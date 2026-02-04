Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑΑΓΡΟΤΙΚΑ

Αγρότες: Ο κύβος ερρίφθη – Κατεβαίνουν στην Αθήνα

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής στο Πολίτιστικό Κέντρο Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ, οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέας της παραγωγής αποφάσισαν να παίξουν το τελευταίο τους χαρτί.

Απόβαση στην Αθήνα αποφάσισε η Πανελλαδική επιτροπή των Μπλόκων, που συνεδρίαζε από το μεσημέρι της Τετάρτης, στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, στη Λάρισα, με την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου να είναι η ημέρα που επέλεξαν. Όπως λένε μάλιστα, θα παραμείνουν στην πρωτεύουσα μέχρι και το Σάββατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον χώρο της συνεδρίασης, στην κινητοποίηση θα συμμετάσχουν σίγουρα τρακτέρ από τις κοντινές περιοχές και ενδεχομένως συμβολική αντιπροσωπεία από τις πιο μακρινές. Επιπλέον, αποφασίστηκε, ο υπόλοιπος κόσμος να κατέβει στην Αθήνα με επιβατικά αυτοκίνητα και λεωφορεία, για να διασφαλιστεί ο μαζικός χαρακτήρας της δράσης.

Για τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, αυτή η κίνηση θεωρείται πως είναι το τελευταίο τους χαρτί απέναντι στην κυβέρνηση, καθώς θεωρούν ότι άκουσε, αλλά δεν έδωσε λύσεις στα βασικά τους αιτήματα, κυρίως στην αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος και στο εμβόλιο στους κτηνοτρόφους για την ευλογιά.

Τις ερχόμενες Δευτέρα και Τρίτη, οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν κατά τόπους δράσεις στις πόλεις τους.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης στη Νίκαια, έγινε και απολογισμός σχετικά με τις προηγούμενες ημέρες και μορφές κινητοποίησης.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηλεκτρικό ρεύμα: Τα νέα χρωματιστά τιμολόγια -Τι...

0
Πώς αποφεύγουμε τις παγίδες. Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αφήνει πίσω...

Επίδομα παιδιού: Πότε γίνεται η πρώτη πληρωμή...

0
Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την ενίσχυση του...

Ηλεκτρικό ρεύμα: Τα νέα χρωματιστά τιμολόγια -Τι...

0
Πώς αποφεύγουμε τις παγίδες. Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αφήνει πίσω...

Επίδομα παιδιού: Πότε γίνεται η πρώτη πληρωμή...

0
Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την ενίσχυση του...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Θρίλερ χωρίς τέλος: Στο μικροσκόπιο η σύντροφος του 27χρονου Κρητικού επιχειρηματία για την απαγωγή και τη δολοφονία του
Επόμενο άρθρο
Η Κρήτη θα φιλοξενήσει τον γάμο Σάκκαρη – Μητσοτάκη
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηλεκτρικό ρεύμα: Τα νέα χρωματιστά τιμολόγια -Τι ισχύει για το καθένα

ΠΚ team ΠΚ team -
Πώς αποφεύγουμε τις παγίδες. Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αφήνει πίσω...

Επίδομα παιδιού: Πότε γίνεται η πρώτη πληρωμή για το 2026, η διαδικασία για τη υποβολή αιτήσεων

ΠΚ team ΠΚ team -
Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την ενίσχυση του...

Το ποτήρι της οργής ξεχείλισε για χιλιάδες ξενοδοχοϋπαλλήλους – Ακόμα περιμένουν το επίδομα ανεργίας!

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο πρόεδρος του τοπικού σωματείου Νίκος Κοκολάκης περιγράφει στο...

Γείτονες πιάστηκαν στα χέρια σε χωριό του Ηρακλείου-Ανάμεσά τους και ένας ένστολος

ΠΚ team ΠΚ team -
Πέντε άτομα συνελήφθησαν-Αναζητούνται τρεις. Συνέχεια στην κόντρα που έχουν μεταξύ...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST