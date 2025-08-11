ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Voucher για βιβλία από τη ΔΥΠΑ: Πότε είναι οι αιτήσεις και ποιοί είναι οι δικαιούχοι

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Οι αιτήσεις των δίκαιούχων και των παρόχων του προγράμματος χορήγησης επιταγών αγοράς (vouchers) βιβλίων έτους 2025 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) έχουν ανοίξει από την Τετάρτη (6.8.2025) και γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Τη δυνατότητα σε εργαζόμενους και ανέργους να αποκτήσουν δωρεάν βιβλία, προσφέροντας voucher των 25 ευρώ, δίνει η ΔΥΠΑ.

Με το πρόγραμμα αυτό επιδιώκει τη στήριξη των επιχειρήσεων του βιβλίου (βιβλιοπωλεία, εκδοτικοί οίκοι) και την πνευματική ενίσχυση των εργαζομένων και ανέργων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων και παρόχων θα υποβάλλονται έως τις 19 Αυγούστου και ώρα 23:59.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και Ασφάλιση / Αποζημιώσεις και Παροχές / Επιταγές αγοράς βιβλίων

Πάροχοι του προγράμματος είναι τα βιβλιοπωλεία και οι εκδοτικοί οίκοι οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας. Στο Μητρώο Παρόχων θα εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Οι αιτήσεις των νέων ενδιαφερόμενων παρόχων θα υποβάλλονται, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και Ασφάλιση / Αποζημιώσεις και Παροχές / Πάροχοι επιταγών αγοράς βιβλίων

Σημειώνεται ότι οι πάροχοι που επιθυμούν να κάνουν αίτηση για πολλά υποκαταστήματα θα πρέπει να έχουν κωδικούς ΔΥΠΑ.

Δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι για την υποβολή αίτησης επιλέγουν «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ» – «Είσοδος στην ΑΑΔΕ» και εισάγουν τους κωδικούς TAXISnet και τον ΑΜΚΑ τους.

Η επιταγή των 25 ευρώ χορηγείται:

  • Σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα με ενεργή εργασιακή σχέση

  • Σε ανέργους εγγεγραμμένους στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ για τουλάχιστον 3 μήνες

  • Σε ασφαλισμένους στον e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ ανεργίας από 1.1.2024 μέχρι την αίτηση

Επιπλέον ωφελούμενοι μπορεί να είναι:

  • Παιδιά άνω των 5 ετών των δικαιούχων

  • Οι σύζυγοι, εφόσον είναι έμμεσα ασφαλισμένοι

Με την επιταγή, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι θα μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση 10% όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Σοφία Σεϊρλή: Συγκλονισμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος με...

0
H Σοφία Σεϊρλή έχασε τη ζωή της ενώ έκανε...

Σπουδαία διεθνή διάκριση στο Βατικανό για την...

0
Θα τιμηθεί στα φετινά διεθνή βραβεία Vexillum Giuseppe Sciacca...

Σοφία Σεϊρλή: Συγκλονισμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος με...

0
H Σοφία Σεϊρλή έχασε τη ζωή της ενώ έκανε...

Σπουδαία διεθνή διάκριση στο Βατικανό για την...

0
Θα τιμηθεί στα φετινά διεθνή βραβεία Vexillum Giuseppe Sciacca...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Σοφία Σεϊρλή: Συγκλονισμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος με την είδηση του πνιγμού της
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Γυναίκες και εργασία: Πληρώνονται 200 ευρώ τουλάχιστον λιγότερο από τους άντρες

ΠΚ team ΠΚ team -
Αγεφύρωτο εξακολουθεί να παραμένει το μισθολογικό χάσμα ανάμεσα σε...

Τρόμος στις ΗΠΑ: Έκρηξη σε εργοστάσιο της US Steel – Άνθρωποι εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια

ΠΚ team ΠΚ team -
Η σφοδρή έκρηξη προκάλεσε την κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης...

Aνατιμήσεις στο κρέας λόγω των μέτρων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

ΠΚ team ΠΚ team -
Τον Ιούλιο οι τιμές των κρεάτων αυξήθηκαν κατά 6,2%...

Το πολύτιμο δώρο των απόδημων Κρητών: Εγκαινιάστηκε η πρώτη Κλινική Επιληψίας του νησιού στο ΠΑΓΝΗ

ΠΚ team ΠΚ team -
Χάρη στη γενναιοδωρία των αποδήμων Κρητών στις Ηνωμένες Πολιτείες...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST