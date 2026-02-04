Αναζήτηση
Θρίλερ χωρίς τέλος: Στο μικροσκόπιο η σύντροφος του 27χρονου Κρητικού επιχειρηματία για την απαγωγή και τη δολοφονία του

Απαντήσεις σε ερωτήματα για την απαγωγή και τη δολοφονία του 27χρονου Κρητικού επιχειρηματία που βρέθηκε νεκρός στη Νέα Πέραμο αναζητά η αστυνομία.

Η σύντροφος του νεαρού πέρασε το κατώφλι της ΓΑΔΑ χθες το μεσημέρι και κατέθετε για ώρες για την υπόθεση μιας και θεωρείται πρόσωπο κλειδί για την υπόθεση.

Η ίδια είχε επισημάνει ότι δεν γνωρίζει κάτι αλλά και ότι ο σύντροφός της δεν της είχε αποκαλύψει κάτι το ανησυχητικό.

Πρόκειται πάντως για το πρόσωπο που είχε ενημερώσει τις Αρχές για την εξαφάνιση του συντρόφου της, περίπου 7-8 ώρες μετά την απαγωγή του, όπως ανέφερε το Mega. Είχε πει, ακόμη, ότι είδε τους ενόπλους να βάζουν τον 27χρονο στο αυτοκίνητο.

Η νεαρή, σύμφωνα με το Mega, είχε αναφέρει ότι της χτύπησε το κουδούνι, ωστόσο, αυτό έρχεται σε αντίφαση με βίντεο που φέρεται να υπάρχει και δείχνει ότι ο 27χρονος μπήκε απευθείας στο αυτοκίνητο των απαγωγέων. Δεν είναι γνωστό αν τον απείλησαν να το κάνει, πιθανόν με όπλο.

Ένα άλλο περιστατικό που συνέβη πριν τρία χρόνια είναι και αυτό στο μικροσκόπιο των Αρχών. Τον Ιανουάριο του 2023 άγνωστος χάκαρε το Instagram του 27χρονου γράφοντας «μην επικοινωνείτε μαζί του, βρέθηκε νεκρός με τη μηχανή του».

Ακόμη και σήμερα δεν είναι γνωστό ποιος και γιατί το έκανε.

Πέρα από αυτά, η αστυνομία στρέφεται στο όχημα των δραστών, που δεν έχει εντοπιστεί, αλλά και στα άτομα στα οποία είχε έρθει σε επαφή το θύμα, όπως και σε ύποπτες κινήσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το θύμα είχε πολύ μεγάλη περιουσία που την κληρονόμησε από τον παππού του ενώ οι συγγενείς του μιλούν και για… κακές παρέες.

Εν τω μεταξύ, η αστυνομία αναζητά απάντηση και στο ερώτημα γιατί οι απαγωγείς κράτησαν στη ζωή τον 27χρονο για έξι ημέρες πριν τον πετάξουν σε ένα ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Ο πατέρας του 27χρονου είπε ότι κανένας δεν επικοινώνησε με την οικογένεια ζητώντας λύτρα. «Ο γιος μου δεν μου είπε ποτέ ότι φοβάται», είπε στον Alpha και πρόσθεσε ότι τρεις ημέρες πριν από την απαγωγή ήταν μαζί σε δικαστήριο ως μάρτυρες. Και τότε δεν του είχε αναφέρει κάτι περίεργο.

Ο ίδιος νωρίτερα μιλώντας στο Mega ανέφερε ότι η σύντροφος του γιου του και η μητέρα του ξέρουν τι έχει συμβεί και ζήτησε να ανοίξουν τα στόματα της οικογένειας μιας και όπως ανέφερε «ξέρουν πάρα πολλά».

Επιπλέον, οι Αρχές αναζητούν το κρησφύγετο που πιθανόν βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας.

Γείτονες λένε ότι επρόκειτο για ένα ήσυχο και όχι πολύ κοινωνικό ζευγάρι που είχε αρραβωνιαστεί τον Αύγουστο στα Χανιά.

 

