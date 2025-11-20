ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βουλή: Κατατέθηκε ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026

Από: ΠΚ team

Η κατάθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026, συνοδεύθηκε και από ειδική έκδοση του Προϋπολογισμού Επιδόσεων οικονομικού έτους 2026.

Τον Προϋπολογισμό του Κράτους για το οικονομικό έτος 2026, με την εισηγητική του Έκθεση, παρέδωσε σήμερα σε ψηφιακή μορφή, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτα Κακλαμάνη.

Ο κ. Πιερρακάκης έκανε λόγο για έναν «ρεαλιστικό, κοινωνικό, εφαρμόσιμο και αναπτυξιακό» προϋπολογισμό και γνωστοποίησε ότι «φέτος υποβάλλεται για πρώτη φορά σε πλήρως άυλη μορφή με QR code στο Cloud» και ότι «από του χρόνου το USB θα καταργηθεί».

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατέθεσε επίσης την Έκθεση επί των φορολογικών δαπανών, Εκθέσεις των Γενικών Διευθυντών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Φορολογίας, Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, την Ετήσια Έκθεση Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και τις δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 58 του νόμου 4270/2014, όπως αυτό ισχύει.

Η κατάθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026, συνοδεύθηκε και από ειδική έκδοση του Προϋπολογισμού Επιδόσεων οικονομικού έτους 2026 ενώ τέλος, κατατέθηκε επιπλέον ο Απολογισμός και ο Γενικός Ισολογισμός του Κράτους οικονομικού έτους 2024, συνοδευόμενοι από την Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, παραλαμβάνοντας σε ψηφιακή μορφή τον προϋπολογισμό, ανακοίνωσε ότι η συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026, στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων θα διεξαχθεί σε τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις: στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2025, μετά από συνεννόηση με το Προεδρείο της Επιτροπής. Στη συνέχεια η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής θα ξεκινήσει το Σάββατο στις 13 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 έως τα μεσάνυχτα με την ψήφισή του.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

