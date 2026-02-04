Δήμος Ρεθύμνης:Ετοιμο να υποδεχθεί τους μικρούς φιλοξενούμενούς του, το Τμήμα ΑμεΑ στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Ολοκληρωμένης Φροντίδας

Σε πλήρη λειτουργία έχει τεθεί το Τμήμα ΑμεΑ στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Ολοκληρωμένης Φροντίδας του Δήμου Ρεθύμνης.

Με στόχο την παροχή ίσων ευκαιριών φροντίδας, εκπαίδευσης και κοινωνικής συμμετοχής η Κοινωνική Υπηρεσία Δ.Ρ. λειτουργεί το Τμήμα ΑμεΑ, το οποίο έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας έως 18 νηπίων με αναπηρία, ηλικίας από 2,5 έως 6,5 ετών.

Το συγκεκριμένο Τμήμα παρέχει ένα ασφαλές, υποστηρικτικό, εξοπλισμένο και οργανωμένο παιδαγωγικά περιβάλλον για τα παιδιά. Υποστηρίζεται από μία διεπιστημονική ομάδα (παιδαγωγοί, βοηθοί και κοινωνικοί φροντιστές, ψυχολόγος, εργοθεραπευτής, νοσηλεύτρια, παιδίατρος) και οδηγό, οι οποίοι μεριμνούν για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, την κοινωνική ένταξή τους, την ενίσχυση της αυτονομίας τους καθώς και την ασφαλή μετακίνησή τους.

Οι θεραπευτικοί, παιδαγωγικοί και κοινωνικοί στόχοι του Τμήματος, ενισχύονται και εκπληρώνονται μέσα από τη συστηματική συνεργασία των στελεχών του με εξωτερικούς επιστήμονες ψυχολόγους, εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές. Εξίσου αποτελεσματική είναι και η συνεργασία τους με την οικογένεια και τους φροντιστές των παιδιών.

Όπως επισημαίνει η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δρ Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα «Κύριος στόχος μας είναι η εξυπηρέτηση των παιδιών με Αναπηρία και η διευκόλυνση των οικογενειών τους. Παράλληλα όμως, επιδιώκουμε την καλλιέργεια της αποδοχής, του σεβασμού και της συμπερίληψης των παιδιών στη σχολική και ευρύτερη κοινότητα. Μέσα από κοινές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης των παιδιών στα τμήματα τυπικής ανάπτυξης, ενθαρρύνουμε τη συνεργασία και υγιή αλληλεπίδρασή τους, αναδεικνύοντας την αλληλεγγύη και τον αλληλοσεβασμό ως αναγκαία κοινωνική συνθήκη για την συνύπαρξή μας».

Υπενθυμίζεται ότι το Τμήμα νηπίων ΑμεΑ, βρίσκεται στην οδό Μαρκέλου 25, στο γνωστό «Τραινάκι» και λειτουργεί από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 7:00 το πρωϊ έως τις 4 το απόγευμα.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες, εφόσον υπάρχει πιστοποίηση ειδικού γιατρού, Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού για την κατάσταση της υγείας του παιδιού και εφόσον ο Σταθμός έχει κενές θέσεις (σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του).

Εγγραφές γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Τμήματος και τις προϋποθέσεις εγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας στο τηλέφωνα 2831050740 ή στο τηλέφωνο του Σταθμού 2831022809.