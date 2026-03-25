Βουλιαγμένη: Εντοπίστηκε η σορός του 34χρονου δύτη στο «Πηγάδι στου Διαβόλου»

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σύμφωνα με πληροφορίες η σορός του 34χρονου εντοπίστηκε στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης σε μεγάλο βάθος και η επιχείρηση ανάσυρσης θα γίνει τις επόμενες ημέρες.

Μετά από τέσσερις ημέρες ερευνών, εντοπίστηκε η σορός του 34χρονου δύτη στα Λιμανάκια στη Βουλιαγμένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άτυχος δύτης βρέθηκε σε μεγάλο βάθος και δυσπρόσιτο σημείο στο λεγόμενο «Πηγάδι στου Διαβόλου».

Για τον λόγο αυτό απαιτείται ο σχεδιασμός μιας ιδιαίτερα δύσκολης επιχείρησης για την ανάσυρηση της σορούς που θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο με τρεις ημέρες.

Με τα σημερινά δεδομένα υπολογίζεται ότι η επιχείρηση θα ολοκληρωθεί το ερχόμενο Σάββατο.

Το κλιματικό χάος επιταχύνεται – Παγκόσμιος συναγερμός...

0
«Η Γη ωθείται πέρα από τα όριά της». Σε κατάσταση...

Επίδομα παιδιού 2026: Ανοίγει η πλατφόρμα για...

0
Με βάση τα εξαρτώμενα τέκνα που δηλώνονται στην αίτηση...

Fuel pass: Πότε θα γίνει η πληρωμή – Δικαιούχοι, ποσά και κριτήρια
Βρέθηκε οβίδα στην Πεύκη – Κλειστή η οδός Δημοκρατίας
ΠΚ team
