριτικών περιοχών. Τρεις...

Ευρωπαίος επίτροπος Γεωργίας σε Μητσοτάκη: Οι Έλληνες...

0
«Λάβαμε μια πολύ δύσκολη, αλλά πιστεύω απαραίτητη, απόφαση να...

Πιερρακάκης: Έρχονται νέες ρυθμίσεις στα τεκμήρια και...

0
Πρόσθετες νομοθετικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των ακριτικών περιοχών. Τρεις...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ευρωπαίος επίτροπος Γεωργίας σε Μητσοτάκη: Οι Έλληνες αγρότες θα λάβουν την στήριξη που τους αναλογεί
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Στόχος να μείνω όσο μπορώ στο ΝΒΑ, αλλά αν δεν γίνεται θα σκεφτώ και την Euroleague»

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν λέει όχι στην προοπτική...

Ευρωπαίος επίτροπος Γεωργίας σε Μητσοτάκη: Οι Έλληνες αγρότες θα λάβουν την στήριξη που τους αναλογεί

ΠΚ team ΠΚ team -
«Λάβαμε μια πολύ δύσκολη, αλλά πιστεύω απαραίτητη, απόφαση να...

Ο Καζαντζάκης δημοσιογράφος

ΠΚ team ΠΚ team -
Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του καθηγητή Κ. Δημάδη. Μία...

Πιερρακάκης: Έρχονται νέες ρυθμίσεις στα τεκμήρια και στον ΕΝΦΙΑ

ΠΚ team ΠΚ team -
Πρόσθετες νομοθετικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των ακριτικών περιοχών. Τρεις...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST