Ξανά με Χατζηδάκη στην Αθήνα οι Κρητικοί κτηνοτρόφοι

Ποια θέματα θα απασχολήσουν το αυριανό νέο ραντεβού.
Της Ελένη Μπουρμά
Μπορεί να υπήρξε μια πρώτη δικαίωση των Κρητικών κτηνοτρόφων για την κατανομή των βοσκοτόπων που οδήγησε στην πληρωμή των δικαιούχων, όμως, όπως έχουν προαναγγείλει οι εκπρόσωποί τους, αυτό δε σημαίνει ότι ο αγώνας του κλάδου Έλαβε τέλος.
Οι κτηνοτρόφοι είχαν προαναγγείλει νέες επαφές με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κ. Χατζηδάκη, και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κ. Τσιάρα για τις εκκρεμότητες με τις δασικές εκτάσεις, το monitoring αλλά και τις πληρωμές που έγιναν πριν από λίγες ημέρες και σε αρκετές περιπτώσεις, ήταν ελλιπείς ενώ ασφαλώς το ζήτημα της ευλογιάς είναι μεταξύ των θεμάτων που “καίνε” τους επαγγελματίες.
Όλα αυτά τα ζητήματα θα τεθούν επί τάπητος αύριο Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, στις 13.00 μετά το μεσημέρι, στην Αθήνα στη συνάντηση που θα έχουν εκπρόσωποι των κτηνοτροφικών συλλόγων της Κρήτης με τον Κ. Χατζηδάκη.
Θυμίζουμε ότι αρκετοί κτηνοτρόφοι, παρά την επιτυχία του εγχειρήματος με τις πιέσεις του κλάδου και τις επαφές στην Αθήνα, δεν είδαν το… χρώμα του χρήματος ενώ άλλοι δεν πήραν τα ποσά που είχαν υπολογίσει και περίμεναν. Εξάλλου, το ζήτημα με τα δασικά αγροτεμάχια ήταν πάντα ψηλά στις διεκδικήσεις των Κρητικών με τον κίνδυνο να χαθούν περιουσίες να είναι πιο ορατός από ποτέ…
Στο μεταξύ, το άνοιγμα του ΟΣΔΕ για διορθώσεις σε αγροτεμάχια προανήγγειλε ο Υπουργός, Κώστας Τσιάρας μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βουλευτή της ΝΔ, Ανδρέα Νικολακόπουλο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνον με το άνοιγμα του συστήματος θα μπορέσουν οι δικαιούχοι να λάβουν τα χρήματα τους. Βασική προϋπόθεση είναι η ανάρτηση παραστατικών για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του 2024. Γι’ αυτό θα πρέπει αρχικά να ανοίξει η πλατφόρμα του 2024 και στη συνέχεια του 2025.
Θα ακολουθήσουν οι διορθώσεις που προέκυψαν και στέρησαν χρήματα από δικαιούχους είτε λόγω σφαλμάτων στα αγροτεμάχια είτε λόγω monitoring. Θα γίνουν οι σχετικές διορθώσεις για να προχωρήσουν οι πληρωμές σε συνδεδεμένες, Οικολογικά και άλλα προγράμματα.
Cretalive