Δήμος Ρεθύμνης:Με δίωρο Yoga και Ζumba, στο Δημοτικό Κήπο, την Κυριακή 16/11 , συνεχίζεται το δωρεάν Πρόγραμμα “Αθληση για όλες και όλους”

Με δίωρο πρόγραμμα άθλησης συνεχίζεται την προσεχή Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, το πρόγραμμα «Άθληση για όλες και για όλους», το οποίο προσφέρουν δωρεάν στους δημότες και στις δημότισσες ο Δήμος Ρεθύμνης και το Τμήμα Αθλητισμού του.

Στις 10.30 το πρωί της Κυριακής θα ξεκινήσει το μάθημα Yoga διάρκειας μίας ώρας, το οποίο προσφέρει αφιλοκερδώς ο προπονητής κ. Νίκος Παπανικολάου. Όπως μας προτρέπει ο ίδιος: « Ξεκίνα τη μέρα δυνατά με μια πρακτική που χαλαρώνει την ένταση και γεμίζει σώμα και ψυχή με ενέργεια. Μια ροή που δυναμώνει τον πυρήνα, μειώνει το στρες και σε βοηθά να αποκτήσεις αυτοπεποίθηση και εσωτερική ισορροπία..»

Στις 11.30 μέχρι και τις 12.30, τη σκυτάλη παραλαμβάνει η έμπειρη εκπαιδεύτρια Ζumba κ. Αιμιλία Σγούρου, μ ‘ένα πρόγραμμα γεμάτο κέφι, μουσική και αεροβική άσκηση.

Την ικανοποίηση του για την εξέλιξη του προγράμματος εκφράζει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Δ.Ρ. κ. Νίκος Προβιάς κ. «Η επιτυχία του προγράμματος «Άθληση για όλες και για όλους», το οποίο διοργανώνεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου και τη συνδρομή του υπευθύνου αθλητισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης , επιβεβαιώνει την ανάγκη των συμπολιτών μας για άθληση, κατά προτίμηση στο φυσικό περιβάλλον. Χαιρόμαστε για τη θερμή ανταπόκριση των αθλούμενων κι ευχαριστούμε από καρδιάς τους προπονητές και προπονήτριες που διαθέτουν δωρεάν με προθυμία και με καλή διάθεση, το χρόνο και την εμπειρία τους για την υλοποίησή του».

Επισημαίνεται ότι το δίωρο πρόγραμμα άθλησης προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κήπο. Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς, θα γίνει στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, στην περιοχή Γάλλου.