ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά : Χορήγηση κρατικών πινακίδων σε αγροτικά μηχανήματα με άδεια κυκλοφορίας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνει ότι:

Οι πολίτες που έχουν πάρει άδειες κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων με αριθμό μετά το 52500 μπορούν να περάσουν από το Γραφείο Αγροτικών Μηχανημάτων της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, και να παραλάβουν τις δύο κρατικές πινακίδες.

Παρακαλούνται πριν την προσέλευση τους να κλείνουν ραντεβού στο τηλέφωνο 28213-46539 και να κρατούν μαζί τους την άδεια κυκλοφορίας και την αστυνομική τους ταυτότητα

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
