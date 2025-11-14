Ενίσχυση του στόλου του Δήμου Μαλεβιζίου με τρία νέα οχήματα

Με τρία νέα οχήματα ενισχύεται ο στόλος του Δήμου Μαλεβιζίου και ειδικότερα της Υπηρεσίας Καθαριότητας, καθώς παρελήφθησαν δύο δορυφορικά απορριμματοφόρα και μία υδροφόρα πολλαπλών χρήσεων.

Η νέα υδροφόρα, χωρητικότητας 10.000 λίτρων, διαθέτει πλήρη εξοπλισμό που της επιτρέπει να λειτουργεί τόσο ως πλυστικό μηχάνημα κοινόχρηστων χώρων(δρόμων, πλατειών αυλών σχολείων κλπ), όσο και ως πυροσβεστικό όχημα, καθώς πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας, ενημέρωσε τον Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης, Μιχάλη Σεληνιωτάκη, για την παραλαβή της νέας υδροφόρας, επισημαίνοντας ότι το όχημα θα βρίσκεται σε πλήρη διάθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όποτε αυτό απαιτηθεί, συμβάλλοντας έμπρακτα στην ενίσχυση του επιχειρησιακού της έργου.

Με τη συγκεκριμένη προμήθεια, ο Δήμος Μαλεβιζίου ενισχύει ουσιαστικά τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, καθώς η υδροφόρα διαθέτει εξοπλισμό και προδιαγραφές που της επιτρέπουν να προσφέρει καθοριστική υποστήριξη σε περιστατικά πυρόσβεσης, αλλά και σε ευρύτερες ανάγκες πολιτικής προστασίας, ενισχύοντας το επίπεδο ασφάλειας για πολίτες και επισκέπτες.

Τα δύο δορυφορικά απορριμματοφόρα θα ενισχύσουν ουσιαστικά την Υπηρεσία Καθαριότητας, εξυπηρετώντας περιοχές του Δήμου όπου η πρόσβαση μεγάλων απορριμματοφόρων είναι δύσκολη ή αδύνατη, βελτιώνοντας την καθημερινότητα πολιτών και επισκεπτών.

Η προμήθεια των οχημάτων υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» και ίδιους πόρους του Δήμου Μαλεβιζίου με συνολικό προϋπολογισμό 350.000 ευρώ.