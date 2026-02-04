Γείτονες πιάστηκαν στα χέρια σε χωριό του Ηρακλείου-Ανάμεσά τους και ένας ένστολος

Πέντε άτομα συνελήφθησαν-Αναζητούνται τρεις.
Συνέχεια στην κόντρα που έχουν μεταξύ τους έδωσαν αυτή τη φορά όχι μόνο με λόγια αλλά και με ξύλο κάτοικοι χωριού της Μεσαράς, τα σπίτια των οποίων γειτνιάζουν. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, όταν μία εκ των πρωταγωνιστριών κάλεσε το Αστυνομικό Τμήμα Μοιρών για να καταγγείλει επεισόδιο που εξελισσόταν έξω από το σπίτι της.
Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν ανταλλαγή απειλών και ύβρεων μεταξύ συνολικά εννέα ατόμων, μεταξύ των οποίων και ένας ένστολος. Σε επικοινωνία που είχαμε με τους επικεφαλής της αρμόδιας Υπηρεσίας, μας ανέφεραν ότι είναι ενήμεροι για το περιστατικό και αναμένουν την επίσημη ενημέρωση, προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να διαπιστωθεί ο βαθμός εμπλοκής του, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο της συμπλοκής, που αφορούσε μέλη δύο οικογενειών και γείτονες, οι αστυνομικοί είδαν έναν εκ των συγκεντρωμένων να κρατά πλαστικό σωλήνα υδραυλικών εγκαταστάσεων μήκους περίπου ενός μέτρου. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, οι εξαγριωμένοι συγγενείς δεν σταμάτησαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις ούτε με την παρουσία των αστυνομικών.
Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας των αστυνομικών να διαχωρίσουν τους εμπλεκόμενους, μία γυναίκα έπεσε στο έδαφος, χωρίς να είναι σαφές εάν δέχθηκε χτύπημα ή αν έχασε τις αισθήσεις της.
Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τους εμπλεκόμενους. Πέντε άτομα οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα και συνελήφθησαν, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.
Να σημειωθεί ότι ακόμη τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και ο ένστολος, δεν εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
