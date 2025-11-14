Βορίζια: Ξανά στην Κρήτη ο Χρυσοχοΐδης – Η «πλήρης εξιχνίαση», οι κλήσεις από φυλακή

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη τονίζει πως «έχουν συλληφθεί όλοι όσοι συμμετείχαν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο» στην υπόθεση των Βοριζίων – Πώς βίντεο και τηλέφωνα πρόδωσαν τον 23χρονο Καργάκη για τη βόμβα

Στην Κρήτη θα μεταβεί για μια ακόμα φορά, σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως είπε ο ίδιος σε τηλεοπτική εκπομπή το βράδυ της Πέμπτης, θα βρεθεί εκ νέου στο νησί την ερχόμενη εβδομάδα, λίγες μόλις ημέρες μετά τις ανακοινώσεις που είχε κάνει από το Ηράκλειο, για το μακελειό στα Βορίζια.

«Εξιχνιάστηκε πλήρως η υπόθεση»

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη επεσήμανε ότι «εξιχνιάστηκε πλήρως η υπόθεση» τονίζοντας πως «έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο σε αυτή την ενέργεια. Έχουν μαζευτεί αρκετά όπλα και έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των υπόπτων για τη συγκεκριμένη ενέργεια, δηλαδή την έκρηξη, τη δολοφονία και ό,τι ακολούθησε».

Υπογράμμισε πως στη νέα κάθοδό του στην Κρήτη θα ανακοινώσει «πολύ συγκεκριμένα μέτρα που θα πάρει η κυβέρνηση για να αυστηροποιήσει τη νομοθεσία και να περιορίσει την παράνομη οπλοκατοχή».

Ανέφερε πως «υπάρχει ένα σχέδιο για στοχευμένες επιχειρήσεις έτσι ώστε, μέσα από νομοθετική ρύθμιση που αναφέρεται στον πιθανό αφοπλισμό σε όσους κατέχουν παράνομο οπλισμό ώστε να τον καταθέσουν εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Να γίνει μία προσπάθεια να αλλάξει το κλίμα στην Κρήτη».

Όπως είπε ο ίδιος, «πλέον, εντάσσονται στους αυστηρούς περιορισμούς και τις ποινές και τα πιστόλια και τα περίστροφα, εκτός από τα τυφέκια. Επίσης, οι μπαλωθιές σε γιορτές, γάμους, τελετές κτλ, ποινικοποιούνται, όχι μόνο γι’ αυτούς που πυροβολούν, αλλά και γι’ αυτούς που έχουν την ευθύνη για την εκδήλωση».

Πώς βίντεο και τηλέφωνα πρόδωσαν τον 23χρονο

Οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να ταυτοποιήσουν τον 23χρονο ανιψιό του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη, έπειτα από ανάλυση οπτικού υλικού, μαρτυριών και εργαστηριακών ευρημάτων.

Το βίντεο τον εμφανίζει να σταματά έξω από το σπίτι ενός 27χρονου μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, να ανοίγει το πορτπαγκάζ και να παίρνει στα χέρια του τον εκρηκτικό μηχανισμό. Στη συνέχεια, τρέχει προς την είσοδο του σπιτιού, αφήνει τη βόμβα και απομακρύνεται, δευτερόλεπτα πριν από την έκρηξη.

Ωστόσο, η ταυτοποίηση του νεαρού δε βασίστηκε μόνο στο οπτικό υλικό, αλλά και σε δεδομένα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, καταγράφηκαν τηλεφωνήματα προς και από τις φυλακές λίγες ώρες πριν την έκρηξη, γεγονός που εξετάζεται ως κομβικό στην υπόθεση.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα, ο 23χρονος είναι γιος ενός εκ των δύο ανδρών της οικογένειας Καργάκη που διακρίνονται στο βίντεο με το Καλάσνικοφ και συνελήφθησαν για τη συμμετοχή τους στο αιματηρό περιστατικό.

Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε από τον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση και ο 23χρονος συνελήφθη αργά το απόγευμα της Τετάρτης στα Βορίζια.

Λίγες ώρες αργότερα, ο νεαρός οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, όπου κλήθηκε να καταθέσει. Ο ίδιος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τη βομβιστική επίθεση.

Ο 23χρονος συνελήφθη και διώκεται και ως κατασκευαστής της βόμβας. Ειδικότερα, οι κατηγορίες εις βάρος του είναι για έκρηξη από κοινού που θα μπορούσε να προκαλέσει σωματικές βλάβες, αλλά και υλικές ζημιές, διακεκριμένη περίπτωση φθοράς, κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού, καθώς και κατοχή εκρηκτικών υλών.

Ο ίδιος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα.