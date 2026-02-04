Η Κρήτη θα φιλοξενήσει τον γάμο Σάκκαρη – Μητσοτάκη

Η Μαρία Σάκκαρη αποκάλυψε ότι ο γάμος της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη θα γίνει στην Κρήτη, χωρίς ωστόσο να έχει καθοριστεί ακόμα η ημερομηνία, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί καλοκαίρι ή φθινόπωρο του 2027. Η Ελληνίδα τενίστρια μίλησε στην ΕΡΤ για τον επικείμενο γάμο της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, δηλώνοντας πως τόσο εκείνη όσο και ο σύντροφός της είναι πολύ ευτυχισμένοι. «Δεν έχουμε ακόμα αποφασίσει πότε θα γίνει το μυστήριο, καθώς το πρόγραμμα μου είναι απαιτητικό. Πρέπει να βρούμε μια εβδομάδα χωρίς τουρνουά», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σάκκαρη. Η είδηση είχε αρχικά γίνει γνωστή από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος σε δημόσια εμφάνισή του ανέφερε ότι ο γάμος του γιου του με τη Σάκκαρη έχει προγραμματιστεί για το 2027. Το ζευγάρι, που είναι μαζί τα τελευταία πέντε χρόνια, αναμένεται να προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στον κοινωνικό κόσμο της χώρας με τον ερχόμενο γάμο του. Η μητέρα της Μαρίας, Αγγελική Κανελλοπούλου, εξέφρασε τη χαρά της για το γεγονός, σημειώνοντας πως το σημαντικότερο για έναν γονιό είναι να βλέπει τα παιδιά του ευτυχισμένα.