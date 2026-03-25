Βουλιαγμένη: Εντοπίστηκε η σορός του 34χρονου δύτη στο «Πηγάδι στου Διαβόλου»

Σύμφωνα με πληροφορίες η σορός του 34χρονου εντοπίστηκε στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης σε μεγάλο βάθος και η επιχείρηση ανάσυρσης θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Μετά από τέσσερις ημέρες ερευνών, εντοπίστηκε η σορός του 34χρονου δύτη στα Λιμανάκια στη Βουλιαγμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες ο άτυχος δύτης βρέθηκε σε μεγάλο βάθος και δυσπρόσιτο σημείο στο λεγόμενο «Πηγάδι στου Διαβόλου». Για τον λόγο αυτό απαιτείται ο σχεδιασμός μιας ιδιαίτερα δύσκολης επιχείρησης για την ανάσυρηση της σορούς που θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο με τρεις ημέρες. Με τα σημερινά δεδομένα υπολογίζεται ότι η επιχείρηση θα ολοκληρωθεί το ερχόμενο Σάββατο.