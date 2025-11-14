Ηράκλειο:Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο «Ρένα Κυριακού» στο Αμφιθέατρο «Μάρκος Καραναστάσης» του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο «Ρένα Κυριακού» (Ηράκλειο 14, 15 & 16 Νοεμβρίου 2025)

Ξεκινά σήμερα Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, στις 17:30, το Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο «Ρένα Κυριακού», στο Αμφιθέατρο «Μάρκος Καραναστάσης» του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 14, 15 και 16 Νοεμβρίου 2025 και συνδιοργανώνεται από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών | Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, τη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, τον Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου και το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Το συνέδριο είναι αφιερωμένο στη Ρένα Κυριακού, τη σπουδαία σολίστ πιάνου και συνθέτρια με διεθνή αναγνώριση. Η διοργάνωση αυτή επιτρέπει στο Ηράκλειο, τη γενέτειρα πόλη της Κυριακού, να αποδώσει την από χρόνια οφειλόμενη τιμή σε μια εξέχουσα προσωπικότητα της τέχνης και της μουσικής, αναδεικνύοντας έργα και ιστορίες που έχουν περιπέσει στη λήθη και φέρνοντας σε δημιουργικό διάλογο το παρελθόν με το μέλλον του πολιτισμού μας.

Ιστοσελίδα Συνεδρίου | Συμμετέχοντες

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Το συνέδριο αφιερώνεται στη μνήμη του Καθηγητή Φιλοσοφίας Παύλου Καλλιγά που κράτησε ζωντανό το καλλιτεχνικό όραμα της Ρένας Κυριακού

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025

Αμφιθέατρο «Μάρκος Καραναστάσης»

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

17:30

Έναρξη – χαιρετισμοί

Χαιρετισμός από τον Αλκιβιάδη Χοϊδά, εγγονό της Ρένας Κυριακού

18:30-19:30

Χριστίνα Γιαννέλου, Η ζωή και το έργο της Ρένας Κυριακού

Κεντρική ομιλία και ρεσιτάλ πιάνου με έργα της Ρένας Κυριακού

Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025 (πρωί)

Αμφιθέατρο «Γιάννης Περτσελάκης»

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης (ΙΜΚ)

1η Συνεδρία:

Η Ρένα Κυριακού και η παρουσία της στο Ηράκλειο

Πρόεδρος Ειρήνη Λυδάκη

10:00-10:20

Ηρακλής Πυργιανάκης, Ο αρχιτέκτονας Δημήτριος Κυριακός

10:30-10:50

Λίλυ Δάκα, Η παρουσία της Ρένας Κυριακού στο Ηράκλειο: όψεις και απόψεις

10:55-11:10

Διάλειμμα

2η Συνεδρία:

Η Ρένα Κυριακού μέσα από τα αρχεία, τη δισκογραφία και τις συνθετικές της ρίζες

Πρόεδρος Λίλυ Δάκα

11:10-11:40

Βάλια Βράκα, Τα αρχεία της Ρένας Κυριακού στην Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών | Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και στη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη»

11:50-12:10

Χριστίνα Γιαννέλου, Η σολίστ πιάνου Ρένα Κυριακού

12:20-13:00

Μηνάς Μπορμπουδάκης, Αλέξανδρος Χαρκιολάκης, Ρίζες και Διαδρομές: Ο συνθέτης και ο μουσικολόγος συζητούν για ρίζες και διαδρομές, καθώς και για τις καλλιτεχνικές τάσεις στο Παρίσι του Μεσοπολέμου και στο Μόναχο των ’90s

13:15-14:00

Ξενάγηση στην έκθεση με υλικό από το Αρχείο Ρένας Κυριακού στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης από την επιμελήτρια Ειρήνη Φουκαράκη

Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025 (απόγευμα)

Αμφιθέατρο «Μάρκος Καραναστάσης»

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

3η Συνεδρία:

Μουσικολογικές και ευρύτερες προσεγγίσεις για το έργο της Ρένας Κυριακού

Πρόεδρος Χριστίνα Γιαννέλου

17:00-17:20

Αθηνά Φυτίκα, «Άλλωστε προκειμένου για σύνθεση δεν πρέπει να είμαστε πολύ απαιτητικοί από μια δεσποινίδα» ή Φύλο και υποδοχή της μουσικής δημιουργικότητας στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου: η περίπτωση της Ρένας Κυριακού

17:30-17:50

Μάρκος Τσέτσος, Μουσική και φύλο. Μερικές σκέψεις με αφορμή την περίπτωση της Ρένας Κυριακού

18:00-18:20

Ιωάννης Φούλιας, Το Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, opus 18, της Ρένας Κυριακού: ορισμένες ιστορικές και αναλυτικές επισημάνσεις, κριτική επισκόπηση και απόπειρα ένταξης του έργου στην ελληνική έντεχνη μουσική δημιουργία

18:30-18:50

Στεφανία Μεράκου, Τα ρεσιτάλ της Ρένας Κυριακού στην Ελλάδα (1923-1975)

19:30-21:00

Ρεσιτάλ πιάνου με έργα της Ρένας Κυριακού. Ερμηνεύουν οι σολίστ πιάνου Χριστίνα Γιαννέλου, Αθηνά Φυτίκα, Βαλέριος Ισμαγκίλοφ

Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025

Αίθουσα Συναυλιών

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

4η Συνεδρία:

Ρένα Κυριακού, μια σπουδαία μουσική προσωπικότητα

Πρόεδρος Στεφανία Μεράκου

11:00-11:30

Σοφία Κοντώση, Τα γαλλικά τραγούδια της Ρένας Κυριακού. Εισήγηση και ρεσιτάλ. Συμπράττει η μεσόφωνος Ιωάννα Βρακατσέλη

11:45-12:15

Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου

Από το σκοτάδι στο φως: Μαρτυρίες γυναικών και αναστοχασμοί

Σοφία Θανασούλα, Ψυχολόγος, Υπεύθυνη Διαχείρισης Προγράμματος Θυτών και

Ελένη Γερακάκη, Στέλεχος Υποστήριξης Επιζωσών

Οργανωτική συνδρομή: Ελένη Βακεθιανάκη, Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου

12:15-12:30

Διάλειμμα

12:30-12:45

Μαρία-Μαρίνα Μπιλμέζη, Λίλυ Δάκα, Αναζητώντας τη Ρένα Κυριακού: Σύντομες παρεμβάσεις λόγου και μουσικά στιγμιότυπα

12:45-13:00

Χριστίνα Γιαννέλου, Λίλυ Δάκα, Παρουσίαση του έργου της Ρένας Κυριακού: 15 παιδικά κομμάτια στα Μουσικά Σχολεία Καρδίτσας και Ηρακλείου

13:00-14:00

Καταληκτήρια συνεδρία

Πρόεδροι Βάλια Βράκα, Αλέξανδρος Χαρκιολάκης

Συζήτηση και συμπεράσματα – Λήξη εργασιών συνεδρίου